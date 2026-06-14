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Auch in dieser Woche haben wir wieder einige spannende Artikel veröffentlicht. So hatten wir nicht nur die Shokz OpenDots 2 oder die XPG MARS 980 Blade mit 2 TB im Test, sondern auch das UGREEN NASync DXP4800 GT, den Ocypus Delta A62 EX Digital und das ASUS Prime AP202 ARGB. Außerdem spielten wir Yoshi and the Mysterious Book an, stellten unser neues Gehäuse-Testsystem vor und unterzogen dem MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 sowie dem Vernal Core3 Schreibtisch einen Praxistest. Die Computex hatte ebenfalls noch Auswirkungen auf unsere Berichterstattung.

Donnerstag, 04.06.2026: Shokz OpenDots 2 im Test

Bei seinen neuen Clip-On-Ohrhörern OpenDots 2 hat Shokz vor allem in zwei Bereichen nachgeschärft: der Ergonomie und dem Klang. Doch können sie sich damit wirklich merklich von den bereits überzeugenden Vorgängermodellen absetzen... [weiterlesen]

Freitag, 05.06.2026: Ein Dutzend Videos aus Taipeh von Tag 3

Der dritte Messetag war bei uns besonders produktiv. Wir haben gleich zwölf Videos gedreht, und können damit Produktneuheiten von ganz unterschiedlichen Herstellern vorstellen. Darunter sind mit Noblechairs und TX3 zwei Anbieter von Gaming-Möbeln. Wir haben uns aber auch ganz unterschiedliche Komponenten angesehen. Darunter sind beispielsweise ein neues Gehäuse von Arctic, die nächste Assassin-Kühlergeneration von DeepCool, Enermax-Netzteile mit 13-jähriger Garantie oder auch ein HAVN-Gehäuse für Formel-1-Fans... [weiterlesen]

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Sonntag, 07.06.2026: XPG MARS 980 Blade mit 2 TB im Test

Eine weitere Gen5-SSD von ADATAs Gaming-Marke XPG haben wir heute im Test. Die MARS 980 Blade mit 2 TB Speicherkapazität ist die dünnste Variante der MARS-980-SSD für Laptops oder Spielekonsolen. Wir haben sie in unserem Testsystem verbaut und gemessen, welche Leistung bei dieser SSD zu erwarten ist. Mehr dazu lässt sich im Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Montag, 08.06.2026: UGREEN NASync DXP4800 GT im Test

Mit dem UGREEN NASync DXP4800 GT erweitert der chinesische Hersteller seine Produktlinie um ein leistungsstarkes und zugleich kompaktes 4-Bay-NAS, das speziell für Content-Creator, Smart-Home-Enthusiasten und Power-User mit hohen Ansprüchen an die eigene lokale Cloud entwickelt wurde. Ob es UGREEN gelungen ist, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, schauen wir uns in diesem Test genauer an... [weiterlesen]

Dienstag, 09.06.2026: Ocypus Delta A62 EX Digital im Test

Der Ocypus Delta A62 EX Digital ist im Kern ein Dual-Towerkühler mit zwei Lüftern. Doch durch seine integrierte Designsprache soll er optisch besonders harmonisch wirken. Dabei zeigt er sich auch mit einem Matrix-Display... [weiterlesen]

Dienstag, 09.06.2026: Yoshi and the Mysterious Book angespielt

Seit dem Release der Switch 2 baut Nintendo das Angebot an Exklusivtiteln für die neue Konsole immer weiter aus. Mit Yoshi and the Mysterious Book ist nun am 21. Mai 2026 ein weiteres Spiel erschienen, das nur für Besitzer der Konsole verfügbar ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.06.2026: Die Hardwareluxx-Gehäusetestsysteme 2026

Es ist Zeit für neue Gehäusetestsysteme: Dank der Unterstützung unserer Partner können wir sowohl ein aktuelles ATX- als auch ein aktuelles Mini-ITX-Testsystem in Betrieb nehmen. In diesem Artikel werden wir die neuen Testsysteme vorstellen... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.06.2026: ASUS Prime AP202 ARGB im Test

Das ASUS Prime AP202 ist ein Micro-ATX-Gehäuse, welches mit einer gewölbten Panoramascheibe aus gehärtetem Glas und einem speziellen Luftschlitz im unteren Teil des Gehäuses überzeugen will. Dieser soll für besseren Airflow des Fishtank-Gehäuses sorgen und bietet einen integrierten ARGB-Streifen. Dazu sind schon drei 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert... [weiterlesen]

Donnerstag, 11.06.2026: MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 im Test

Der MSI MPG 341CRQDE QD-OLED X360 ist das neue High-End-Modell aus dem Hause MSI, das bereits auf die fünfte QD-OLED-Generation setzt. Gleichzeitig wird eine absolute Vollausstattung geboten, die keine Wünsche offenlassen sollte. Ob der neue 34-Zöller auch Schwächen hat, klärt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 13.06.2026: Vernal Core3 Schreibtisch aufgebaut

Vor knapp fünf Monaten haben wir bereits einen Vernal-Tisch ausgepackt und aufgebaut. Zwischenzeitlich hat Vernal die Produktlinie überarbeitet und uns den neuen Core3 geschickt, der in einigen Punkten verbessert wurde und auch mit einem umfangreicheren Zubehör ausgestattet werden kann...[weiterlesen]