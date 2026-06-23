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Die Nimbus Innovation Awards – SuperComputing Edition 2026 wurden im Rahmen der ISC 2026 in Hamburg im Bereich High-Performance-Computing und Quantentechnologien bekannt gegeben. Organisiert von der Nimbus Alliance, einem Zusammenschluss führender europäischer B2B-Technologiemedien aus Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Italien, zeichnen die Awards herausragende Innovationen und technologische Entwicklungen in insgesamt 13 Haupt- und 3 Sonderkategorien aus. Die Auswahl der Gewinner erfolgte auf Grundlage redaktioneller Expertise, technischer Bewertungen sowie umfassender Branchenkenntnis.

Die Nimbus Innovation Awards HPC Edition 2026 zeichnen eine breite Auswahl an Projekten und Produkten aus, die unterschiedliche Bereiche des High-Performance-Computing abdecken. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur klassische Hardware-Innovationen, sondern auch Software-Ansätze, Plattformen und spezialisierte Lösungen für Rechenzentren und KI-Umgebungen.NIA-HPC2026-01-LowRes.jpg+15

Zu den wichtigsten Gewinnern gehört IBM, das als HPC Innovator of the Year ausgezeichnet wurde. Ebenfalls hervorgehoben wurden AMD Helios als Best HPC Hardware Innovation Overall und KAYTUS Agents for Science als Best HPC Software Innovation Overall. Weitere prämierte Lösungen zeigen, wie stark sich die aktuellen Entwicklungen auf spezialisierte Infrastrukturen konzentrieren, etwa mit OCP Diablo800 VDC Rack Architecture, HammerSpace Tier 0, Arista XPO Module und Iceotope Precision Liquid Cooling.

Auch im Storage- und Server-Umfeld wurden mehrere Technologien gewürdigt, darunter IBM FlashSystem, Xinnor xiNAS und IBM Power11. Im Bereich der Rechenplattformen taucht zudem AMD Helios erneut auf, dieses Mal als Best HPC Server Platform Innovation. Ergänzt wird das Feld durch den D-Wave Gate-Model Quantum Simulator und die IBM Quantum-Centric Supercomputing Blueprint, die den Bezug zu Quantum-Computing und hybriden Rechenansätzen unterstreichen.

Insgesamt macht die Liste deutlich, dass die Awards vorwiegend Technologien auszeichnen, die Leistung, Skalierbarkeit, Effizienz und Spezialisierung im HPC-Umfeld voranbringen. Der Schwerpunkt liegt damit auf Lösungen, die sowohl für klassische Supercomputing-Installationen als auch für KI-, Speicher- und Quantum-Anwendungen relevant sind.

Alle weiteren Informationen zu den Gewinnern und Nimbus Awards, findet ihr an dieser Stelle.