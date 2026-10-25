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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Marktstart nicht nur NVIDIAs Spark gehörig auf den Zahn gefühlt, sondern auch den Sudokoo SK700V MACH, das ASUS Zenbook 14 UX3480 und die ADATA Urban TAPSAFE Externe SSD auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin standen das Corsair HS80 v2 MAX Wireless und das Hyte Y50 RGB bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Thermaltake Dockpower FI 1200W auf Herz und Nieren.

Donnerstag, 15.10.2026: NVIDIA RTX Spark im Surface Laptop Ultra im Test

Mit dem RTX Spark will NVIDIA künftig auch im Notebook-Markt stärker Fuß fassen und sich dort als Anbieter leistungsfähiger SoCs etablieren. Dabei tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Intel, AMD und Qualcomm, die den Markt bislang unter sich aufteilen. Insbesondere die Kombination aus ARM-Prozessorkernen, leistungsfähiger integrierter GPU und KI-Beschleunigung soll NVIDIA neue Möglichkeiten eröffnen. Wir haben uns die RTX-Spark-Plattform im Surface Laptop Ultra angeschaut und beleuchten einige Anwendungsszenarien... [weiterlesen]

Freitag, 16.10.2026: Sudokoo SK700V MACH im Test

Der Sudokoo SK700V MACH ist ein üppig ausgestatteter Luftkühler. Ein hochdrehender Performance-Lüfter und sieben 6-mm-Heatpipes sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Und eine großzügige Anzeige informiert fortlaufend über die wichtigsten Systemdaten... [weiterlesen]

Sonntag, 18.10.2026: ASUS Zenbook 14 UX3480 im Test

Das ASUS Zenbook 14 UX3480 kombiniert einen kleinen Qualcomm Snapdragon X mit 16 GB LPDDR5X, einer 512 GB großen SSD und einem 14-Zoll-OLED-Display, das mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeitet. Zusammen mit dem nur etwa 1,1 kg leichten Ceraluminum-Gehäuse soll damit eine solide Alltagsleistung mit langen Laufzeiten versprochen werden. Wir haben das 949 Euro teure Gerät auf Herz und Nieren getestet... [weiterlesen]

Montag, 19.10.2026: ADATA Urban TAPSAFE Externe SSD im Test

Während wir schon viele externe SSDs getestet haben, sind die Modelle mit integriertem Zugriffsschutz auf die Daten nicht allzu häufig anzutreffen. Die ADATA TAPSAFE SSD verfügt über eine NFC-Freigabe per Handy-Applikation, um so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung der gespeicherten Daten zu ermöglichen. Wie gut dies funktioniert und wie schnell die SSD im täglichen Betrieb ist, lässt sich im Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.10.2026: Corsair HS80 v2 MAX Wireless im Test

Corsair bringt mit dem HS80 v2 MAX Wireless ein neues Premium-Headset auf den Markt, das vor allem anspruchsvolle Spieler ansprechen soll. Denn seine spezielle 50-mm-Laminatmembran sorgt laut Corsair dafür, dass wichtige Audiodetails wie Schrittgeräusche nicht untergehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 22.10.2026: Hyte Y50 RGB im Test

Das Hyte Y50 RGB soll gleichzeitig ein ästhetisches und preiswertes Showgehäuse sein. Das Zweikammermodell sorgt für einen Panoramablick auf die verbaute Hardware und macht gleichzeitig mit vier A-RGB-Lüftern auf sich aufmerksam. Und dann gibt es dieses Gehäuse auch noch in auffälligen Farbvarianten... [weiterlesen]

Freitag, 23.10.2026: Thermaltake Dockpower FI 1200W im Kurztest

Netzteile mit seitlichen Stromanschlüssen und auch mit einem Verteiler-Hub, der mittels längerem Kabel an das Netzteil angebunden ist, sind neben der gewöhnlichen Anordnung schon länger am Markt verfügbar. Anders sieht es mit den neuen Dockpower-FI-Netzteilen von Thermaltake aus, die mit einem abnehmbaren Dock-Modul ausgestattet sind und in den Watt-Stufen 750 W, 850 W, 1.000 W und 1.200 W angeboten werden. Für einen Kurztest haben wir von Thermaltake das größte Modell mit 1.200 W erhalten und schauen uns an, wie sich das Netzteil im Alltag so schlägt... [weiterlesen]