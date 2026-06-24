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Erst vor wenigen Wochen wurden auf der Computex in Taiwan die European Hardware Awards 2026 verliehen. Nun startet bereits die nächste Abstimmungsrunde: Gesucht werden die "Hersteller des Jahres" sowie die Gewinner der diesjährigen "EHA Reader Awards". Wie in den vergangenen Jahren stehen dafür zahlreiche Kategorien zur Auswahl.
Über die Auszeichnung zum "Hersteller des Jahres" entscheiden die Leser. Die abgegebenen Stimmen fließen gleichzeitig in die europaweite Wahl der "EHA Reader Awards" ein, bei der neben den Stimmen unserer Leser die Bewertungen der Leser aller weiteren EHA-Partnerseiten berücksichtigt werden.
Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.
Die Verleihung der "EHA Reader Awards" findet in diesem Jahr im Rahmen der Gamescom in Köln (26. bis 30. August) statt. Am 25. August um 19:00 Uhr werden die Auszeichnungen an die Gewinner der jeweiligen Kategorien überreicht. Bereits eine Woche zuvor, am 18. August, küren wir die "Hersteller des Jahres".
Nachfolgend findet ihr die nominierten Hersteller in den einzelnen Kategorien. Sollte ein Hersteller fehlen, freuen wir uns über einen entsprechenden Hinweis in den Kommentaren. Fehlende Nominierungen können dann noch in die finale Abstimmung aufgenommen werden, bei der ihr anschließend eure Stimmen vergeben könnt. Die Stimmvergabe soll am 8. Juli starten.
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