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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir spielten nicht nur das neue Gears of War E-Day mit Benchmarks an, sondern testeten auch die tragbare Powerstation AFERIY P310, die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB, die ASUS ROG Cetra Open Wireless Earbuds und den Alienware AW3926QW. Aber auch die GMK TriggerKey und Minecraft Dungeons 2 standen in den vergangenen Tagen bei uns auf dem Prüfprogramm.

Donnerstag, 01.10.2026: Gears of War E-Day mit Mega Geometry DLSS, FSR, Ray/Pathtracing und Co im Test

Gears of War E-Day ist einer der ersten Titel, der NVIDIAs Vollprogramm im Hinblick auf die technische Umsetzung nutzt. Dazu gehören DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Raytracing, Frame Generation, vor allem aber Mega Geometry. Wir haben uns den Titel in einigen Benchmarks und Vergleichen etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.10.2026: Gears of War E-Day angespielt

2006 erschien Gears of War auf der Xbox 360. Der Titel setzte auf brachiale Third-Person-Action, ein Deckungssystem und Kettensägen im Nahkampf. Die Reihe ist seither zu einem festen Bestandteil der Xbox-Geschichte geworden. Mittlerweile sind fünf weitere Spiele erschienen. Hinzu kommen fünf Comics und ebensoviele Romane. Nun kehrt die Serie zurück und bringt Spieler zum wahrscheinlich entscheidenden Moment der Spielwelt... [weiterlesen]

Sonntag, 04.10.2026: Tragbare Powerstation AFERIY P310 im Test

Die Fortschritte bei der Akkutechnologie beschränken sich längst nicht mehr auf Elektrofahrzeuge. Auch im Bereich der stationären und mobilen Energiespeicher steigen die verfügbaren Kapazitäten, während die Kosten pro gespeicherter Kilowattstunde weiter sinken. Neben klassischen Heimspeichern haben sich dabei sogenannte Powerstations als eigene Produktklasse etabliert. Sie können sowohl zur Überbrückung von Stromausfällen als auch abseits einer festen Stromversorgung eingesetzt werden und stellen je nach Kapazität und Ausgangsleistung für einen begrenzten Zeitraum elektrische Energie zur Verfügung. Wir haben uns die AFERIY P310 einmal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 05.10.2026: Minecraft Dungeons 2 angespielt

Seit Jahren ist Minecraft nicht mehr aus dem Gaming-Bereich wegzudenken. Das einfache Spielprinzip und die eigentlich simple Grafik begeistern Millionen Spieler. Entsprechend gibt es mittlerweile ein ganzes Universum rund um das Blöckchen-Spiel. Neben einem Kinofilm können Fans ganze Scharen von Plüschtieren und mehrere Brettspiel-Adaptionen erwerben... [weiterlesen]

Montag, 05.10.2026: TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB im Test

Mit ihrem Triple-Displays-Design soll die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB eine besonders immersive Wirkung ermöglichen. Im Test schauen wir uns aber nicht nur die spezielle Displaylösung näher an, sondern klären auch, ob dieses Modell insgesamt eine überzeugende AiO-Kühlung ist... [weiterlesen]

Dienstag, 06.10.2026: MOVA LiDAX Ultra - nochmals reduziert [Anzeige]

In vielen heimischen Wänden verrichten selbstständige Wisch- und Saugsysteme bereits zuverlässig ihren Dienst. Auch so mancher Vorgarten wird mittels Mähroboter bereits in Stand gehalten. MOVA positioniert sich als ganzheitlich integrierter Anbieter autonomer Systeme, der Hardware, Sensorik, Navigation, Software und intelligente Automatisierung aus einer Hand entwickelt und dadurch die einzelnen Komponenten eng aufeinander abstimmen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.10.2026: ASUS ROG Cetra Open Wireless Earbuds im Test

Klassische In-Ear-Kopfhörer kennen die meisten Nutzer zur Genüge und sind sowohl im mobilen Bereich schon etabliert, als auch beim Gaming mittlerweile gut vertreten. Mit den ROG Cetra Open Wireless Earbuds geht ASUS einen etwas anderen Weg und hat ein paar Kopfhörer im Portfolio, die nicht auf das In-Ear-Prinzip setzen, sondern auf dem Gehörgang aufliegen und ihn somit nicht verschließen. Dies kann Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringen, die wir uns in diesem Test genauer anschauen werden. Inwieweit das Konzept für Gaming oder auch das Homeoffice aufgeht, klären wir im Folgenden... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.10.2026: Alienware AW3926QW im Test

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte der neue Alienware AW3926QW das Potenzial zum Bestseller: eine Diagonale von 39 Zoll, die 5K2K-Auflösung, OLED-Technik mit RGB-Stripe-Layout und einen Dual-Mode mit maximal 330 Hz. Ob es auch Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.10.2026: GMK TriggerKey im Test

Jeder, der sich schon einmal ein wenig mit Tastaturen beschäftigt hat, wird über den Begriff oder genauer gesagt über die Firma GMK gestolpert sein. Bekannt ist GMK für Tastenkappen, die in der Regel über Groupbuys verkauft werden. Es gibt aber auch ein paar Varianten, die regulär erworben werden können. Jetzt gibt es die neuen TriggerKey-Keycaps die wir ausprobieren konnten... [weiterlesen]