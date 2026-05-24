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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur Outbound angespielt oder das Lian Li O11 Vision-M im Test, sondern auch den ASUS ROG Courser ausprobiert, die Bluetti Elite 300 getestet oder den be quiet! Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 auf den Prüfstand gestellt. Aber auch Amazons Alexa+ und der Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28 standen in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt statteten wir Klang Games in Berlin einen Besuch ab.

Freitag, 15.05.2026: Outbound angespielt

Bei der Bezeichnung Cozy-Game denkt man nicht unbedingt zuerst an einen Survival-Titel. Der Kampf ums Überleben ist normalerweise eher kein gemütliches Entspannungsspiel, das man abends eine Runde zockt, um runterzukommen. Outbound will das ändern. Entwickler Square Glade Games verspricht hier ein entspanntes Open-World-Erkundungsspiel mit Survival-Parts... [weiterlesen]

Freitag, 15.05.2026: Lian Li O11 Vision-M im Test

Für das neue Micro-ATX-Gehäuse O11 Vision-M gibt Lian Li als Ziel aus, dass es das Beste aus zwei Welten verbinden soll. Auf der einen Seite ist es ein gläsernes Showgehäuse, auf der anderen Seite soll aber auch die Performance passen. Im Test können wir zudem zeigen, wie sich ein optionales 9,2-Zoll-Display verbauen und nutzen lässt... [weiterlesen]

Sonntag, 17.05.2026: ASUS ROG Courser ausprobiert

Gaming-Stühle gehören inzwischen längst zur Standardausstattung vieler Heimarbeits- und Gaming-Ecken. Während sich frühe Modelle vor allem optisch an Sportsitzen aus dem Auto orientierten, versuchen moderne Hersteller zunehmend, die Brücke zwischen klassischem Gaming-Chair und ergonomischem Bürostuhl zu schlagen. ASUS verfolgt diesen Ansatz bereits seit einigen Jahren innerhalb der ROG-Serie und erweitert das Portfolio nun um den neuen ROG Courser. Aber der ROG Courser wäre natürlich kein ROG-Stuhl, wenn er neben dem Ergonomie-Faktor auch optisch richtig starke ROG-Gene mitbringen würde... [weiterlesen]

Montag, 18.05.2026: Bluetti Elite 300 im Test

Die Akkutechnologie entwickelt sich nicht nur im Automobilbereich immer weiter, auch bei den Heimspeichern fallen die Preise und die Kapazitäten steigen. Eine Unterkategorie sind die mobilen Speicher, die entweder als Notstromversorgung oder unterwegs für eine zumindest zeitweise gesicherte Stromversorgung sorgen können. Wir haben uns den neuen Elite 300 von Bluetti einmal angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 19.05.2026: be quiet! Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 im Test

Es gibt neue Oberklasse-Luftkühler von be quiet!: Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 versprechen sowohl eine hohe Kühlleistung als auch einen sehr leisen Betrieb. Dabei haben Nutzer auch gleich die Wahl zwischen einem Performance- und einem semi-passiven Quiet-Modus... [weiterlesen]

Mittwoch, 20.05.2026: Amazon Alexa+ ausprobiert

Amazon wertet seine virtuelle Sprachassistentin massiv auf: Alexa+ soll dank generativer KI Konversationen in natürlicher Sprache ermöglichen und zudem deutlich leistungsfähiger sein. Als Ambient-KI ist sie jederzeit direkt ansprechbar und durch die Kooperation mit verschiedenen Diensten auch handlungsfähig... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.05.2026: Besuch bei Klang Games in Berlin

Letzte Woche waren wir zu Besuch im Berliner Büro von Klang Games. Am 13. Mai 2026 empfing das unabhängige Spielestudio Besucher in seinen Büroräumen, um einen exklusiven Blick auf ihren kommenden Gesellschaftssimulator SEED zu ermöglichen. Das Event fand zeitgleich mit dem Indie-Festival A Maze./ Berlin statt, welches wir ebenfalls besucht haben... [weiterlesen]

Freitag, 22.05.2026: Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28 im Test

Lian Li will beim Display der HydroShift-II-OLED-Curved-360-Modelle neue Maßstäbe setzen: Das 6,67-Zoll-OLED-Display ist nicht nur groß und gewölbt, sondern zusätzlich auch noch motorisiert. Dadurch kann seine Ausrichtung in zwei Achsen angepasst werden. Die HydroShift II OLED Curved 360P28 wird zudem mit neuen Performance-Lüftern ausgestattet, die auf eine höhere Leistung hoffen lassen... [weiterlesen]