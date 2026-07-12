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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten mit dem GEEKOM GeekBook M16 nicht nur einen preisgünstigen Laptop mit Ultra-Core-9-Prozessor im Test oder das Corsair Frame 5000D Wood RS auf dem Prüfstand, sondern auch den G.Skill Trident Z5 NeoX RGB mit EXPO ULL, die PNY CS3250 mit 1 TB und den Bluetti Balco Transfer Hub. Außerdem spielten wir World of Tanks HEAT und das neue Assassin's Creed Black Flag Resynced an und probierten die TopAC Portable EV charger 11 kW aus. Zu guter Letzt testeten wir das MSI MPG Ai1600TS und stellten unser neues 100Gbit-Equipment von QNAP vor.

Freitag, 03.07.2026: GEEKOM GeekBook M16 im Test

Das GEEKOM GeekBook M16 kombiniert als Nummer 3 im noch sehr jungen Notebook-Sortiment des Herstellers einen Intel Core Ultra 9 185H mit einem 16 Zoll großen Display und einem 99,9-Wh-Akku. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5 und eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD samt Windows 11 Pro. Damit schnürt GEEKOM ein Gesamtpaket zu einem echten Kampfpreis, auch wenn das Gerät vorwiegend beim Display ein paar Abstriche hinnehmen muss, wie unser neuester Hardwareluxx-Test pünktlich zum Marktstart offenbart... [weiterlesen]

Samstag, 04.07.2026: Corsair Frame 5000D Wood RS im Test

Corsairs Frame 5000D Wood RS ist nicht einfach nur eine neue Desingvariante mit Holzfront: Stattdessen hat Corsair das Gehäuse grundlegend überarbeitet. Dank des Frame Modular Case Systems kann es zudem individuell angepasst werden... [weiterlesen]

Montag, 06.07.2026: G.Skill Trident Z5 NeoX RGB mit EXPO ULL im Test

Zur Computex in diesem Jahr startete AMD mit EXPO ULL und will damit in den vordefinierten EXPO-Profilen auch die Sub-Timings besser abbilden. In den vergangenen Wochen haben sich die Mainboard-Hersteller per BIOS-Update auf die Unterstützung von EXPO ULL vorbereitet. Mit den G.Skill Trident Z5 NeoX RGB schauen wir uns ein erstes Speicherkit mit EXPO ULL an... [weiterlesen]

Dienstag, 07.07.2026: World of Tanks HEAT angespielt

Mit der Veröffentlichung von World of Tanks im Jahr 2010 hat das Studio Wargaming ein Spiel geschaffen, das sich mittlerweile zu einem gigantischen Franchise ausgeweitet hat. Der Free-To-Play-Titel hat neben einer treuen Fangemeinde auch etliche Ableger wie World of Warplanes, World of Warships und World of Tanks: Blitz erhalten. Fans analoger Spiele können sich auch über ein Tabletop-Spiel freuen. Mit World of Tanks: HEAT ist nun ein Spin-Off erschienen, welches auf ein gänzlich anderes Gameplay setzt... [weiterlesen]

Dienstag, 07.07.2026: PNY CS3250 mit 1 TB im Test

Mit der PNY CS3250 haben wir eine 1-TB-Speicherplatz-SSD im Test, welche auf den Phison-E28-Controller setzt. Dieser direkte Konkurrent zum Silicon Motion SM2508 darf in unserem Testfeld zeigen, dass auch er in der Lage ist, hervorragende Leistungen zu bringen... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.07.206: TopAC Portable EV charger 11 kW ausprobiert

In den vergangenen Jahren hat Shelly sich mit seinen Smart-Home-Produkten und hier mit denen zur Energieüberwachung einen Namen in Deutschland gemacht. Inzwischen arbeiten auch viele Balkonkraftwerke und AC-Speicher mit dem Shelly-Ökosystem zusammen. Nun hat sich Shelly mit dem chinesischen Hersteller TopAC zusammengetan und eine mobile Wallbox vorgestellt. Wir haben uns den Portable EV Charger 11 kW einmal in der Praxis angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.07.2026: Assassin's Creed Black Flag Resynced

Das 2013 erschienene "Assassin’s Creed Black Flag" ist bis heute einer der beliebtesten Ableger von Ubisofts Assassinen-Franchise. Bis heute hält der Titel auf metacritic einen Metascore von 88 und einen User Score von 8,4. Mit "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" erscheint am 09. Juli 2026 eine Neuauflage des Titels... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.07.2026: Bluetti Balco Transfer Hub im Test

Wer bereits eine Powerstation von Bluetti hat, kann mittels des Baclo Transfer Hubs diese in ihrer Funktionsweise erweitern. Anstatt nur direkt an den AC-Ausgängen die entsprechenden Verbraucher anschließen zu können, ermöglicht der Baclo Transfer Hub eine Einspeisung ins Hausnetz mit dynamischer Lastversorgung und bis zu 800 W. Wir haben uns die Funktion im Alltag angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.07.2026: QNAPs 100Gbit-Equipment

In unseren bisherigen Artikeln zum PMXX-Projekt sind wir hauptsächlich auf die "internen" Features des neuen Servers eingegangen. Nun macht es natürlich auch wenig Sinn, einen derartigen Server einzusetzen, und ihn mit einer Gigabit-Verbindung ins Internet zu hängen. Alleine für Backups und Snapshots, aber auch für eventuelle High-Availability-Lösungen braucht der PMXX eine schnelle Anbindung an andere Systeme. Unser bisheriges 10-GBit-Netzwerk, dass wir im Serverrack betrieben haben, ersetzen wir nach und nach durch ein 100-GBit-Netzwerk mit QNAPs QXG-100G2SF-E810-Karten und einem QSW-M7308R-4X als Switch. Die Produkte und erste Benchmarkergebnisse zeigen wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.07.2026: MSI MPG Ai1600TS im Test

MSI hat mit dem MPG Ai1600TS PCIE5 ein neues Flaggschiff-Netzteil veröffentlicht, welches insbesondere durch sein GPU-Feature Safeguard+ hervorsticht. Dem immer noch aktuellen Thema mit Problemen an 12V-2x6-Steckverbindungen wirkt MSI hier mit einer Überwachung der einzelnen Pins entgegen. Als High-End-Netzteil sind Titanium-Effizienz, hochwertige Bauteile und eine Überwachung per Software mit an Bord, und sogar das "Ai" im Namen darf nicht fehlen. Zeit also, um einen Blick auf das 1.600 W starke MPG Ai1600TS zu werfen... [weiterlesen]