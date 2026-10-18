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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Alienware AW3926QW oder die GMK TriggerKey getestet, sondern auch das AORUS Master 16 Gen2, das Huawei MatePad Air und das MatePad Pro 12. Weiterhin stand das Silentware Air 2000 A-RGB bei uns auf dem Prüfstand. Pünktlich zum Marktstart fühlten wir natürlich auch NVIDIAs RTX Spark kräftig auf den Zahn und aktualisierten unsere Wärmeleitpasten-FAQ.

Donnerstag, 08.10.2026: Alienware AW3926QW im Test

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der neue Alienware AW3926QW das Potenzial zum Bestseller: eine Diagonale von 39 Zoll, die 5K2K-Auflösung, OLED-Technik mit RGB-Stripe-Layout und einen Dual-Mode mit maximal 330 Hz. Ob es auch Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.10.2026: GMK TriggerKey im Test

Jeder, der sich schon einmal ein wenig mit Tastaturen beschäftigt hat, wird über den Begriff oder genauer gesagt über die Firma GMK gestolpert sein. Bekannt ist GMK für Tastenkappen, die in der Regel über Groupbuys verkauft werden. Es gibt aber auch ein paar Varianten, die regulär erworben werden können. Jetzt gibt es die neuen TriggerKey-Keycaps die wir ausprobieren konnten... [weiterlesen]

Sonntag, 11.10.2026: Das AORUS Master 16 Gen2 im Test

Mit AMD Ryzen 9 9955HX3D, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop und 240-Hz-OLED richtet sich das Gigabyte AORUS Master 16 Gen2 überwiegend an Spieler mit hohem Leistungsanspruch. Das Testgerät kombiniert obendrein 32 GB DDR5-5600 mit 2 TB SSD-Speicher, im Turbo-Modus können die beiden Hauptkomponenten zusammen bis zu 230 W abführen. Mit einem Preis von rund 3.300 Euro setzt der Bolide aber auch bei Kühlung, Display und Verarbeitung hohe Erwartungen. Ob diese erfüllt werden können, klärt unser Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 12.11.2026: Silent Hill Townfall angespielt

Mit Silent Hill hat Konami 1999 eine der bekanntesten Horrorserien der Videospielgeschichte erschaffen. Statt sich ausschließlich auf Action und möglichst viele Gegner zu konzentrieren, setzt die Reihe seither auf psychologischen Horror, eine bedrückende Atmosphäre und eine Welt, in der Realität und Albtraum zunehmend miteinander verschwimmen. Nach zahlreichen Spielen, Filmen und Spin-Offs kehrt die Serie nun mit Silent Hill Townfall zurück... [weiterlesen]

Montag, 12.10.2026: Wärmeleitpasten-FAQ

Bei der Kühlung von Prozessoren, GPUs und anderen leistungsdichten Komponenten spielt nicht nur der Kühler selbst eine entscheidende Rolle. Zwischen dem Chip und dem Kühler befindet sich ein sogenanntes Thermal Interface Material, kurz TIM. Seine Aufgabe besteht darin, den thermischen Übergang zwischen zwei Oberflächen zu verbessern. Auf den ersten Blick wirkt das zunächst widersprüchlich: Sowohl der Heatspreader eines Prozessors als auch die Bodenplatte eines Kühlers bestehen aus gut wärmeleitenden Materialien wie Kupfer, Aluminium oder vernickelten Metallen. Gleichzeitig sind deren Oberflächen aber selbst bei einer aufwendigen Bearbeitung nicht vollkommen eben... [weiterlesen]

Dienstag, 13.10.2026: Huawei MatePad Air und MatePad Pro 12 im Test

Mit dem MatePad Air und dem heute vorgestellten MatePad Pro 12 schickt Huawei zwei neue 12-Zoll-Tablets ins Rennen. Erst vor rund einem Jahr hatten wir uns das Huawei MatePad 12 X 2025 genauer angesehen, kurz zuvor hatte sich das kleinere MatePad 11.5 2025 im ausführlichen Test beweisen müssen. Die neuen Modelle haben das PaperMatte-Display - aber in einer neuen OLED-Version... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.10.2026: Silentware Air 2000 A-RGB im Test

Das Silentware Air 2000 A-RGB fährt schon ab Werk eine beeindruckende Lüfterbestückung auf: Gleich sieben A-RGB-Lüfter sind vormontiert. Doch wie hoch fällt die Kühlleistung des Midi-Towers damit wirklich aus... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.10.2026: NVIDIA RTX Spark im Surface Laptop Ultra im Test

Mit dem RTX Spark will NVIDIA künftig auch im Notebook-Markt stärker Fuß fassen und sich dort als Anbieter leistungsfähiger SoCs etablieren. Dabei tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Intel, AMD und Qualcomm, die den Markt bislang unter sich aufteilen. Insbesondere die Kombination aus ARM-Prozessorkernen, leistungsfähiger integrierter GPU und KI-Beschleunigung soll NVIDIA neue Möglichkeiten eröffnen. Wir haben uns die RTX-Spark-Plattform im Surface Laptop Ultra angeschaut und beleuchten einige Anwendungsszenarien... [weiterlesen]

Freitag, 16.10.2026: Sudokoo SK700V MACH im Test

Der Sudokoo SK700V MACH ist ein üppig ausgestatteter Luftkühler. Ein hochdrehender Performance-Lüfter und sieben 6-mm-Heatpipes sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Und eine großzügige Anzeige informiert fortlaufend über die wichtigsten Systemdaten... [weiterlesen]