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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. In den vergangenen Tagen stellten unsere Redakteure Testberichte zur TRYX Holo 360, zum ASUS Zenbook S 14, den Arctic BioniX P12 A-RGB oder zur ASUS ROG Gjallar und zum be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W online. Außerdem spielten sie Soko 1977, The Sinking City 2, Beast of Reincarnation, Resonance - A Plague Tale Legacy an und führten ein Interview mit den Entwicklern von Crimson Desert. Weiterhin probierten wir den noblechairs AURA TX aus und stellten die Origin Code Vortex auf den Prüfstand.

Freitag, 04.09.2026: TRYX Holo 360 im Test

Bei der TRYX Holo 360 ist der Name Programm. Auf der Pumpe der neuen AiO-Kühlung sitzt ein spezieller Display-Pumpenkopf, der für einen Hologrammeffekt sorgen soll. Aber wie eindrucksvoll ist dieser Effekt wirklich... [weiterlesen]

Freitag, 04.09.2026: Soko 1977 setzt auf prozedurale Fälle

Im April diesen Jahres konnte das Berliner Studio Paintbucket Games. Mit ihrem Serious-Game The Darkest Files den Preis als Bestes Deutsches Spiel beim Deutschen Computerspielepreis gewinnen. Auf der diesjährigen gamescom in Köln sind die Entwickler mit ihrem neuesten Werk vertreten. SOKO 1977 schickt die Spieler in das namensgebende Jahr. Dieses Mal geht es nicht um Naziverbrecher, sondern um die RAF. Am Stand des Spiels, in der Indie-Halle, konnten wir einen ersten Blick auf das Gameplay werfen und uns mit einem Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung über SOKO 1977 unterhalten... [weiterlesen]

Samstag, 05.09.2026: The Sinking City 2 angespielt

Mit The Sinking City hat das Entwicklerstudio Frogwares 2019 eine Mischung aus Horror und Detektivspiel im Universum von Lovecrafts Geschichten veröffentlicht. Auf metacritic steht das Spiel auf einem Metascore von 71 und einem User Score von 6,1. Am 18. August 2026 erschien ein zweiter Teil. Entwickelt wurde das Spiel in der Ukraine während des andauernden Krieges. Ein Hinweis auf die schwierigen Umstände der Entwicklung findet sich beim ersten Start... [weiterlesen]

Sonntag, 06.09.2026: Beast of Reincarnation angespielt

Der japanische Entwickler Game Freak wurde bereits 1983 gegründet. Spielefans verbinden mit der Firma primär die Pokémonspiele, die Game Freak seit Mitte der Neunziger für Publisher Nintendo entwickelt. Nun hat man sich allerdings mit Fictions zusammengetan. Der amerikanische Publisher war zuvor unter dem Namen Private Division bekannt und hat beispielsweise Hades veröffentlicht. Das neue Spiel, das unter dieser Zusammenarbeit entstanden ist, heißt Beast of Reincarnation... [weiterlesen]

Sonntag, 06.09.2026: ASUS Zenbook S 14 im Test

Das ASUS Zenbook S14 UX5406AA-SU236W kombiniert Intels Core Ultra 9 386H mit 32 GB LPDDR5X, einer 1 TB großen SSD und einem 2,8K-OLED-Touchdisplay mit 120 Hz. Hinzu kommen ein 77-Wh-Akku, zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und ein nur 1,2 kg leichtes Ceraluminum-Gehäuse, während die integrierte Grafik mit vier Xe3-Kernen aufwarten kann. Für rund 1.879 Euro tritt das Zenbook damit gegen die mobile Oberklasse an. Wir haben geprüft, ob Verarbeitung, Akkulaufzeit und Leistungsreserven diesem Anspruch gerecht werden können... [weiterlesen]

Montag, 07.09.2026: Arctic BioniX P12 A-RGB im Test

Mit dem BioniX P12 A-RGB testen wir auch das 120-mm-Modell aus der neuen Lüftergeneration von Arctic. Kann es ebenfalls den sehr attraktiven Mix aus Leistung, Preis und Ausstattung bieten... [weiterlesen]

Montag, 07.09.2026: Resonance - A Plague Tale Legacy angespielt

Mit A Plague Tale: Innocence veröffentlichte Focus Entertainment 2020 eine Mischung aus Action-Adventure und Schleich-Spiel im finsteren Mittelalter. Im Mittelpunkt standen Amicia de Rune und ihr kleiner Bruder Hugo. Die beiden kämpften im von der Pest heimgesuchten Frankreich unter anderem gegen die Inquisition. Die Geschichte drehte sich dabei auch um die sogenannte Prima Macula, eine geheimnisvolle Kraft, die Hugo beherrschte und die mit der Pest in Verbindung stand. 2022 erschien ein zweiter Teil, der die Geschichte der Geschwister zu einem Abschluss brachte... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.2026: ASUS ROG Gjallar im Test

ASUS ROG steigt in den Markt für Gaming-Lautsprecher ein. Aber nicht mit einem klassischen PC-Lautsprechersystem, sondern mit einer platzsparenden Soundbar plus schlankem Subwoofer. Ist die ROG Gjallar damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Gamer mit wenig Platz... [weiterlesen]

Dienstag, 08.09.2026: Interview mit den Entwicklern von Crimson Desert

Mit Crimson Desert hat das südkoreanische Entwicklerteam von Pearl Abyss eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres geschaffen. Im Test haben wir uns selbst bereits ein Bild von dem Action-RPG gemacht. Während der gamescom dev hatten wir die Gelegenheit, ein Interview mit den Entwicklern der Engine von Crimson Desert zu führen. Das Team hat uns im Gespräch einen Blick hinter die Kulissen des Spiels gewährt... [weiterlesen]

Mittwoch, 09.09.2026: noblechairs AURA TX ausprobiert

Gaming-Stühle haben sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Wo früher vor allem eine auffällige Racing-Optik und möglichst große Seitenwangen gefragt waren, spielen Ergonomie und eine flexible Anpassung an den Nutzer mittlerweile eine deutlich größere Rolle. Und auch optisch gibt es neue Trends, weg von bunt und auffällig, hin zum Bürostuhl-Look. Auch noblechairs schlägt mit dem AURA diesen Weg ein und kombiniert die gewohnt massive Konstruktion der eigenen Gaming-Stühle mit einer Synchronmechanik und umfangreichen Einstellmöglichkeiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 09.09.2026: Origin Code Vortex im Test

Bereits mehrfach machte Origin Code, eine Marke von Biwin, auf sich aufmerksam. Meist ging es hier um extrem straffe Spezifikationen oder ein auffälliges Design. Uns wurde nun ein solches Kit zur Verfügung gestellt. Wir haben uns das Origin Code Vortex mit zwei EXPO-Profilen und einem Lüfter im Lieferumfang genauer angeschaut. Was kann ein solches High-End-Kit leisten... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.09.2026: be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1600W im Test

be quiet! hat kürzlich mit den Dark Power Pro 14 IO eine neue High-End-Netzteilserie angekündigt, die erstmals bei be quiet! eine Softwaresteuerung mitbringt. Neben diesem neuen Feature haben die neuen Dark Power Pro 14 IO natürlich alle Merkmale der Vorgängerversionen an Bord, inklusive Titanium-Effizienz, nahezu unhörbarem Betrieb und einem aufwendigen Kühlkonzept. Wir haben uns das Spitzenmodell mit 1.600 W daher einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 11.09.2026: ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo im Test

Vor mehr als drei Jahren haben wir uns das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Test) von ASUS angeschaut und Stand heute gibt es nicht nur das ROG Strix B850-F Gaming WiFi, sondern das noch aktuellere ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo als Teil der AM5-Refresh-Modelle. Und auch wenn das ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo auf den praktischen AIO-Q-Connector für kompatible AiO-Wasserkühlungen von ASUS verzichten muss, ist die gebotene Ausstattung für den Großteil der Technik-Interessenten ausreichend... [weiterlesen]