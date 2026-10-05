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Eine neue Runde, ein neuer Supporter-Badge – und natürlich neuer Merch: Unser Hardwareluxx-Premium-Angebot geht in die nächste Runde. Auch für 2027 möchten wir Euch wieder die Möglichkeit geben, Hardwareluxx direkt zu unterstützen und Euch dafür ein paar besondere Goodies auf den Schreibtisch, an den Schlüsselbund oder direkt in die Badge-Sammlung im Forum zu holen.

Als wir unser Premium-Angebot 2023 gestartet haben, war die Idee dahinter eigentlich ganz einfach: Viele Leser hatten uns gefragt, wie sie Hardwareluxx direkt unterstützen können. Gleichzeitig wollten wir daraus kein klassisches Bezahlmodell machen, sondern unseren Unterstützern auch etwas zurückgeben. Daraus entstand die Kombination aus Merch und Supporter-Badge.

Ein Jahr später haben wir das Angebot noch einmal überarbeitet und deutlich günstiger gemacht. Und auch für 2027 bleiben wir diesem Prinzip treu: Wer Hardwareluxx unterstützen möchte, kann sich zwischen mehreren Merch-Paketen entscheiden – oder ganz ohne Merch zur digitalen Variante greifen. Und dabei trotz aller Inflation: Unsere Preise bleiben stabil.

Tassen, Mauspad oder Metall-Set

Bei den Goodies gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Möglichkeiten.

Unsere Hardwareluxx-Tassen bleiben im Programm. Ihr bekommt weiterhin zwei der bekannten roten Hardwareluxx-Kaffeetassen für 49,90 Euro. Schließlich lässt sich über neue CPUs, Grafikkarten und den nächsten Hardware-Kauf bekanntlich deutlich besser diskutieren, wenn zumindest ausreichend Kaffee vorhanden ist.

Auch unser XXL-Hardwareluxx-Mauspad aus dem bisherigen Premium-Angebot ist noch erhältlich. Ein paar Exemplare haben wir noch auf Lager und bieten diese ebenfalls für 49,90 Euro an. Wer das bisherige, etwas zurückhaltendere Design bevorzugt, kann sich also noch eines der letzten Exemplare sichern.

Ganz neu kommt für 2027 eine zweite Variante hinzu: unser neues XXL-Mauspad im neuen Hardwareluxx-Look. Das Design ist deutlich auffälliger, bold und natürlich mit ordentlich Hardwareluxx-Rot. Wer auf dem Schreibtisch klar Flagge zeigen möchte, dürfte mit dieser Version richtig liegen. Auch das neue XXL-Mauspad kostet zusammen mit der Premium-Mitgliedschaft 49,90 Euro.

Und weil nicht jeder noch eine weitere Tasse oder eine komplette Schreibtischunterlage benötigt, gibt es in diesem Jahr erstmals etwas Kleineres: das Hardwareluxx Metall-Set. Es besteht aus einem Schlüsselanhänger, einem Ansteck-Pin und einem Magneten für den Kühlschrank – natürlich alles im Hardwareluxx-Design. Das Set inklusive Premium-Mitgliedschaft kostet 44,90 Euro.

Damit habt Ihr für 2027 die Wahl:

Zwei Hardwareluxx-Kaffeetassen: 49,90 Euro

XXL-Mauspad im bisherigen Design, solange der Vorrat reicht: 49,90 Euro

Neues XXL-Mauspad im bolden, roten Hardwareluxx-Design: 49,90 Euro

Hardwareluxx Metall-Set mit Schlüsselanhänger, Pin und Kühlschrankmagnet: 44,90 Euro

Rein digitale Premium-Mitgliedschaft ohne Merch: 29,90 Euro

Supporten geht natürlich auch ohne Merch

Nicht jeder braucht Merch – und genau deshalb gibt es natürlich auch weiterhin unsere rein digitale Premium-Mitgliedschaft.

Für 29,90 Euro könnt Ihr Hardwareluxx für zwölf Monate unterstützen, ohne dass wir Euch Tassen, Mauspads oder Metall-Goodies ins Haus schicken. Gerade für alle, die eigentlich nur sagen wollen "Hardwareluxx ist mir etwas wert und soll so weitermachen", ist das die einfachste Variante. Denn darum geht es bei unserem Premium-Angebot weiterhin in erster Linie: um Eure Unterstützung.

Hardwareluxx soll auch weiterhin ein Ort bleiben, an dem News, Tests, umfangreiche Artikel und der Austausch in der Community frei zugänglich sind. Wer uns regelmäßig liest, unsere Tests für eine Kaufentscheidung nutzt, täglich durchs Forum schaut oder einfach seit Jahren Teil der Community ist und unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies mit der Premium-Mitgliedschaft direkt tun.

Ein nettes Extra gibt es momentan sogar für alle registrierten und eingeloggten Forumsnutzer: Das Hardwareluxx-Forum ist aktuell werbefrei. Wie wir im Forum erklärt haben, ist dies derzeit ein zusätzliches (aber wohl zeitlich begrenztes) Goodie für unsere Community.

Der Supporter-Badge für 2027

Natürlich darf auch 2027 eines nicht fehlen: der neue Hardwareluxx-Supporter-Badge.

Ganz gleich, für welches Merch-Paket Ihr Euch entscheidet oder ob Ihr die rein digitale Mitgliedschaft nehmt: Ihr erhaltet den entsprechenden Supporter-Badge für zwölf Monate direkt neben Eurem Benutzernamen im Forum.

Damit könnt Ihr nicht nur zeigen, dass Ihr Hardwareluxx unterstützt, sondern über die Jahre auch Eure kleine Badge-Sammlung aufbauen. Wir verändern den Supporter-Badge für jedes Jahr, sodass langjährige Unterstützer ihre verschiedenen Jahrgänge im Profil sammeln können.

Und ja: Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die Badges bei Euch im Forum entdecken. Denn hinter jedem davon steckt jemand, der unsere Arbeit nicht nur liest, sondern aktiv dazu beiträgt, dass wir Hardwareluxx in dieser Form weiter betreiben können.

Wo kann ich das Premium-Angebot bestellen?

Alle Varianten findet Ihr direkt bei den Benutzer-Upgrades im Hardwareluxx-Forum.

Ihr benötigt dafür lediglich einen Hardwareluxx-Forenaccount. Danach könnt Ihr Euch für das gewünschte 2027er Paket entscheiden – von der digitalen Mitgliedschaft über unsere bekannten Tassen bis hin zum neuen roten XXL-Mauspad oder dem Metall-Set.

Wer also ohnehin jeden Morgen mit uns die Hardware-News durchgeht, bei jedem neuen Grafikkarten-Launch die Benchmarks studiert, im Forum mitdiskutiert oder einfach möchte, dass es Hardwareluxx auch weiterhin in dieser Form gibt: Wir freuen uns über Eure Unterstützung!

Und natürlich hoffen wir, dass für jeden von Euch auch das passende Goodie dabei ist.