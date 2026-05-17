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#Artikel #Test #Benchmark #Review #Hardwareluxxx

KW20 / 2026

Unsere Artikel der letzten Woche

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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur die Lexar NM990 mit 2 TB im Test oder die Ocypus Sigma L36 ARGB auf dem Prüfstand, sondern auch das ASUS Pro WS Z890-ACE SE, den ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN, das UGREEN Maxidok und die Valkyrie M1 Pro im Test. Weiterhin spielten wir Aphelion und Outbound an und unterzogen Forza Horizon 6 einen Technik-Kurztest. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Lian Li O11 Vision-M auf seine Praistauglichkeit.

Donnerstag, 07.05.2026: Aphelion angespielt

Im Rahmen des Xbox Showcase im Juli 2025 wurde Aphelion erstmals vorgestellt. Das Action-Adventure stammt vom französischen Studio Don’t Nod. Vielen dürften die Entwickler besonders als Schöpfer von Life is Strange ein Begriff sein. Das Studio hatte das ursprüngliche Spiel und einige Fortsetzungen entwickelt. Der neueste Serien-Ableger Life is Strange: Reunion stammt allerdings von Deck Nine Games... [weiterlesen]

Aphelion
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Freitag, 08.05.2026: Lexar NM990 mit 2 TB im Test

Mit der Lexar NM990 haben wir eine Generation-5-SSD im Test, welche über 2 TB an Speicherkapazität verfügt. Trotz fehlendem DRAM-Cache, aber mit Maxio-Controller, sollte sich nach unserer Erfahrung dennoch eine gute Leistung erreichen lassen. Ob die NM990 dem gerecht werden kann oder nicht, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB

Sonntag, 10.05.2026: Ocypus Sigma L36 ARGB im Test

Die Ocypus Sigma L36 ARGB ist eine auffällig gestaltete AiO-Kühlung, bei der das Display auf dem Pumpendeckel Teil eines futuristischen Designs ist. Aber kann das 360-mm-Modell auch in der Praxis überzeugen... [weiterlesen]

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Montag, 11.05.2026: ASUS Pro WS Z890-ACE SE im Test

Für etwas Abwechslung zu den Gaming-Mainboards sorgt das Pro WS Z890-ACE SE von ASUS. Alleine am "Pro WS" wird klar, dass es sich bei diesem Board um eine Workstation-Platine handelt, deren Ausstattungsmerkmale sich im Vergleich zur sonstigen Gaming-Kost in vielen Punkten grundlegend unterscheiden und sich eben an Profis richten. Und dennoch eignet sich das Pro WS Z890-ACE SE durch die Anwesenheit des Z890-Chipsatzes zur CPU-Übertaktung mit K(F)-Prozessoren und natürlich auch zur RAM-Übertaktung... [weiterlesen]

ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
oben links: CPU-OC mit den P-Kernen; oben rechts: CPU-OC mit den E-Kernen
links: RAM-OC (XMP); rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim ASUS Pro WS Z890-ACE SE
Die USB4-Performance über den Core Ultra 9 285K mit Thunderbolt 4
Die USB-3.2-Gen2x2-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Z890-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Z890-Chipsatz
Die SATA-Performance über den Z890-Chipsatz
Die M.2-Performance mit dem Core Ultra 9 285K mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance mit dem Core Ultra 9 285K mit PCIe 4.0 x4
Die M.2-Performance mit dem Z890-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Dienstag, 12.05.2026: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN im Test

Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN ist der erste Monitor, den wir im Test haben, der die fünfte QD-OLED-Generation nutzt. Wo die Vorteile liegen, was der 34-Zöller in der Praxis kann und ob es auch Nachteile gibt, klärt unser umfangreiches Review... [weiterlesen]

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DisplayHDR 500 True Black
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Mittwoch, 13.05.2026: Das UGREEN Maxidok im Test

UGREEN hat mit dem Maxidok ein Thunderbolt-5-Dock mit integriertem M.2-Steckplatz auf den Markt gebracht. Eine hohe Anschlussvielfalt, schnelle Schnittstellen und eine Ladeleistung von 140 W über einen Anschluss sollen das Dock auszeichnen. Wir haben uns die All-in-one-Lösung genauer angeschaut... [weiterlesen]

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Dockingstation
UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Dockingstation
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Dienstag, 14.05.2026: Forza Horizon 6 im Technik-Kurztest

Ab morgen können Käufer der Premium-Edition das virtuelle Lenkrad in die Hand nehmen und sich auf die Straßen Japans begeben. Wir schauen uns heute den technischen Hintergrund von Forza Horizon 6 an und vergleichen die Darstellungsqualitäten der verschiedenen Presets, mit und ohne Raytracing-Unterstützung und auch die Upscaling-Technologien von AMD und NVIDIA... [weiterlesen]
Forza Horizon 6: Sehr niedrig
Forza Horizon 6: Niedrig
Forza Horizon 6: Mittel
Forza Horizon 6: Hoch
Forza Horizon 6: Ultra
Forza Horizon 6: Extreme
Forza Horizon 6: +RT Hoch
Forza Horizon 6: +RT Ultra
Forza Horizon 6: +RT Extrem
Forza Horizon 6: Sehr niedrig
Forza Horizon 6: Niedrig
Forza Horizon 6: Mittel
Forza Horizon 6: Hoch
Forza Horizon 6: Ultra
Forza Horizon 6: Extrem
Forza Horizon 6: +RT Hoch
Forza Horizon 6: +RT Ultra
Forza Horizon 6: +RT Extrem

Donnerstag, 14.05.2026: Valkyrie M1 Pro im Test

Mit der M1 Pro bringt Valkyrie eine leichte Tri-Mode-Gaming-Maus auf den Markt, die starke Performance mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren soll. Ob das gelingt, klärt der Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Valkyrie M1 Pro
Valkyrie M1 Pro
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Valkyrie M1 Pro
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Valkyrie M1 Pro
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Valkyrie M1 Pro
Valkyrie M1 Pro
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Freitag, 15.05.2026: Outbound angespielt

Bei der Bezeichnung Cozy-Game denkt man nicht unbedingt zuerst an einen Survival-Titel. Der Kampf ums Überleben ist normalerweise eher kein gemütliches Entspannungsspiel, das man abends eine Runde zockt, um runterzukommen. Outbound will das ändern. Entwickler Square Glade Games verspricht hier ein entspanntes Open-World-Erkundungsspiel mit Survival-Parts... [weiterlesen]

Outbound
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Freitag, 15.05.2026: Lian Li O11 Vision-M im Test

Für das neue Micro-ATX-Gehäuse O11 Vision-M gibt Lian Li als Ziel aus, dass es das Beste aus zwei Welten verbinden soll. Auf der einen Seite ist es ein gläsernes Showgehäuse, auf der anderen Seite soll aber auch die Performance passen. Im Test können wir zudem zeigen, wie sich ein optionales 9,2-Zoll-Display verbauen und nutzen lässt... [weiterlesen]
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