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Nach der ersten Folge unseres neuen News-Podcasts , haben wir auch schon die zweite Folge im Kasten. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf einige der spannendsten Hardware-Themen der Woche. Ein ehemaliger EVGA-Mitarbeiter spricht über die frühere Zusammenarbeit mit NVIDIA und darüber, wie stark der Druck auf die Boardpartner aus seiner Sicht geworden ist. Für eine ungewöhnliche Geschichte sorgt zudem ein gestohlener NVIDIA-Trailer: Die Täter hofften offenbar auf wertvolle Hardware, fanden am Ende jedoch lediglich rund 18 Tonnen Sand vor.

Auch bei AMD gibt es neue Gerüchte. Für RDNA 5 wird erneut über eine mögliche Chiplet-Architektur spekuliert – wir schauen uns an, was an den Berichten dran sein könnte und welche Vorteile ein solcher Aufbau für kommende Radeon-Grafikkarten bieten würde. Dazu kommt neue Hardware von Thermal Grizzly und Noctua: Der WireView Pro II erscheint als spezielle Noctua Edition und kombiniert die Überwachung des 12V-2x6-Anschlusses mit einer angepassten Kühlung und Optik.

Bei MSI steht wiederum eine günstigere Variante des Claw 8 EX AI+ im Mittelpunkt, die den Einstieg in das Gaming-Handheld etwas attraktiver machen soll. Zum Abschluss geht es um The Witcher 3 Remastered und dessen offizielle PC-Anforderungen. Besonders der Einsatz von Path Tracing dürfte leistungsfähige Hardware verlangen – für entsprechende Einstellungen wird unter anderem eine GeForce RTX 5080 genannt.

Die weiteren Themen und Verlinkung zu den Kapiteln findet ihr in der Videobeschreibung.

Unseren Podcast findet ihr nun auch auf den beiden Plattformen von Spotify und Apple:

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Die Hardware-Welt steht nicht still – und genau deshalb lohnt sich jede Woche ein genauerer Blick auf die wichtigsten Entwicklungen. hrdwreblog x Hardwareluxx ist als wöchentliches Format geplant, das relevante Hardware-Themen aufgreift, diskutiert und technisch einordnet. Dabei sollen aktuelle Meldungen nicht nur zusammengefasst, sondern auch in einen größeren Zusammenhang gestellt und hinsichtlich ihrer Bedeutung bewertet werden. Anregungen, Themenwünsche und Feedback zu kommenden Folgen können direkt über die Kommentare eingebracht werden.