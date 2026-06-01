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Mitte April wurden zunächst die Finalisten bekannt gegeben, nun hat die Jury im Rahmen der Computex – einen Tag vor dem offiziellen Messestart – die Gewinner ausgezeichnet. Aus insgesamt 63 Kategorien bestimmten die beteiligten Redaktionen im Frühjahr in zwei Abstimmungsphasen die jeweiligen Preisträger.

Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Nun wurden auf einer Veranstaltung im Courtyard by Marriott Hotel – Nangang Station in Taipeh die Awards vergeben.

Bei der Verleihung waren zahlreiche Hersteller, Agenturen und Pressevertreter vertreten, darunter auch ein Großteil der ausgezeichneten Unternehmen. Die Gewinner nahmen ihre Awards anschließend direkt vor Ort entgegen.

Alle weiteren Produktkategorien, darunter auch die Preis-Leistungs-Sieger für einige Kategorien, finden sich in der nun folgenden Aufstellung.

Die Gewinner aus 63 Produktkategorien