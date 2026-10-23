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Die vierte Folge unseres gemeinsamen Podcasts mit hrdwreblog ist erschienen. Andreas und Mark sprechen auch in dieser Woche über aktuelle Entwicklungen aus der Hardware-Welt. Im Mittelpunkt stehen der Marktstart von NVIDIAs RTX-Spark-Plattform, die Gerüchte über eine mögliche Einstellung der GeForce RTX 5090 und die weiterhin steigenden Preise für Speicher, Prozessoren und Grafikkarten.

Mit dem RTX Spark bringt NVIDIA seine Grace-Blackwell-Architektur in Notebooks. Andreas hat sich die Plattform im Surface Laptop Ultra genauer angeschaut und berichtet von seinen Erfahrungen mit den 20 ARM-Prozessorkernen, der integrierten Blackwell-GPU sowie der Leistung in Spielen und bei lokalen KI-Anwendungen. Ein weiteres Thema sind die jüngsten Gerüchte über einen möglichen Produktionsstopp der GeForce RTX 5090, denen NVIDIA inzwischen ausdrücklich widersprochen hat.

Mark beschäftigt sich unterdessen mit der aktuellen Preisentwicklung auf dem Hardwaremarkt. Sowohl Arbeitsspeicher als auch SSDs und Festplatten werden zunehmend teurer. Gleichzeitig ziehen die Preise für Prozessoren und Grafikkarten an. Gemeinsam diskutieren die beiden, welche Ursachen hinter dieser Entwicklung stehen und mit welchen Auswirkungen Käufer in den kommenden Monaten rechnen müssen.

Auch die kuriosen Hardware-Funde der Woche dürfen nicht fehlen: Andreas stellt eine mit Swarovski-Kristallen verzierte GeForce GeForce RTX 5090 HOF von GALAX vor, während Mark von einer ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 berichtet, die als Brautgeschenk für Aufsehen sorgte. Zu Beginn der Folge gibt es außerdem einen Nachtrag zur vergangenen Ausgabe und der dort besprochenen Gaming-Sperre, einschließlich einer Reaktion von Riot Games.

Die vierte Ausgabe von hrdwreblog x Hardwareluxx bietet damit erneut eine Mischung aus aktuellen Hardware-Nachrichten, technischen Einschätzungen und ungewöhnlichen Geschichten aus der Branche.