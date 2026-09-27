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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten nicht nur Benchmarks und Screenshotvergleiche in CONTROL Resonant an oder spielten das neue Addon für Pioneers of Pagonia an, sondern stellten auch das ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo, das Corsair Warthog RS, das NZXT S5 RGB und den Dell UltraSharp U3226Q ausführlich auf den Prüfstand. Weiterhin standen das TCL P80 Ultra und der MOVA P70 Pro Ultra bei uns auf dem Testprogramm. Außerdem spielten wir mit The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine und dem neuen 007-Teil weitere Hochkaräter an.

Freitag, 18.09.2026: CONTROL Resonant - Benchmarks und Screenshot-Vergleiche mit Pathtracing

Kommende Woche wird CONTROL Resonant für die PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen. Resonant ist der Nachfolger des 2019 erschienen ersten Teils des Action-Rollenspiels von Remedy Entertainment. Genau wie der erste Teil, ist auch Resonant für NVIDIA ein Technology Showcase der neuesten Technologien. Wir haben das Spiel mit den aktuellen Karten von AMD und NVIDIA getestet und schauen uns zugleich an, welche Auswirkungen die neuesten Techniken auf die Leistung haben... [weiterlesen]

Samstag, 19.09.2026: Neues Addon für Pioneers of Pagonia

Mit Pioneers of Pagonia hat Siedler-Erfinder Volker Wertich Ende 2025 das Flair des Aufbauspiels zurückgebracht. Kurz nach Release wurde bereits angekündigt, dass mehrere Addons erscheinen sollen. Mit Echoes of Aldramar startet bald die zweite Erweiterung... [weiterlesen]

Sonntag, 20.09.2026: ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo im Test

Nach dem ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo (Test) als B850-Refresh-Mainboard kommen wir nun zum ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo, das der abgespeckte Bruder vom bereits getesteten ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) in weißer Montur ist. Abstriche müssen nur wenige in Kauf genommen werden, auch wenn diese für den einen oder anderen wichtig werden könnten. Wir haben das ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo getestet und es mit anderen, neueren AM5-Mainboards verglichen... [weiterlesen]

Montag, 21.09.2026: The Blood of Dawnwalker angespielt

Schon bei der ersten Ankündigung sorgte The Blood of Dawnwalker für Aufsehen. Erstmals erwähnt wurde das Spiel noch ohne Namen bereits im Januar 2024, als ehemalige Witcher-Entwickler ankündigten, dass man ein AAA-Rollenspiel entwickelt. Das von ihnen gegründete Studio trägt den Namen Rebel Wolves... [weiterlesen]

Dienstag, 22.09.2026: Corsair Warthog RS im Test

Warthog bzw. auf Deutsch Warzenschwein ist der Spitzname eines ikonischen US-Kampfflugzeugs. Den gleichen Namen hat auch Corsairs neues Gehäuse erhalten. Genau wie die A-10 Thunderbolt II soll es robust sein und zeigt dies auch beim Design... [weiterlesen]

Dienstag, 22.09.2026: NZXT S5 RGB im Test

NZXT bringt mit dem S5 RGB einen Midi-Tower auf den Markt, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten soll. Für knapp 60 Euro erhält man ein Showgehäuse mit Panoramablick in den Innenraum, einem vormontierten 360-mm-Lüfter und sinnvollen Platzverhältnissen. Aber verdient sich das S5 RGB damit wirklich einen Preis-Leistungs-Award... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.09.2026: Dell UltraSharp U3226Q im Test

Der Dell UltraSharp U3226Q kombiniert die QD-OLED-Technik mit einem professionellen Ansatz für Creator. Ob das 32 Zoll große UHD-Gerät samt integriertem Colorimeter im Kreativalltag überzeugen kann, klärt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.09.2026: 007 mit der Lizenz zum Rendern

007 First Light ist das erste James-Bond-Spiel von IO Interactive und erzählt eine neu interpretierte Ursprungsgeschichte des späteren 007. Im Mittelpunkt steht ein noch junger und vergleichsweise unerfahrener James Bond, der sich innerhalb des MI6 erst für den Doppelnull-Status qualifizieren muss. Am 15. September erschien ein weiterer großer Patch, der das Spiel um die Unterstützung von Pathtracing und DLSS 4.5 Ray Reconstruction erweiterte. Wir haben uns die Unterschiede in der Darstellung und Leistung auf Basis einer GeForce RTX 5080 angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.09.2026: Blutige Action in Marvel's Wolverine angespielt

1974 erschien Wolverine zum ersten Mal - der Superheld gehört ins Marvel-Universum und hatte seither etliche Auftritte in Comics, Filmen und Spielen. Sein Markenzeichen sind Krallen, die er aus seinen Knöcheln ausfahren kann und der Umstand, dass er über enorme Selbstheilungskraft verfügt. Nun ist Wolverine, beziehungsweise Logan, zurück und dieses Mal geht es ordentlich zur Sache. Mit seinen mittlerweile mit Adamantium verkleideten Klingen schlitzt er sich durch Gegnerhorden, während Kugeln sprichwörtlich das Fleisch aus seinem Körper reißen... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.09.2026: TCL P80 Ultra im Test

Das TCL P80 Ultra ist ein Android-Smartphone, das dank seines NXTPAPER-Displays per Schiebeschalter in einen E‑Reader verwandelt werden kann. Für den Test haben wir uns dieses besondere Display und das Smartphone insgesamt näher angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 25.09.2026: MOVA P70 Pro Ultra ausprobiert

Saugroboter mit selbstreinigender Basisstation sind längst kein Novum mehr – Nachfüllen von Reinigungslösung, automatisches Entleeren des Staubbehälters und Waschen des Wischmopps gehören in der oberen Preisklasse mittlerweile zum Standardrepertoire. Wo sich Modelle wie der P70 Pro Ultra tatsächlich unterscheiden, zeigt sich daher eher im Detail: in der Feinabstimmung von Saugleistung und Anpressdruck, in der Präzision der Hinderniserkennung oder in kleinen mechanischen Lösungen wie einem ausschwenkbaren Mopp, der ein paar Zentimeter mehr Reichweite an Kanten und in Ecken verspricht. Ob sich diese Feinheiten im Alltag tatsächlich bemerkbar machen, zeigt dieser kurze Erfahrungsbericht... [weiterlesen]