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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir stellten nicht nur die MSI Versa 300 Wireless 8K Gaming-Maus oder die Samsung 990 mit 1 TB auf den Prüfstand, sondern spielten auch das neue Splatoon Raiders für die Nintendo Switch 2 an. Aber auch das MSI Raider 16 Max HX und das Montech TEN standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt spielten wir noch Halo Campaign Evolved an und wiesen darauf hin, dass der ACEMAGIC Matrix M1 derzeit im Angebot ist.

Mittwoch, 29.07.2026: MSI Versa 300 Wireless 8K Gaming-Maus im Test

Der Markt für Gaming-Peripherie ist seit geraumer Zeit durch einen intensiven Wettbewerb im Bereich extrem hoher Abtastraten und minimaler Gewichte geprägt. Mit der MSI Versa 300 Wireless 8K drängt der Hersteller in das Segment der kabellosen High-Performance-Mäuse, das sich primär an ambitionierte E-Sports-Enthusiasten und FPS-Spieler richtet... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.07.2026: Splatoon Raiders angespielt

Im Mai 2015 startete Nintendo ein neues Franchise. Splatoon erschien für die damals aktuelle Wii U. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle der quietschbunten Inklinge. Diese können sich in Tintenfische verwandeln und durch versprühte Tinte tauchen. Auch wenn es sich um einen Shooter handelt, ist das Spiel ab sechs freigegeben, da man nicht mit tödlichen Waffen, sondern mit Farbe auf seine Gegner schießt... [weiterlesen]

Freitag, 31.07.2026: Samsung 990 mit 1 TB im Test

Samsungs neueste SSD bringt uns zurück zum PCIe-Gen4-Standard. Die Samsung SSD 990, erhältlich in 1 TB- und 2 TB- Ausführung, soll mit einer Mischung aus 990 EVO Plus und QLC-NAND für Effizienz hinsichtlich des Preis-/Leistungsverhältnis sorgen. Ob diese Rechnung aufgeht und die Kombination überzeugt, schauen wir uns in unserem Artikel genau an... [weiterlesen]

Montag, 03.08.2026: MSI Raider 16 Max HX im Test

Das MSI Raider 16 Max HX B2WJ-071 kombiniert Intels Core Ultra 9 290HX Plus mit einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 32 GB DDR5-5600 und 2-TB-SSD-Speicher. Die deutsche Konfiguration bietet ein 240-Hz-OLED, ein Leistungsbudget von bis zu 300 W im APEX-Modus und zwei Thunderbolt-4-Ports, nutzt beim Gehäuse aber überwiegend Kunststoff. Wir haben den rund 4.350 Euro teuren Gaming-Boliden ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 06.08.2026: Halo Campaign Evolved angespielt

Mit Halo wird in diesem Jahr eine der bekanntesten und beliebtesten Shooter-Reihen ganze 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum hat man zum Anlass genommen, eine Neuauflage des allerersten Serienteils zu produzieren. Das Original hieß noch "Halo: Combat Evolved" mit einer kleinen Anpassung im Namen ist die Neuauflage “Halo: Campaign Evolved” am 28. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und erstmals auch Playstation erschienen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.08.2026: ACEMAGIC Matrix M1 im Angebot [Anzeige]

Der ACEMAGIC Matrix Mini M1 ist aktuell bei Amazon erheblich im Preis reduziert. Mit dem Rabattcode "UNDXWPBW" kann man den kompakten Mini-PC derzeit schon für knapp über 430 Euro ergattern. Regulär kostet das System mit AMD-Ryzen-Prozessor und Radeon-Grafik 579,90 Euro. Damit beläuft sich die Preisersparnis auf knapp 26 %. Der Code ist bis einschließlich 31. August 2026 gültig... [weiterlesen]

Freitag, 07.08.2026: Montech TEN im Test

Montech hat sich in den vergangenen Jahren vom Underdog zu einer festen Größe im preisbewussten Gehäusemarkt entwickelt. Mit dem TEN feiert der Hersteller nun sein zehnjähriges Bestehen und wagt sich dabei an ein ungewöhnliches Konzept: Statt eines starren Layouts bietet das kompakte Micro-ATX-Gehäuse gleich drei unterschiedliche Aufbauvarianten, mit denen sich Nutzer je nach Kühlpräferenz (Luft, Wasser oder besonders kompakter Aufbau) ihre eigene Konfiguration zusammenstellen können. Ob dieses Mehr an Optionen in der Praxis auch einen echten Mehrwert bringt oder eher zu unnötiger Komplexität führt, und wie sich das Montech TEN bei Verarbeitung, Kühlung und Preis-Leistung schlägt, klären wir im Detail in diesem Test... [weiterlesen]