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Im Rahmen der EHA Reader Awards 2026 wurde bereits über die Hardwareluxx-interne Wahl der "Hersteller des Jahres" 2026 abgestimmt. Die Gewinner aus den 35 Kategorien wollen wir heute präsentieren. Kommende Woche gibt es dann auf der Gamescom die Verkündung der EHA Reader Awards. Große Überraschungen gab es bei den "Herstellern des Jahres" keine, in vielen Kategorien wurde es allerdings sehr knapp und nur wenige der insgesamt mehr als 1.300 abgegebenen Stimmen haben über den Sieger entschieden.

Bei den Desktop-Prozessoren ist der klare Gewinner AMD mit 71,8 % gefolgt von Intel mit 19,7 % und Apple mit 8,1 %. AMD setzt seine Dominanz im DIY-Markt also mit den Ryzen-Prozessoren fort. Ob sich an den Kräfteverhältnissen mit Nova-Lake etwas ändern wird, kann nur die Zukunft zeigen. Auch bei den Notebook-Prozessoren ist AMD mit 35,5 % der Hersteller des Jahres 2026, der Abstand zu Intel ist mit 28,4 % aber knapper und auch Apple kommt mit seinen M-Series-SoCs inzwischen auf 27,3 %. Qualcomms Snapdragon-Chips sind mit 3,1 % weit abgeschlagen.

Bei den Mainboards gewinnt ASUS mit seiner ROG-Linie klar (45 %) vor MSI (20 %) und Gigabyte (12 %). Für die Grafikkarten ist und bleibt ASUS mit der ROG-Marke der Benchmark und kommt auf etwa 40 % – wieder gefolgt von MSI und Gigabyte. Bei den Grafikkarten mit AMD-GPU hätte Sapphire noch knapp vor ASUS die Nase vorn. Allerdings betrachten wir die Grafikkartenhersteller als Gesamtes und hier ist ASUS der dominierende Hersteller.

Bei den Herstellern für den aktuell sündhaft teuren Arbeitsspeicher liegt G.Skill mit 29,8 % vor Corsair mit 20,2 %. Darauf folgen Crucial, Kingston und Samsung.

Hinsichtlich der Kühlung vertraut ihr für die klassischen CPU-Luftkühler weiterhin auf Noctua (31,8 %), gefolgt von be quiet! (16,3 %) und ARCTIC (8,5 %). Bei den AiO-Kühlern liegt ARCTIC (22,5 %) vor be quiet! (10,5 %) und als Neueinsteiger in diesem Segment Noctua (9,6 %). Für eine Wasserkühlung ist euer Hersteller des Jahres 2026 ist Alphacool (22,7 %) vor Aqua Computer (16,6 %) und Thermal Grizzly (11,4 %).

Im Bereich Professional Monitors führt Eizo mit 26,0 % klar vor ASUS/ROG (9,7 %) und LG (8,0 %). Bei Gaming-Monitoren übernimmt dagegen ASUS/ROG mit 19,8 % die Spitze vor LG (16,3 %) und Samsung (9,7 %). Bei den portablen Monitoren gewinnt erneut ASUS/ROG mit 18,2 %, gefolgt von LG (8,8 %) und BenQ (7,3 %).

Bei den klassischen Notebooks liegt Lenovo mit 21,5 % knapp vor Apple (19,4 %), während ASUS mit 11,8 % Rang drei belegt. Im Gaming-Segment dominiert ASUS/ROG mit 28,7 % deutlich vor Dell Alienware (16,8 %) und Lenovo Legion (9,8 %). Bei Creator-Notebooks setzt sich Apple mit 36,4 % klar von ASUS/ROG (12,9 %) und Lenovo Legion (11,8 %) ab.

Die bisher erwähnten Gewinner, auch in allen weiteren Kategorien, finden sich im Folgenden:

Glückwunsch an alle Gewinner!