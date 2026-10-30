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Mit der inzwischen fünften Folge geht der gemeinsame Hardware-Podcast von hrdwreblog und Hardwareluxx in die nächste Runde. Auch in dieser Woche sprechen Andreas und Mark über die wichtigsten Entwicklungen der Hardware-Branche, aktuelle Gerüchte und deren Hintergründe. Im Mittelpunkt stehen dabei die angespannte Situation rund um die GeForce RTX 5090, Spekulationen über einen möglichen Rückzug von GALAX aus dem Grafikkartengeschäft sowie die zahlreichen Produktvorstellungen von Apple.

Ein Schwerpunkt ist die weiterhin schwierige Verfügbarkeit der GeForce RTX 5090. Obwohl NVIDIA ein bevorstehendes Produktionsende dementiert hat, berichten Boardpartner davon, derzeit keine neuen GPU- und Speicher-Kits bestellen zu können. Gleichzeitig deuten rückläufige Bestellprognosen bei Zulieferern auf eine sinkende Produktion hin. Andreas und Mark diskutieren, wie die Aussagen von NVIDIA und seinen Partnern einzuordnen sind und welche Auswirkungen die Situation auf Verfügbarkeit und Preise haben könnte. Dazu passt auch ein weiteres Gerücht: GALAX beziehungsweise KFA2 soll sich aus dem Grafikkartengeschäft zurückziehen. Palit und GALAX haben diesen Bericht inzwischen offiziell dementiert. Dennoch wirft die Meldung Fragen zur Entwicklung des Grafikkartenmarktes und zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden KI-Booms auf.

Auch Apple liefert reichlich Gesprächsstoff. Mit dem M6 hat das Unternehmen eine neue Chipgeneration vorgestellt, die zunächst im 14 Zoll großen MacBook Pro und im aktualisierten iMac zum Einsatz kommt. Neben einer höheren CPU- und GPU-Leistung stehen insbesondere die erweiterten KI-Funktionen und die modernisierte Konnektivität im Mittelpunkt. Hinzu kommt das überarbeitete iPad mini, das unter anderem ein OLED-Display und den A20 Pro erhält. Ebenfalls Thema ist das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Display, mit dem Apple ein neues Displaykonzept einschließlich Touch-Bedienung für seine professionellen Notebooks vorstellt.

Beim Fund der Woche beschäftigen sich Andreas und Mark schließlich mit zwei ungewöhnlichen Entwicklungen. Der chinesische Speicherhersteller CXMT soll zunehmend internationale Kunden ablehnen, um seine Produktionskapazitäten auf den heimischen Markt zu konzentrieren. Außerdem zeigen Aufnahmen aus China, wie GeForce-RTX-5090-Grafikkarten in größerem Umfang zerlegt werden, um GPU und Speicher anschließend auf speziell entwickelten Platinen für den Einsatz in KI-Systemen weiterzuverwenden. Beide Meldungen verdeutlichen auf unterschiedliche Weise, welchen Einfluss die wachsende Nachfrage nach KI-Hardware inzwischen auf den klassischen PC-Markt hat.

hrdwreblog x Hardwareluxx erscheint wöchentlich und greift die wichtigsten Hardware-Themen der vergangenen Tage auf. Dabei geht es nicht nur um die Nachrichten selbst, sondern auch um deren technische Hintergründe, wirtschaftliche Zusammenhänge und mögliche Auswirkungen auf den Markt. Feedback, Fragen und Themenvorschläge für kommende Folgen sind in den Kommentaren ausdrücklich willkommen.

Unseren Podcast findet ihr nun auch auf den beiden Plattformen von Spotify und Apple: