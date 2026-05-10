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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Fractal Design Pop 2 Vision RGB oder das Lian Li Vector V150 INF getestet, sondern auch den Exceleram 42 DDR5, das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, das Enermax Platimax II 1200DF und die Huawei Watch Fit 5 sowie die Watch Fit 5 Pro. Weiterhin stand das Dell XPS (2026) bei uns auf dem Prüfstand und auch die Lexar NM990 mit 2 TB wurde ausführlich von uns getestet. Außerdem spielten wir Pragmata und Aphelion an.

Mittwoch, 29.04.2026: Fractal Design Pop 2 Vision RGB im Test

Fractal Design baut seine Pop-2-Serie um ein Showgehäuse aus. Das Zweikammermodell soll die Hardware bestmöglich in Szene setzen und gleichzeitig ein besonders elegantes, minimalistisches Design bieten. Dazu ist es auch noch preislich attraktiv... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.04.2026: Lian Li Vector V150 INF im Test

Lian Lis neuer Mini-Tower Vector V150 INF ist maximal auffällig. Seine Glasfront wird von einem großen Unendlichkeitsspiegel dominiert, der von zwei beleuchteten 140-mm-Lüftern durchbrochen wird. Aber kann das Micro-ATX-Gehäuse auch abseits der Optik beeindrucken... [weiterlesen]

Sonntag, 03.05.2026: Exceleram 42 DDR5 im Test

Über Wochen und Monate hinweg wurde Arbeitsspeicher immer teurer. Inzwischen hat sich die Situation zumindest dahingehend entspannt, als dass die Preise nicht mehr weiter steigen und es sogar eine Entspannung der Situation gegeben hat. Wir nutzen diese Gelegenheit, uns ein weiteres Kit anzuschauen. Dabei handelt es sich um DDR5-6000 mit CL28 von Exceleram. Die 42-DDR5-Serie soll vorwiegend preisbewusste Kunden anlocken... [weiterlesen]

Montag, 04.05.2026: Pragmata angespielt

Im August 2025 waren wir bei NVIDIA zu Besuch und konnten damals einige kommende Spiele ausprobieren. Nach Borderlands 4 und Resident Evil: Requiem ist mit Pragmata nun auch das letzte Spiel von damals veröffentlicht worden... [weiterlesen]

Montag, 04.05.2026: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II im Kurztest

Nach dem Refresh-Mainboard ist vor dem Refresh-Mainboard, zumindest dieses Mal. Zuletzt konnten wir einen Blick auf das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II (Test) werfen und heute erhaschen wir einen kurzen Einblick auf das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, das ebenfalls von MSI stammt. Ein kurzer Einblick deshalb, weil die Platine für uns nun nicht gänzlich neu ist, aber dennoch zu den AM5-Refresh-Mainboards zählt. Was sich wirklich von der ersten Version unterscheidet, halten wir in diesem Kurztest fest... [weiterlesen]

Dienstag, 05.05.2026: Dell XPS 16 (2026) im Test

Das Dell XPS 16 (2026) vereint ein neu gestaltetes, kompakteres Aluminium-Gehäuse, ein hochwertiges OLED-Display mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten und Intels neueste Panther-Lake-Architektur zu einem leistungsstarken 16-Zoll-Premium-Notebook. Das Gerät richtet sich an Content-Creator und anspruchsvolle Anwender, die ein schlankes Design mit echter Arbeitstierleistung verbinden möchten. Wir haben das Gerät mit Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB LPDDR5X-RAM und 1 TB NVMe-SSD zum Test erhalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.05.2026: Enermax Platimax II 1200DF im Kurztest

Mit dem Platimax II 1200W bringt Enermax ein neues ATX-3.1-Netzteil auf den Markt, das sich vor allem über seinen vergleichsweise niedrigen Preis interessant positioniert. Mit rund 140 bis 150 Euro gehört es aktuell zu den günstigsten Netzteilen mit 1.200 W und 80PLUS-Platinum-Zertifizierung, wobei es in weißer Farbe etwas teurer ist als in schwarzer Farbe. Technisch setzt Enermax dabei auf eine moderne Plattform mit Full-Bridge-Topologie und LLC-Resonanzwandler, kombiniert mit hochwertigen japanischen Kondensatoren. Damit sind die Voraussetzungen für ein überzeugendes Gesamtpaket grundsätzlich gegeben, doch wie sich das Netzteil im Detail schlägt, klärt dieser Kurztest... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.05.2026: Huawei Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro im Test

Huawei spricht mit den neuen Smartwatches Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro primär junge Menschen an. Dabei soll das Design gut ins urbane Umfeld passen. Die beiden Modelle der Watch-Fit-5-Serie bieten aber gleichzeitig auch etliche Sport- und Health-Features für einen aktiven Outdoor-Lebensstil... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.05.2026: Aphelion angespielt

Im Rahmen des Xbox Showcase im Juli 2025 wurde Aphelion erstmals vorgestellt. Das Action-Adventure stammt vom französischen Studio Don’t Nod. Vielen dürften die Entwickler besonders als Schöpfer von Life is Strange ein Begriff sein. Das Studio hatte das ursprüngliche Spiel und einige Fortsetzungen entwickelt. Der neueste Serien-Ableger Life is Strange: Reunion stammt allerdings von Deck Nine Games... [weiterlesen]

Freitag, 08.05.2026: Lexar NM990 mit 2 TB im Test

Mit der Lexar NM990 haben wir eine Generation-5-SSD im Test, welche über 2 TB an Speicherkapazität verfügt. Trotz fehlendem DRAM-Cache, aber mit Maxio-Controller, sollte sich nach unserer Erfahrung dennoch eine gute Leistung erreichen lassen. Ob die NM990 dem gerecht werden kann oder nicht, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]