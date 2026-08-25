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Nachdem wir vor wenigen Tagen bereits die deutschen Stimmen als "Hersteller des Jahres 2026" ausgewertet hatten, erfolgte heute auf der gamescom in Köln die Bekanntgabe der EHA Reader Awards 2026.

In einigen Details gibt es Unterschiede zwischen der Wahl zum Hersteller des Jahres als lokales Ergebnis durch unsere Leser und der gesamteuropäischen Wahl der Leser auf den Seiten der European Hardware Association (EHA). Insofern zeigen sich hier noch einmal deutlich die Unterschiede in den verschiedenen Ländern.

Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Interessant ist dabei der Vergleich der länderspezifischen Ergebnisse unserer Community mit den Gewinnern der EHA Reader Awards. Dabei wurden nicht nur die Stimmen aus den neun Ländern berücksichtigt, die durch entsprechende Publikationen vertreten sind, sondern Stimmen aus allen europäischen Ländern in die Auswertung einbezogen.

Die Gewinner in den einzelnen Kategorien sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst: