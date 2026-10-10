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In der dritten Folge von hrdwreblog x Hardwareluxx werfen wir erneut einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen der Hardware-Welt. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die Preisgestaltung aktueller High-End-Grafikkarten, die anhaltende Speicherknappheit und neue Informationen zu Intels kommender Prozessorgeneration. Außerdem beschäftigen wir uns mit Sicherheitslücken, Undervolting und den aktuellen Hardware-Trends unter Steam-Spielern.

Den Anfang macht die Diskussion um gebrauchte Hardware und den Gaming-Bann. Anschließend stellen wir mit NV-UV und NV-UV Play zwei Werkzeuge vor, die das Undervolting von GeForce-RTX-Grafikkarten kostenlos und möglichst unkompliziert ermöglichen sollen. Bei der GeForce RTX 5090 gehen wir der Frage nach, welche Kosten die einzelnen Komponenten verursachen und wie sich der hohe Verkaufspreis der Grafikkarte erklären lässt. Dabei betrachten wir auch, welche Faktoren abseits der reinen Materialkosten eine Rolle spielen.

Ein weiteres Thema ist die angespannte Lage auf dem Speichermarkt. Micron rechnet offenbar mit einer anhaltenden Speicherknappheit bis mindestens 2028. Wir diskutieren die Hintergründe und möglichen Auswirkungen auf die Preise und Verfügbarkeit von DRAM und NAND. Passend dazu werfen wir einen Blick auf die aktuelle Steam-Hardwareumfrage für September, in der die GeForce RTX 5070 an Bedeutung gewinnt und sich 32 GB Arbeitsspeicher zunehmend etablieren.

Auch die Sicherheit aktueller Grafikkarten kommt zur Sprache: Für die Radeon-RX-7000-Serie stehen BIOS-Updates bereit, mit denen eine Sicherheitslücke geschlossen werden soll. Abschließend beschäftigen wir uns mit Intels Core-Ultra-4000-Serie (Nova Lake-S). Welche technischen Details gelten bereits als bestätigt, welche Informationen stammen bislang ausschließlich aus Leaks und Gerüchten?

hrdwreblog x Hardwareluxx erscheint wöchentlich und greift die wichtigsten Hardware-Themen der vergangenen Tage auf. Dabei geht es nicht nur um die Nachrichten selbst, sondern auch um deren technische Hintergründe, wirtschaftliche Zusammenhänge und mögliche Auswirkungen auf den Markt. Feedback, Fragen und Themenvorschläge für kommende Folgen sind in den Kommentaren ausdrücklich willkommen.