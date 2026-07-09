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Auch in diesem Jahr haben unsere Leser wieder die Möglichkeit, auf Hardwareluxx.de den Hersteller des Jahres 2026 zu wählen – und damit gleichzeitig Einfluss auf die Vergabe der EHA Reader Awards 2026 zu nehmen. Die nominierten Unternehmen hatten wir bereits vor zwei Wochen vorgestellt. Die Stimmen fließen nun gemeinsam mit den Ergebnissen der Abstimmungen aus den weiteren Mitgliedsländern der European Hardware Association (EHA) in die europaweite Gesamtwertung ein. Je mehr Leserinnen und Leser von Hardwareluxx teilnehmen, desto aussagekräftiger fällt das Ergebnis aus und desto stärker wird die Stimme der deutschsprachigen Community gewichtet.

Wer am Ende den Titel Hersteller des Jahres 2025 erhält, entscheidet somit maßgeblich unsere Leserschaft. Die Stimmen gehen direkt in die europaweite Abstimmung der EHA Reader Awards ein und werden mit den Votings der Communitys aller EHA-Partnerseiten zusammengeführt. Erst das Gesamtergebnis aller teilnehmenden Länder bestimmt schließlich die Gewinner der einzelnen Kategorien.

Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Als Hauptpreis verlosen wir eine Grafikkarte nach Wahl. Der Gewinner, bzw. die Gewinnerin kann sich unter folgenden Bedingungen für ein Modell entscheiden:

Zur Auswahl stehen eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oder eine AMD Radeon RX 9070 XT.

Hersteller und Modell können frei gewählt werden.

Die gewünschte Grafikkarte muss bei einem im jeweiligen Wohnsitzland verfügbaren Online-Händler lieferbar und auf Lager sein.

Der maximale Gesamtpreis einschließlich Versandkosten beträgt 1.099 Euro.

Die Lieferadresse muss sich innerhalb Europas befinden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die korrekte Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse, damit der Gewinner kontaktiert werden kann.

Unter diesem Link gelangt Ihr zur Hersteller-des-Jahres- und EHA-Reader-Awards-Umfrage des Jahres 2026:

Zur Wahl der Hardwareluxx Community Awards und EHA Reader Awards 2026

Danke für Eure Teilnahme und die Stimme! Die Umfrage und das Gewinnspiel laufen bis zum 26. Juli 2025, 22:59 Uhr. Verkündet wird der Gewinner am 29. Juli 2026. Die Verleihung der "EHA Reader Awards" findet in diesem Jahr im Rahmen der Gamescom in Köln (26. bis 30. August) statt. Am 25. August um 19:00 Uhr werden die Auszeichnungen an die Gewinner der jeweiligen Kategorien überreicht. Bereits eine Woche zuvor, am 18. August, küren wir die "Hersteller des Jahres".

P.S.: Eure Stimmen werden anonym ausgewertet, wir speichern keinerlei Benutzerinformationen zu Eurer Person. Die E-Mail-Adressen für das Gewinnspiel werden nach der Verlosung wieder gelöscht. Die Teilnahme von Mitarbeitern der Hardwareluxx Media GmbH ist ausgeschlossen.