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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zur Sommeraktion nicht nur dem GEEKOM A7 2026 Edition ordentlich auf den Zahn gefühlt oder die SilverStone Hailstone 360 getestet, sondern auch das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), das MSI Maestro 500 Wireless Headset und das Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus sowie das Elgato Stream Deck + auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin spielten wir Gothic Remake an und unterzogen dem GEEKOM GeekBook M16 sowie dem Corsair Frame 5000D Wood RS einen ausführlichen Praxistest.

Freitag, 26,06.2026: GEEKOM A7 2026 Edition im Test

Der GEEKOM A7 versucht es in der neuen 2026er-Edition mit einem AMD Ryzen 5 7545U, der mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie einer 500 GB großen M.2-SSD kombiniert und in ein kompaktes Mini-PC-Gehäuse gesteckt wird. Damit zielt der Kompaktrechner auf Nutzer ab, die einen kleinen und möglichst unauffälligen Desktop-Ersatz suchen, der gegenüber älteren DDR4-Systemen primär bei Speicherbandbreite und Plattformausstattung zulegt. Wir haben den ca. 600 Euro teuren Mini-PC durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Sonntag, 28.06.2026: SilverStone Hailstone 360 im Test

Die Unterstützung für AMD Ryzen Threadripper Pro, hochdrehende Industrie-Lüfter und ein optionaler VRM-Lüfter unterscheiden SilverStones Hailstone 360 von vielen typischen Consumer-AiO-Kühlungen. Sie könnte damit eine spannende Option für Workstations und manche spezialisierte High-End-Systeme sein... [weiterlesen]

Montag, 29.06.2026: ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) im Test

Das ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) kombiniert ein ultraleichtes Design, ein hochwertiges 3K-OLED-Display und AMDs Strix-Halo-Plattform zu einem vielseitigen Creator-Convertible mit einigen Features speziell für GoPro-Nutzer. Das 13,3 Zoll große Gerät mit AMD Ryzen AI MAX+ 395 und integrierter Radeon 8060S bietet sich für mobile Content-Creator, GoPro-Nutzer und Professionals an, die Flexibilität, robustes Design und Premium-Verarbeitung schätzen. Nach dem Ende des Verkaufs-Embargos können wir unseren Testbericht nun endlich veröffentlichen... [weiterlesen]

Dienstag, 30.06.2026: MSI Maestro 500 Wireless Headset im Test

Der Markt für kabellose Headsets ist hart umkämpft und teilt sich zunehmend in spezialisierte Gaming-Modelle und Lifestyle-Kopfhörer für den mobilen Einsatz auf. Mit dem Maestro 500 Wireless versucht MSI, diese beiden Welten in einem hybriden Produkt zu vereinen. Das Headset richtet sich an eine breite Zielgruppe, die ein einziges Audiogerät für den Arbeitsalltag, Videokonferenzen, das mobile Pendeln und die abendliche Gaming-Session sucht... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.07.2026: Gothic Remake angespielt

Vor 25 Jahren erschien mit Gothic eines der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Spiele. Bis heute hat das Franchise eine treue Fanbase. Entwickelt von Piranha Bytes gilt das Spiel für viele als Meilenstein der Rollenspiele. Besonders die Spielwelt, die kultigen Figuren und die spielerische Freiheit machen den Titel für Fans unvergesslich... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.07.2026: Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 Plus im Test

Vor der diesjährigen Computex haben wir uns das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus (Test) angeschaut, das viele positive, aber auch einige negative Aspekte zu bieten hatte. Unterhalb dieses Modells platziert Gigabyte das Z890 Eagle WiFi7 Plus, das ebenfalls Teil der Refresh-Platinen für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren (Test) ist. Die Frage, ob das Eagle-Modell im Vergleich zum AORUS Elite an einigen Stellen Einbußen in Kauf nehmen muss, stellt sich gar nicht erst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie groß die Unterschiede ausfallen. Unser Test zum Z890 Eagle WiFi7 Plus geht auf diese ein...[weiterlesen]

Freitag, 03.07.2026: Elgato Stream Deck+ im Test

Elgatos Stream Deck+ ist eine mächtige Steuerkonsole, die dank ihrer enormen Anpassbarkeit sehr flexibel genutzt werden kann. Dabei ist sie besonders für Kreativschaffende spannend, kann dank ihrer Flexibilität aber auch für andere Nutzerkreise interessant sein... [weiterlesen]

Freitag, 03.07.2026: GEEKOM GeekBook M16 im Test

Das GEEKOM GeekBook M16 kombiniert als Nummer 3 im noch sehr jungen Notebook-Sortiment des Herstellers einen Intel Core Ultra 9 185H mit einem 16 Zoll großen Display und einem 99,9-Wh-Akku. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5 und eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD samt Windows 11 Pro. Damit schnürt GEEKOM ein Gesamtpaket zu einem echten Kampfpreis, auch wenn das Gerät vorwiegend beim Display ein paar Abstriche hinnehmen muss, wie unser neuester Hardwareluxx-Test pünktlich zum Marktstart offenbart... [weiterlesen]

Samstag, 04.07.2026: Corsair Frame 5000D Wood RS im Test

Corsairs Frame 5000D Wood RS ist nicht einfach nur eine neue Desingvariante mit Holzfront: Stattdessen hat Corsair das Gehäuse grundlegend überarbeitet. Dank des Frame Modular Case Systems kann es zudem individuell angepasst werden... [weiterlesen]