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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir statteten nicht nur Klang Games in Berlin einen Besuch ab, sondern stellten auch die neuen Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28, das Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition und das Elgato Wave3 MK.2 auf den Prüfstand. Weiterhin unterzogen wir 007 First Light einen Technik-Kurztest und spielten IO Interactives neuestes Bond-Abenteuer auch gleich an.

Donnerstag, 21.05.2026: Besuch bei Klang Games in Berlin

Letzte Woche waren wir zu Besuch im Berliner Büro von Klang Games. Am 13. Mai 2026 empfing das unabhängige Spielestudio Besucher in seinen Büroräumen, um einen exklusiven Blick auf ihren kommenden Gesellschaftssimulator SEED zu ermöglichen. Das Event fand zeitgleich mit dem Indie-Festival A Maze./ Berlin statt, welches wir ebenfalls besucht haben... [weiterlesen]

Freitag, 22.05.2026: Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28 im Test

Lian Li will beim Display der HydroShift-II-OLED-Curved-360-Modelle neue Maßstäbe setzen: Das 6,67-Zoll-OLED-Display ist nicht nur groß und gewölbt, sondern zusätzlich auch noch motorisiert. Dadurch kann seine Ausrichtung in zwei Achsen angepasst werden. Die HydroShift II OLED Curved 360P28 wird zudem mit neuen Performance-Lüftern ausgestattet, die auf eine höhere Leistung hoffen lassen... [weiterlesen]

Sonntag, 25.05.2026: Sapphire Nitro+ X870EA PhantomLink Polar Edition im Test

Sapphire ist nun auch in Europa fest auf dem Mainboard-Markt vertreten und stellt nicht nur B850-Platinen wie das bereits getestete Nitro+ B850A WIFI 7 (Test) bereit, sondern hat auch ein ganz besonderes X870E-Modell in zwei Farben im Portfolio. Nämlich das Nitro+ X870EA PhantomLink, doch in unserem Fall schauen wir etwas genauer auf die helle Polar Edition. Gemeinsam mit der Nitro+ Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition haben wir bereits einen ersten Blick auf das Board geworfen. Nun folgt der ausführliche Test des Mainboards... [weiterlesen]

Dienstag, 26.05.2026: 007 First Light im Technik-Kurztest

Basierend auf dem James-Bond-Franchise erzählt 007 First Light eine eigenständige Handlung, die sich an den Romanen und Kurzgeschichten von Ian Fleming sowie der Filmreihe rund um den Agenten orientiert. Im Mittelpunkt steht die Ursprungsgeschichte von James Bond. Wir schauen uns heute den technischen Hintergrund von 007 First Light an und vergleichen die Darstellungsqualitäten der verschiedenen Presets, mit und ohne Raytracing-Unterstützung, und auch die Upscaling-Technologien von AMD und NVIDIA... [weiterlesen]

Dienstag, 26.05.2026: IO Interactives neues Bond-Abenteuer angespielt

Viele Spieler verbinden IO Interactive wahrscheinlich mit der Hitman-Reihe. Statt dem glatzköpfigen Agent 47 soll im neuesten Abenteuer der Entwickler aber ein Brite im Fokus stehen, der ebenfalls auf eine Zahl hört. Mit 007 First Light sollen Spieler die Vorgeschichte von James Bond erfahren und live dabei sein, wenn er seine Karriere beim MI6 beginnt... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.05.2026: Elgato Wave3 MK.2 im Test

Mit dem Wave:3 MK.2 präsentiert Elgato die zweite Generation seines populären USB-Kondensatormikrofons, die sich im vorliegenden Test beweisen muss. Das Gerät zielt primär auf das Segment der Content-Creator und Streamer ab, die eine Kombination aus unkomplizierter Handhabung und professioneller Audioverarbeitung suchen... [weiterlesen]