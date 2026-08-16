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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten nicht nur das Montech TEN ausführlich auf den Prüfstand oder unterzogen dem Bluetti Balco Transfer Hub einen umfangreichen Praxistest, sondern testeten auch die ASUS ROG Falchion Ace 75 HE, die be quiet! Light Loop IO LCD 360mm sowie die Arctic BioniX P14 A-RGB. Außerdem spielten wir den Veti’s Wrath DLC für Tempest Rising und aktualisierten unsere Mainboard-Kaufberatung.

Donnerstag, 04.08.2026: ACEMAGIC Matrix M1 im Angebot [Anzeige]

Der ACEMAGIC Matrix Mini M1 ist aktuell bei Amazon erheblich im Preis reduziert. Mit dem Rabattcode "UNDXWPBW" kann man den kompakten Mini-PC derzeit schon für knapp über 430 Euro ergattern. Regulär kostet das System mit AMD-Ryzen-Prozessor und Radeon-Grafik 579,90 Euro. Damit beläuft sich die Preisersparnis auf knapp 26 %. Der Code ist bis einschließlich 31. August 2026 gültig... [weiterlesen]

Freitag, 07.08.2026: Montech TEN im Test

Montech hat sich in den vergangenen Jahren vom Underdog zu einer festen Größe im preisbewussten Gehäusemarkt entwickelt. Mit dem TEN feiert der Hersteller nun sein zehnjähriges Bestehen und wagt sich dabei an ein ungewöhnliches Konzept: Statt eines starren Layouts bietet das kompakte Micro-ATX-Gehäuse gleich drei unterschiedliche Aufbauvarianten, mit denen sich Nutzer je nach Kühlpräferenz (Luft, Wasser oder besonders kompakter Aufbau) ihre eigene Konfiguration zusammenstellen können. Ob dieses Mehr an Optionen in der Praxis auch einen echten Mehrwert bringt oder eher zu unnötiger Komplexität führt, und wie sich das Montech TEN bei Verarbeitung, Kühlung und Preis-Leistung schlägt, klären wir im Detail in diesem Test... [weiterlesen]

Samstag, 08.08.2026: Bluetti Balco Transfer Hub im Test

Wer bereits eine Powerstation von Bluetti hat, kann mittels des Baclo Transfer Hubs diese in ihrer Funktionsweise erweitern. Anstatt nur direkt an den AC-Ausgängen die entsprechenden Verbraucher anschließen zu können, ermöglicht der Baclo Transfer Hub eine Einspeisung ins Hausnetz mit dynamischer Lastversorgung und bis zu 800 W. Wir haben uns die Funktion im Alltag angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 10.08.2026: Mainboard-Kaufberatung 2026

Bei der Vielzahl an verschiedenen Mainboards können gerade Einsteiger ganz schnell die Übersicht verlieren und nicht wissen, welches Mainboard das Richtige für ihr Vorhaben ist. Abhilfe schafft unsere große Kaufberatung zu aktuellen AMD-Mainboards für den Sockel AM5, die wir bereits getestet haben... [weiterlesen]

Montag, 10.08.2026: ASUS ROG Falchion Ace 75 HE im Test

Mit der ROG Falchion Ace 75 HE positioniert ASUS eine kompakte Gaming-Tastatur im gehobenen Segment mechanischer beziehungsweise magnetischer Eingabegeräte. Das Modell setzt auf ein 75-%-Layout, richtet sich damit an Nutzer mit begrenztem Platzangebot auf dem Schreibtisch und kombiniert den reduzierten Formfaktor mit einer weiterhin alltagstauglichen Tastenanordnung samt Funktionsreihe und Pfeiltasten. Im Fokus stehen klar kompetitive Spieler, die Wert auf kurze Reaktionszeiten, anpassbare Schaltpunkte und Zusatzfunktionen wie Rapid Trigger legen. Im Test zeigt sich, was die Tastatur wirklich kann... [weiterlesen]

Dienstag, 11.08.2026: be quiet! Light Loop IO LCD 360mm im Test

be quiet! zieht nach: Die Light Loop IO LCD ist die erste AiO-Kühlung des Unternehmens, bei der ein Display verbaut wird. Das wird mit A-RGB-LEDs am Pumpendeckel und an den Lüftern kombiniert. Damit ist die Light Loop IO LCD die auffälligste AiO-Kühlung von be quiet! - aber wie schlägt sie sich im Vergleich zur Konkurrenz... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.08.2026: Arctic BioniX P14 A-RGB im Test

Arctics BioniX P14 A-RGB könnten das Zeug zur eierlegenden Wollmilchsau haben. Denn laut Arctic sind sie leistungsstark, werden konsequent beleuchtet und können direkt miteinander gekoppelt werden. Arctic-typisch fällt auch noch der Preis attraktiv aus... [weiterlesen]

Freitag, 14.08.2026: Veti’s Wrath DLC für Tempest Rising angespielt

Letztes Jahr haben die Entwickler von Slipgate Ironworks und Publisher 3D Realms Tempest Rising veröffentlicht. Das RTS orientiert sich am großen Vorbild Command and Conquer. Nun erscheint ein DLC, der ein drittes spielbares Volk einführt... [weiterlesen]