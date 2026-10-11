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Nachdem wir bereits das Gehäuse in Form des Phanteks EX5 Plus als Grundlage für unseren diesjährigen Modding-Contest ausführlich vorgestellt haben, wollen wir nun auch das Hardware-Paket präsentieren, das die fünf Teilnehmer des Modding-Contests 2026 erhalten werden. Im Mittelpunkt stehen ein AMD Ryzen 5 7600 und eine ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge mit 8 GB, während MSI das B850 GAMING PLUS WIFI als Untersatz dient und Speicher von ADATA sowie ein Netzteil und eine Maus von Phanteks, bzw. ATK bereitgestellt werden.

Als Grundlage dient in diesem Jahr das Phanteks EX5 Plus, welches zur Computex 2026 im Sommer als eher unkonventionelles Showgehäuse vorgestellt wurde und vorrangig durch seine getrennten Kammern und die bereits integrierte 360-mm-Wasserkühlung auffällt. Diese Auslegung gibt den Moddern eine hervorragende Ausgangsbasis gegenüber einem klassischen Gehäuse und darf von den Teilnehmern nach Herzenslust bearbeitet werden.

Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner

Dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Hardwarepaket für alle Teilnehmer, um einen leistungsstarken Gaming-Rechner zusammenzubauen. Dreh- und Angelpunkt für alle weiteren Komponenten ist das Mainboard. Das MSI B850 GAMING PLUS WIFI ist eine klassische ATX-Platine für AMD-Prozessoren der Ryzen-7000-, 8000- und 9000-Serie auf dem AM5-Sockel. Es verwendet DDR5-Arbeitsspeicher und bietet PCIe 5.0 für kompatible Erweiterungskarten, bzw. M.2-SSDs. Zur weiteren Grundausstattung gehören WiFi 7 und ein kabelgebundener 5-GBit/s-LAN‑Anschluss. Das Board bietet eine aktuelle Plattform mit schnellen Netzwerkoptionen und Unterstützung für künftige AM5‑Prozessoren.

Herzstück ist dagegen ein AMD Ryzen 5 7600 auf Basis der Zen-4-Architektur. Er bietet sechs Kerne und zwölf Threads, taktet mit einem Basistakt von 3,8 GHz und erreicht per Boost bis zu 5,1 GHz. Dazu kommen 6 MB L2- und 32 MB L3-Cache. Die Standard-TDP liegt bei 65 W. Der Prozessor nutzt den Sockel AM5 und unterstützt DDR5 sowie AMDs EXPO-Profile. Anders als viele höher positionierte Ryzen-Modelle besitzt der 7600 eine integrierte Radeon-Grafikeinheit für die einfache Bildausgabe.

Für Spieler natürlich besonders wichtig ist die Grafikkarte. Hier steuert ZOTAC seine GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge bei, die auf Basis von NVIDIAs Blackwell-Architektur eine kompakt ausgelegte Grafikkarte ist. Sie verfügt über 8 GB GDDR7-Speicher und unterstützt DLSS 4. Die Twin-Edge-Bauweise mit zwei Lüftern zielt auf Systeme mit begrenztem Platzangebot ab.

Den Speicher steuert in diesem Jahr ADATA mit seiner XPG-Marke bei. Das XPG-Lancer-Blade-DDR5-Kit mit 32 GB setzt sich aus zwei 16-GB-Modulen zusammen, die eine Datenrate von schnellen 5.600 MT/s sowie eine Latenz CL46 erreichen. Dazu gibt es eine ADATA XPG MARS 980 BLADE mit einer Kapazität von 1 TB. Es handelt sich um ein M.2-2280-Laufwerk mit PCIe 5.0 x4 und NVMe. ADATA verspricht für die Baureihe sequenzielle Transferraten von bis zu 14.000 MB/s beim Lesen und 13.000 MB/s beim Schreiben. Die SSD nutzt 3D-NAND, einen DRAM-Cache sowie SLC-Caching.

Für die Stromversorgung wird sich das Phanteks AMP GH mit 1.200 W verantwortlich zeichnen. Es ist ein vollmodulares Netzteil mit 80Plus-Platinum-Zertifizierung und unterstützt mit ATX 3.1 sowie PCIe 5.1 natürlich aktuelle Standards. Für moderne Grafikkarten ist sogar ein 12V-2x6-Anschluss vorhanden. Ein 120-mm-Lüfter mit fluiddynamischem Lager arbeitet in einem Hybridmodus, der den Lüfter bei geringer Last abschalten kann. Die Netzteiltiefe beträgt kompakte 140 mm.

Als besonderes Goodie gibt es in diesem Jahr auch die ATK × LEV F1 V2 Extreme. Dabei handelt es sich um eine symmetrisch geformte, kabellose Gaming-Maus für kleine bis mittelgroße Hände. Sie wiegt nur rund 54 g und misst kompakte 118,2 x 62,4 x 38,8 mm. Unter der Haube nutzt sie den optischen PAW3395-Sensor, der eine einstellbare Auflösung von 100 bis 30.000 DPI und eine maximale Abfragerate von 8.000 Hz bietet. Die Verbindung ist per USB-Kabel, 2,4 GHz oder Bluetooth möglich, wobei der Akku 800 mAh fasst. ATK gibt bis zu 600 Stunden Laufzeit bei 1.000 Hz an.

Die Hardware bildet die technische Grundlage der Contest-Projekte. Die Teilnehmer sollen das Gehäuse nach eigenen Ideen umbauen, müssen dabei aber sicherstellen, dass es weiterhin als PC-Gehäuse funktioniert und die bereitgestellten Komponenten aufnehmen kann. Ihre Arbeitsschritte dokumentieren sie im Hardwareluxx-Forum, damit die Community den Fortschritt verfolgen kann.

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. November 2026

Start am 1. Dezember 2026

Ende der Bearbeitungszeit ist am 18. April 2027, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / ausgewählte Foren-User) bis 03. Mai 2027

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

Preise und Verfügbarkeit Phanteks EX5-PLUS Black, Glasfenster Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 149,90 EUR Zeigen >>