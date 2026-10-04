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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur dem TCL P80 Ultra kräftig auf den Zahn gefühlt oder den MOVA P70 Pro Ultra ausprobiert, sondern auch die ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD, die TCOMAS NEOX 360 und den LC-Power LC-M27UO ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Außerdem spielten wir Gears of War E-Day an und fertigten passend dazu entsprechende Benchmarks an. Zu guter Letzt berichteten wir über unseren Besuch bei Tripo auf der gamescom.

Donnerstag, 28.09.2026: TCL P80 Ultra im Test

Das TCL P80 Ultra ist ein Android-Smartphone, das dank seines NXTPAPER-Displays per Schiebeschalter in einen E‑Reader verwandelt werden kann. Für den Test haben wir uns dieses besondere Display und das Smartphone insgesamt näher angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 25.09.2026: MOVA P70 Pro Ultra ausprobiert

Saugroboter mit selbstreinigender Basisstation sind längst kein Novum mehr – Nachfüllen von Reinigungslösung, automatisches Entleeren des Staubbehälters und Waschen des Wischmopps gehören in der oberen Preisklasse mittlerweile zum Standardrepertoire. Wo sich Modelle wie der P70 Pro Ultra tatsächlich unterscheiden, zeigt sich daher eher im Detail: in der Feinabstimmung von Saugleistung und Anpressdruck, in der Präzision der Hinderniserkennung oder in kleinen mechanischen Lösungen wie einem ausschwenkbaren Mopp, der ein paar Zentimeter mehr Reichweite an Kanten und in Ecken verspricht. Ob sich diese Feinheiten im Alltag tatsächlich bemerkbar machen, zeigt dieser kurze Erfahrungsbericht... [weiterlesen]

Sonntag, 27.09.2026: ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD im Test

Die ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD kann das Problem der Verkabelung bei AiO-Kühlungen lösen: Und zwar als komplett kabellos nutzbares Modell mit dem neuen AiO-Q-Connector. Doch ist sie auch sonst eine überzeugende AiO-Kühlung... [weiterlesen]

Montag, 28.09.2026: Tripo zu Besuch auf der gamescom

Auf der diesjährigen gamescom drehte sich natürlich alles um Spiele. Große und kleine Publisher zeigten auf dem Messegelände in Köln ihre aktuellen Werke vor tausenden Besuchern. Neben den Gaming-Ständen gab es auch etliche Hardware-Hersteller und andere Anbieter, die zeigten, an was sie gerade arbeiten. Dazu zählte auch der Auftritt des chinesischen KI-Anbieters Tripo. Wir haben sie in Halle 10.1 besucht und mit CMO Sienna Huang gesprochen... [weiterlesen]

Dienstag, 29.09.2026: MOVA LiDAX Ultra [Anzeige]

In vielen heimischen Wänden verrichten selbstständige Wisch- und Saugsysteme bereits zuverlässig ihren Dienst. Auch so mancher Vorgarten wird mittels Mähroboter bereits in Stand gehalten. MOVA positioniert sich als ganzheitlich integrierter Anbieter autonomer Systeme, der Hardware, Sensorik, Navigation, Software und intelligente Automatisierung aus einer Hand entwickelt und dadurch die einzelnen Komponenten eng aufeinander abstimmen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.09.2026: TCOMAS NEOX 360 im Test

Auf modernen AiO-Kühlungen sind große Displays fast selbstverständlich. Die TCOMAS NEOX 360 gehört mit ihrem 6,67 Zoll großen und gewölbten OLED-Display zu den besonders spektakulären Modellen. Doch wie empfehlenswert ist die 360-mm-AiO-Kühlung insgesamt... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.10.2026: LC-Power LC-M27UO im Test

QD-OLED-Geräte der etablierten Anbieter hatten wir bereits einige im Test. Es gibt aber auch Alternativen. Eine solche ist der LC-Power LC-M27UO, der ebenfalls auf ein Panel aus dem Hause Samsung setzt und eine kurze Reaktionszeit mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz verknüpft. Ob das UHD-Gerät punkten kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.10.2026: Gears of War E-Day mit Mega Geometry DLSS, FSR, Ray/Pathtracing und Co im Test

Gears of War E-Day ist einer der ersten Titel, der NVIDIAs Vollprogramm im Hinblick auf die technische Umsetzung nutzt. Dazu gehören DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Raytracing, Frame Generation, vor allem aber Mega Geometry. Wir haben uns den Titel in einigen Benchmarks und Vergleichen etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.10.2026: Gears of War E-Day angespielt

2006 erschien Gears of War auf der Xbox 360. Der Titel setzte auf brachiale Third-Person-Action, ein Deckungssystem und Kettensägen im Nahkampf. Die Reihe ist seither zu einem festen Bestandteil der Xbox-Geschichte geworden. Mittlerweile sind fünf weitere Spiele erschienen. Hinzu kommen fünf Comics und ebensoviele Romane. Nun kehrt die Serie zurück und bringt Spieler zum wahrscheinlich entscheidenden Moment der Spielwelt... [weiterlesen]