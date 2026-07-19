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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur QNAPs 100Gbit-Equipment vorgestellt, sondern auch das MSI MPG Ai1600TS, das Sharkoon Steel Shark, die Hator Hypergang 3 Wireless und den ASUS ROG GR70 auf den Prüfstand gestellt. Aber auch der AMD Ryzen 7 7700X3D und die Corsair Galleon 100 SD sowie das SAMA S50 standen in diesen Tagen bei uns auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 09.07.2026: QNAPs 100Gbit-Equipment

In unseren bisherigen Artikeln zum PMXX-Projekt sind wir hauptsächlich auf die "internen" Features des neuen Servers eingegangen. Nun macht es natürlich auch wenig Sinn, einen derartigen Server einzusetzen, und ihn mit einer Gigabit-Verbindung ins Internet zu hängen. Alleine für Backups und Snapshots, aber auch für eventuelle High-Availability-Lösungen braucht der PMXX eine schnelle Anbindung an andere Systeme. Unser bisheriges 10-GBit-Netzwerk, dass wir im Serverrack betrieben haben, ersetzen wir nach und nach durch ein 100-GBit-Netzwerk mit QNAPs QXG-100G2SF-E810-Karten und einem QSW-M7308R-4X als Switch. Die Produkte und erste Benchmarkergebnisse zeigen wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.07.2026: MSI MPG Ai1600TS im Test

MSI hat mit dem MPG Ai1600TS PCIE5 ein neues Flaggschiff-Netzteil veröffentlicht, welches insbesondere durch sein GPU-Feature Safeguard+ hervorsticht. Dem immer noch aktuellen Thema mit Problemen an 12V-2x6-Steckverbindungen wirkt MSI hier mit einer Überwachung der einzelnen Pins entgegen. Als High-End-Netzteil sind Titanium-Effizienz, hochwertige Bauteile und eine Überwachung per Software mit an Bord, und sogar das "Ai" im Namen darf nicht fehlen. Zeit also, um einen Blick auf das 1.600 W starke MPG Ai1600TS zu werfen... [weiterlesen]

Montag, 13.07.2026: Sharkoon Steel Shark im Test

Das Sharkoon Steel Shark spricht als Zweikammergehäuse mit vier A-RGB-Lüftern Nutzer an, die ihre Hardware präsentieren möchten und die Wert auf RGB-Beleuchtung legen. Dabei verspricht es eine moderne Ausstattung zu einem moderaten Preis... [weiterlesen]

Montag, 13.07.2026: Hator Hypergang 3 Wireless im Test

Hator, ein Hersteller, der bis ins Jahr 2024 eher auf dem lokalen Markt in der Ukraine angesiedelt war, bietet seine Produkte in der Zwischenzeit in mehreren europäischen Ländern an, und wird somit im Bereich der Gamingprodukte mehr Sichtbarkeit erlangen. Und auch wir bei Hardwareluxx haben bereits einige dieser Produkte in der Redaktion gehabt. Heute schauen wir uns das Flaggschiff der Headsetsparte an, das Hypergang 3 Wireless... [weiterlesen]

Dienstag, 15.07.2026: ASUS ROG GR70 im Test

Der ASUS ROG GR70 ist ein auf Gaming und Content-Creation abgestimmtes Kraftpaket im Mini-PC-Format. In einem sehr kompakten, aber optisch auffälligen Gehäuse steckt Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die klar darauf ausgelegt ist, aktuelle AAA-Titel in hohen Auflösungen und Settings zu stemmen, gleichzeitig aber anspruchsvolle Workflows wegzustecken. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System im Praxisalltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben den rund 2.700 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.07.2026: Das Elgato Wave XLR Pro bündelt Audio-Mixer, Interface und DSP [Anzeige]

Mit zwei XLR-Eingängen, bis zu fünf möglichen Hardware-Mischungen und einem eigenen Wave-FX-Prozessor baut Elgato sein Audio-Ökosystem deutlich aus. Während das bisherige Wave XLR vorwiegend XLR-Mikrofone in Wave Link eingebunden hat, rückt das Wave XLR Pro stärker in Richtung kompakte Produktionszentrale. Es fungiert als eine komplette Schaltzentrale, die mehrere Mikrofone, getrennte Mixe, Hardware-Effekte und das Routing für PC, Konsole und andere Aufnahmegeräte in einem zusammenführt. Der Preis liegt im deutschen Elgato-Shop bei 349,99 Euro...[weiterlesen]

Donnerstag, 16.07.2026: Der Ryzen 7 7700X3D im Test

Zur Computex stellte AMD mit dem Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition und Ryzen 7 7700X3D zwei (neue) Prozessoren vor. Diese sollen der AM4- und AM5-Plattform neues Leben einhauchen. Der Ryzen 7 7700X3D ist in der Hinsicht "neu", als dass dieser bei den Taktvorgaben einige Unterschiede vorzuweisen hat. Wo genau diese liegen und wie sich dies in der Leistung ausdrückt, schauen wir uns im Test an. Ob der Preis dann auch zur Leistung passt, dürfte der entscheidende Punkt beim Ryzen 7 7700X3D sein... [weiterlesen]

Freitag, 17.07.2026: Corsair Galleon 100 SD im Test

Mit der Galleon-100-SD positioniert Corsair eine mechanische Tastatur im oberen Preissegment, die sich gezielt an ambitionierte Spieler, Content-Creator und Nutzer mit hohem Bedarf an Makro- und Workflow-Steuerung richtet... [weiterlesen]

Samstag, 18.07.2026: SAMA S50 im Test

SAMA möchte mit dem S50 ein ATX-Gehäuse anbieten, das die Hardware sowohl optisch zur Geltung bringt als auch effektiv kühlt. Dafür kommen eine Meshfront und vier vormontierte A-RGB-Lüfter zum Einsatz... [weiterlesen]