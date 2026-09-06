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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD ausprobiert oder das Fractal Design Summit, sondern auch das Fractal Design Define One und die TRYX Holo 360 im Test auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin spielten wir The Witcher 3 Songs of the Past an und statteten Raw Fury sowie The Expanse Osiris Reborn auf der gamescom einen Besuch ab. Zu guter Letzt warfen wir einen ersten Blick auf DLSS 5 in NBA 2K27.

Mittwoch, 26.08.2026: ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD ausprobiert

Mit dem ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero (Test) und dem ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) sowie dem ROG Crosshair X870E Glacial (Test) haben wir drei Refresh-Mainboards für den Sockel AM5 getestet, die bereits den neuen AiO-Q-Connector für die neuesten AiO-Wasserkühlungen von ASUS mitbringen. Durch diesen sind keinerlei Kabel für eine passende AiO mehr nötig. An dieser Stelle werfen wir einen ausführlichen Blick auf die neue ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.08.2026: The Witcher 3 Songs of the Past

CD Projekt RED nutzt die diesjährige gamescom, um etliche neue Inhalte rund um das The Witcher-Universum vorzustellen. Bereits während der Opening Night Live kündigte das Studio eine überarbeitete Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt an. Besitzer des Spiels sollen die Enhanced Edition sowie die damit verbundenen Verbesserungen kostenlos erhalten. Die beiden bisher erschienenen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine werden mit Release der Enhanced Edition ebenfalls kostenlos. Kostenpflichtig wird dagegen die dritte Erweiterung The Witcher 3: Songs of the Past. Während die kostenlosen Neuerungen bereits im September 2026 erscheinen sollen, müssen sich Fans bis zum neuen Add-on noch etwas länger gedulden. Der Release ist aktuell für 2027 vorgesehen. Ein konkretes Datum gibt es bislang allerdings bisher nicht... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.09.2026: Fractal Design Summit im Test

Das Summit dürfte für viele Nutzer eines der bisher elegantesten Fractal-Design-Gehäuse sein. Es zeigt sich mit einem komplett neuen, minimalistischen Design, das von runden Formen und einigen ungewöhnlichen Holzelementen geprägt wird. Dabei ist der Midi-Tower auch auf leistungsstarke Hardware ausgelegt... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.09.2026: Fractal Design Define One im Test

Fractal Designs neues Define One soll zwar die Tugenden der Define-Serie beibehalten, zeigt sich aber in einem ganz neuen Design. Prägend sind dabei Wölbungen und die seitlichen Aluminium-Lufteinlässe. Aber wie ist es um die Funktionalität des vielleicht elegantesten Define-Modells bestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.09.2026: The Expanse Osiris Reborn auf der gamescom

Sci-Fi-Fans kennen The Expanse wahrscheinlich entweder aus der gleichnamigen Buchreihe oder von der erfolgreichen Serienumsetzung, die ab 2015 produziert wurde. Die TV-Serie basiert auf den ersten sechs von insgesamt neun Romanen. Ob auch die letzten drei Bände noch für das Fernsehen umgesetzt werden, ist derzeit unklar. Mit The Expanse: Osiris Reborn soll nun auch eine Spieleumsetzung des Universums erscheinen... [weiterlesen]

Donnerstag, 03.09.2026: Zu Besuch bei Raw Fury

Auf der diesjährigen gamescom konnten beinahe 1.000 Aussteller ihre neuesten Kreationen im Bereich Gaming und Hardware vorstellen. Mit dabei waren auch sehr viele Indie-Studios und kleinere Publisher. Wir hatten hinter den Kulissen einen Termin bei Jackbox Games und konnten dort einen Blick auf deren neueste Partyspiele-Sammlung Jackbox Party Pack 12 werfen. Einen anderen Weg wählt der Indie-Publisher Raw Fury. Hier gibt es viele Games mit einzigartigen Looks, die auch düstere Inhalte anschneiden. Auch ihre kommenden und aktuellen Spiele haben wir uns angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 04.09.2026: DLSS 5 in NBA 2K27 im Test

Nach der offiziellen Vorstellung von DLSS 5 zu Anfang der Woche können wir heute einen ersten Test der Technik präsentieren. Abseits der allgegenwärtigen Erfahrungsberichte zu DLSS 5 aus den geleakten Dateien aus NBA 2K27 bildet dieser Titel auch den Startschuss für DLSS 5. NBA 2K27 wird zunächst der einzige Titel sein, der DLSS 5 unterstützen wird und bildet daher auch die Grundlage für den heutigen Bericht... [weiterlesen]

Freitag, 04.09.2026: TRYX Holo 360 im Test

Bei der TRYX Holo 360 ist der Name Programm. Auf der Pumpe der neuen AiO-Kühlung sitzt ein spezieller Display-Pumpenkopf, der für einen Hologrammeffekt sorgen soll. Aber wie eindrucksvoll ist dieser Effekt wirklich... [weiterlesen]

Freitag, 04.09.2026: Soko 1977 setzt auf prozedurale Fälle

Im April diesen Jahres konnte das Berliner Studio Paintbucket Games. Mit ihrem Serious-Game The Darkest Files den Preis als Bestes Deutsches Spiel beim Deutschen Computerspielepreis gewinnen. Auf der diesjährigen gamescom in Köln sind die Entwickler mit ihrem neuesten Werk vertreten. SOKO 1977 schickt die Spieler in das namensgebende Jahr. Dieses Mal geht es nicht um Naziverbrecher, sondern um die RAF. Am Stand des Spiels, in der Indie-Halle, konnten wir einen ersten Blick auf das Gameplay werfen und uns mit einem Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung über SOKO 1977 unterhalten... [weiterlesen]