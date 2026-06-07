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Die vergangene Woche auf Hardwareluxx.de stand voll unter dem Zeichen der Computex 2026, während der wir fast 40 Videos zu den Neuheiten der Branche veröffentlichten. Wir spielten aber auch IO Interactives neues Bond-Abenteuer an, testeten das Elgato Wave3 MK.2 und das Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus und stellten die AMD Radeon RX 9070 GRE auf den Prüfstand. Außerdem spielten wir Directive 8020 und hatten das NZXT H6 RGB+ (2026) sowie die Shokz OpenDots 2 im Test.

Dienstag, 26.05.2026: IO Interactives neues Bond-Abenteuer angespielt

Viele Spieler verbinden IO Interactive wahrscheinlich mit der Hitman-Reihe. Statt dem glatzköpfigen Agent 47 soll im neuesten Abenteuer der Entwickler aber ein Brite im Fokus stehen, der ebenfalls auf eine Zahl hört. Mit 007 First Light sollen Spieler die Vorgeschichte von James Bond erfahren und live dabei sein, wenn er seine Karriere beim MI6 beginnt... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.05.2026: Elgato Wave3 MK.2 im Test

Mit dem Wave:3 MK.2 präsentiert Elgato die zweite Generation seines populären USB-Kondensatormikrofons, die sich im vorliegenden Test beweisen muss. Das Gerät zielt primär auf das Segment der Content-Creator und Streamer ab, die eine Kombination aus unkomplizierter Handhabung und professioneller Audioverarbeitung suchen... [weiterlesen]

Sonntag, 31.05.2026: Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus im Test

Auch Gigabyte hat im laufenden Jahr 2026 für Intels Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren neue LGA1851-Mainboards ins Sortiment aufgenommen, die als Refresh-Modelle gelten. Neben dem Z890 Eagle WiFi7 Plus hat auch das Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus den Weg in unsere Redaktion gefunden und will von uns untersucht und getestet werden... [weiterlesen]

Sonntag, 31.05.2026: SciFi-Horror Directive 8020 angespielt

Das britische Spielestudio Supermassive Games wurde vor allem durch sein Horror-Adventure Until Dawn von 2015 bekannt. Schon vorher entwickelte das Studio Spiele und DLCs im Auftrag von Sony. 2019 ist das Studio zu Publisher Bandai Namco gewechselt. Als erstes Spiel dieser Kooperation wurde Man of Medan veröffentlicht. Das Spiel markierte den Beginn der The Dark Pictures Anthology, deren neuesten Teil Directive 8020 wir jetzt angespielt haben... [weiterlesen]

Dienstag, 02.06.2026: AMD Radeon RX 9070 GRE im Test

Mit einer neuen Grafikkarten-Generation ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Weder AMD noch NVIDIA haben etwas Entsprechendes in den Roadmaps. Immerhin bringt AMD nun mit der Radeon RX 9070 GRE ein weiteres Modell seiner aktuellen Generation auf den Markt. Mit dieser zielt man auf die 1440p-Spieler ab. Ob man dem Preisbereich von 550 Euro mit diesem Modell zu mehr Schwung verhelfen kann, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.06.2026: Unsere ersten zehn Videos aus Taipeh

Auch im Jahr 2026 sind wir nach Taipeh zur Computex geflogen und stellen von dort etliche neue Produkte und Entwicklungen vor. Schon am ersten Tag haben wir Videos bei zehn Herstellern gedreht: Von A wie ADATA bis Z wie Zotac... [weiterlesen]

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Mittwoch, 03.06.2026: NZXT H6 RGB+ (2026) im Test

Das 2026er H6 ist ein kompakter Dual-Chamber-Midi-Tower, mit dem NZXT eine neue Designsprache einführt. Das Showgehäuse soll gleichzeitig für einen bestens sichtbaren, aufgeräumten und effektiv gekühlten Build sorgen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.06.2026: Unsere acht Videos aus Taipeh von Tag 2

Auch im Jahr 2026 sind wir nach Taipeh zur Computex geflogen und zahlreiche Hersteller stellen von dort etliche neue Produkte und Entwicklungen vor. Am zweiten Messetag haben wir Videos bei acht Herstellern Videos produziert... [weiterlesen]

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Donnerstag, 04.06.2026: Shokz OpenDots 2 im Test

Bei seinen neuen Clip-On-Ohrhörern OpenDots 2 hat Shokz vor allem in zwei Bereichen nachgeschärft: der Ergonomie und dem Klang. Doch können sie sich damit wirklich merklich von den bereits überzeugenden Vorgängermodellen absetzen... [weiterlesen]

Freitag, 05.06.2026: Ein Dutzend Videos aus Taipeh von Tag 3

Der dritte Messetag war bei uns besonders produktiv. Wir haben gleich zwölf Videos gedreht, und können damit Produktneuheiten von ganz unterschiedlichen Herstellern vorstellen. Darunter sind mit Noblechairs und TX3 zwei Anbieter von Gaming-Möbeln. Wir haben uns aber auch ganz unterschiedliche Komponenten angesehen. Darunter sind beispielsweise ein neues Gehäuse von Arctic, die nächste Assassin-Kühlergeneration von DeepCool, Enermax-Netzteile mit 13-jähriger Garantie oder auch ein HAVN-Gehäuse für Formel-1-Fans... [weiterlesen]