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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder den Vernal Core3 Schreibtisch aufgebaut, sondern auch den Noctua NL-LC1-36 und NL-LC1-42 getestet. Aber auch der Ocypus Sigma F36 ARGB stand in dieser Woche bei uns auf dem Prüfprogramm. Ansonsten beschäftigten wir uns mit den neuen MSI-Prestige-Laptops und unserer Egonomie-FAQ.

Donnerstag, 11.06.2026: MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 im Test

Der MSI MPG 341CRQDE QD-OLED X360 ist das neue High-End-Modell aus dem Hause MSI, das bereits auf die fünfte QD-OLED-Generation setzt. Gleichzeitig wird eine absolute Vollausstattung geboten, die keine Wünsche offenlassen sollte. Ob der neue 34-Zöller auch Schwächen hat, klärt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 13.06.2026: Vernal Core3 Schreibtisch aufgebaut

Vor knapp fünf Monaten haben wir bereits einen Vernal-Tisch ausgepackt und aufgebaut. Zwischenzeitlich hat Vernal die Produktlinie überarbeitet und uns den neuen Core3 geschickt, der in einigen Punkten verbessert wurde und auch mit einem umfangreicheren Zubehör ausgestattet werden kann...[weiterlesen]

Dienstag, 16.06.2026: Noctua NL-LC1-36 und NL-LC1-42 im Test

Mit den beiden Modellen Noctua NL-LC1-36 und NL-LC1-42 können wir die ersten AiO-Kühlungen vom Luftkühlungsspezialisten Noctua testen. Mit ihrer schallgedämmten Pumpe und den hochwertigen Noctua-Lüftern versprechen sie einen besonders leisen Betrieb. Aber kann Noctua wirklich auch bei AiO-Kühlungen überzeugen und ist der Preis dafür gerechtfertigt... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.06.2026: MSI Prestige trifft Panther Lake [Anzeige]

MSI kennen viele vor allem als Hersteller hochkarätiger Gaming-Laptops. Doch mit der komplett überarbeiteten Prestige-Serie beweist das Unternehmen, dass es auch im Business- und Lifestyle-Segment ganz vorn mitspielen kann – und das mit einer Hardware- und Feature-Ausstattung, die 2026 mit zum Feinsten gehört... [weiterlesen]

Donnerstag, 18.06.2026: Bequemer arbeiten mit dem richtigen Business-Monitor [Anzeige]

Eine gute Ergonomie ist das A und O für alle Anwender, die viel Zeit am PC verbringen, sei es nun beruflich oder privat. Gerade ein gutes Display kann einer der Schlüssel zu einer langen und beschwerdefreien Zeit am PC sein. In unserer Business-Übersicht zeigen wir, was ein ergonomisches Arbeitsdisplay ausmacht und worauf auch darüber hinaus geachtet werden sollte... [weiterlesen]

Freitag, 19.06.2026: Ocypus Sigma F36 ARGB im Kurztest

360-mm-Uniframe-Lüfter können kostspielig sein. Der Sigma F36 ARGB von Ocypus wird hingegen vergleichsweise günstig angeboten und zeigt sich trotzdem mit konsequenter Rundum-Beleuchtung... [weiterlesen]