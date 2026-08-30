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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure für nicht nur dem Google Pixel 11 Pro Fold kräftig auf den Zahn oder testeten das Gamdias Atlas P6 CG, sondern auch die Shokz OpenFit Air 2, die be quiet! Light Mount TKL und dem ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD. Zur Gamescom 2026 konnten wir auch The Witcher 3 Songs of the Past ausführlich vorstellen.

Donnerstag, 20.08.2026: Google Pixel 11 Pro Fold im Test

Nachdem bereits das Google Pixel 11 Pro ausführlich betrachtet wurde, steht nun mit dem Pixel 11 Pro Fold das Spitzenmodell der Pixel-11-Serie im Mittelpunkt. Der hohe Preis positioniert das faltbare Smartphone klar im Premiumsegment. Technisch bietet das Gerät einige Besonderheiten, schöpft die Möglichkeiten der Pixel-Plattform jedoch nicht in allen Bereichen vollständig aus... [weiterlesen]

Freitag, 21.08.2026: Gamdias Atlas P6 CG im Test

Das Gamdias Atlas P6 CG ist im doppelten Sinn ein Showgehäuse. Es zeigt nicht nur die verbaute Hardware, sondern kann auf einer regelrechten Bühne mit eigener Spot-Beleuchtung auch Sammelfiguren in Szene setzen. Und obendrauf gibt es auch noch ein A-RGB-Beleuchtungssystem... [weiterlesen]

Montag, 24.08.2026: Flexibles Balkonkraftwerk stark reduziert

Mit Sigenergy gibt es seit Kurzem einen neuen Player am Markt, der mit durchdachten Wechselrichter-Lösungen auf sich aufmerksam machen möchte. Sigenergy entwickelt großformatige Heim- und Gewerbe-/Industriespeicher und überträgt diese Erfahrung auf den SigenMate (industrietaugliche Sicherheit, bewährte Zellchemie, KI mit 34.000 Systemen in 47 Ländern trainiert). Jetzt gibt es bis zum 6. September eine Rabattaktion, bei der kräftig gespart werden kann... [weiterlesen]

Montag, 24.08.2026: Shokz OpenFit Air 2 im Test

Als leichtester Open-Ear-Kopfhörer mit Ohrbügel in seiner Preisklasse soll der Shokz OpenFit Air 2 beim Tragen möglichst wenig zu spüren sein. Trotzdem verspricht Shokz aber auch guten Klang, lange Laufzeit und Langlebigkeit... [weiterlesen]

Dienstag, 25.08.2026: be quiet! Light Mount TKL im Test

Der deutsche Hardware-Hersteller be quiet! erweitert sein Peripherie-Portfolio um die Light Mount TKL. Nachdem das Unternehmen mit der Light Mount und Dark Mount seinen Einstand im Segment der mechanischen Tastaturen gegeben hat, folgt nun die kompakte Tenkeyless-Variante der Light Mount... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.08.2026: ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD ausprobiert

Mit dem ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero (Test) und dem ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo (Test) sowie dem ROG Crosshair X870E Glacial (Test) haben wir drei Refresh-Mainboards für den Sockel AM5 getestet, die bereits den neuen AiO-Q-Connector für die neuesten AiO-Wasserkühlungen von ASUS mitbringen. Durch diesen sind keinerlei Kabel für eine passende AiO mehr nötig. An dieser Stelle werfen wir einen ausführlichen Blick auf die neue ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.08.2026: The Witcher 3 Songs of the Past

CD Projekt RED nutzt die diesjährige gamescom, um etliche neue Inhalte rund um das The Witcher-Universum vorzustellen. Bereits während der Opening Night Live kündigte das Studio eine überarbeitete Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt an. Besitzer des Spiels sollen die Enhanced Edition sowie die damit verbundenen Verbesserungen kostenlos erhalten. Die beiden bisher erschienenen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine werden mit Release der Enhanced Edition ebenfalls kostenlos. Kostenpflichtig wird dagegen die dritte Erweiterung The Witcher 3: Songs of the Past. Während die kostenlosen Neuerungen bereits im September 2026 erscheinen sollen, müssen sich Fans bis zum neuen Add-on noch etwas länger gedulden. Der Release ist aktuell für 2027 vorgesehen. Ein konkretes Datum gibt es bislang allerdings bisher nicht... [weiterlesen]