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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder das ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo getestet, sondern auch die ASUS ROG XREAL R1, die Corsair Vanguard Air 99 Wireless und die Sharkoon Stealthbite IEM. Außerdem spielten wir Age of Empires II DE - Wikingersagen DLC an und unterzogen der UGREEN MagFlow Pro einen Kurztest. Aber auch der Scythe Mugen 6 TUF, die externe Capture-Karte mit VRR und CONTROL Resonant standen in diesen Tagen bei uns auf dem Programm.

Donnerstag, 10.09.2026: be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W im Test

be quiet! hat kürzlich mit den Dark Power Pro 14 IO eine neue High-End-Netzteilserie angekündigt, die erstmals bei be quiet! eine Softwaresteuerung mitbringt. Neben diesem neuen Feature haben die neuen Dark Power Pro 14 IO natürlich alle Merkmale der Vorgängerversionen an Bord, inklusive Titanium-Effizienz, nahezu unhörbarem Betrieb und einem aufwendigen Kühlkonzept. Wir haben uns das Spitzenmodell mit 1.600 W daher einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 11.09.2026: ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo im Test

Vor mehr als drei Jahren haben wir uns das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Test) von ASUS angeschaut und Stand heute gibt es nicht nur das ROG Strix B850-F Gaming WiFi, sondern das noch aktuellere ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo als Teil der AM5-Refresh-Modelle. Und auch wenn das ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo auf den praktischen AIO-Q-Connector für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS verzichten muss, ist die gebotene Ausstattung für den Großteil der Technik-Interessenten ausreichend... [weiterlesen]

Sonntag, 13.09.2026: ASUS ROG XREAL R1 im Test

Ab 2016 sollte das VR-Spielerlebnis abheben. Die HTC Vive sollte den Startschuss darstellen. Doch in den weiteren Jahren konnte sich die Technik nicht wirklich durchsetzen. Stattdessen soll nun eine Kombination aus VR und AR der Heilsbringer sein. Smart Glasses sind aktuell im Trend. Wir haben uns die ASUS ROG XREAL R1 genauer angeschaut. Sie soll ein möglichst immersives Gaming-Erlebnis mit einem großen virtuellen Bildschirm in kompakter Brillenform ermöglichen... [weiterlesen]

Montag, 14.09.2026: Age of Empires II DE - Wikingersagen DLC angespielt

Während manche Spiele bereits nach wenigen Wochen oder Monaten abgeschaltet werden und in Vergessenheit geraten, gibt es andere, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine große Spielerschaft begeistern. Solche Phänomene sind beispielsweise Blizzards World of Warcraft, Minecraft, Starcraft und Counter Strike. Auch Age of Empires II ist ein solches Phänomen... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.09.2026: Corsair Vanguard Air 99 Wireless im Test

Mit der Vanguard Air 99 Wireless positioniert Corsair eine opto-mechanische Low-Profile-Tastatur im oberen Preissegment, die sowohl auf Gaming als auch auf produktive Nutzung abzielt. Das 99-%-Layout kombiniert eine nahezu vollständige Tastenbelegung mit kompakteren Abmessungen und richtet sich damit an Nutzer, die auf einen dedizierten Nummernblock nicht verzichten möchten, zugleich aber eine reduzierte Stellfläche bevorzugen. Im Test schauen wir uns an, wie gut das funktioniert... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.09.2026: Sharkoon Stealthbite IEM im Test

Mit den Stealthbite IEM möchte Sharkoon Gaming, Musik und mobile Nutzung unter einen Hut bringen. Dafür setzt man auf ein Hybrid-Treiber-System und einen umfangreichen Lieferumfang. Doch wie gut klingen die Stealthbite IEM tatsächlich und können sie sowohl beim Gaming als auch beim Musikhören überzeugen? Unser Test schafft Klarheit... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.09.2026: UGREEN MagFlow Pro im Kurztest

Magnetische Powerbanks sind längst keine einfachen Zusatzakkus mehr. Neben einer möglichst hohen Kapazität sollen aktuelle Modelle schnell per USB Typ-C laden, sich ebenso schnell wieder aufladen lassen und das Smartphone im Idealfall auch kabellos mit hoher Leistung versorgen. Mit der MagFlow Pro kombiniert UGREEN eine Kapazität von 10.000 mAh mit Qi2.2 und bis zu 25 W kabelloser Ladeleistung, einem integrierten USB-C-Kabel mit bis zu 45 W sowie einem ungewöhnlichen Kühlsystem. Wir haben die High-End-Powerbank ausprobiert... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.09.2026: Scythe Mugen 6 TUF im Test

Wer einen Luftkühler im ASUS-TUF-Design sucht, wird bei Scythe fündig. Der Scythe Mugen 6 TUF wird sogar in zwei Farbvarianten und immer mit zwei RGB-Lüftern angeboten. Doch wie konsequent wurde das TUF-Design umgesetzt und kann der Luftkühler auch funktional überzeugen... [weiterlesen]

Freitag, 18.09.2026: Externe Capture-Karte mit VRR ausprobiert

Livestreams und Videoproduktion über den PC lassen sich mit der entsprechenden Software schnell umsetzen. Wer jedoch auf Konsolen spielt oder Gameplay von einem zweiten Rechner aufzeichnen möchte, muss sich nach einer Möglichkeit umsehen, wie er das Gameplay auf dem PC aufzeichnen kann. Hier kommen Capture Cards ins Spiel. AverMedia präsentiert seine neueste Lösung für eine externe Capture Box mit der Live Game Ultra S GC553Pro. Sie ermöglicht nicht nur 4K-Aufnahmen mit 60 FPS, sondern auch hohe Bildwiederholraten bis 240 Hz, HDR, VRR und 5.1-Mehrkanalton. Wir haben uns die kompakte Capture-Karte genauer angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 18.09.2026: CONTROL Resonant - Benchmarks und Screenshot-Vergleiche mit Pathtracing

Kommende Woche wird CONTROL Resonant für die PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen. Resonant ist der Nachfolger des 2019 erschienen ersten Teils des Action-Rollenspiels von Remedy Entertainment. Genau wie der erste Teil, ist auch Resonant für NVIDIA ein Technology Showcase der neuesten Technologien. Wir haben das Spiel mit den aktuellen Karten von AMD und NVIDIA getestet und schauen uns zugleich an, welche Auswirkungen die neuesten Techniken auf die Leistung haben... [weiterlesen]

Samstag, 19.09.2026: Neues Addon für Pioneers of Pagonia

Mit Pioneers of Pagonia hat Siedler-Erfinder Volker Wertich Ende 2025 das Flair des Aufbauspiels zurückgebracht. Kurz nach Release wurde bereits angekündigt, dass mehrere Addons erscheinen sollen. Mit Echoes of Aldramar startet bald die zweite Erweiterung... [weiterlesen]