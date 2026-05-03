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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das FSP Mega GM 1200W oder den AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition auf den Prüfstand gestellt, sondern auch Masters of Albion angespielt, das PhantomLink ausprobiert und den ASUS ROG Strix 5K XG27JCG getestet. Aber auch das Fractal Design Pop 2 Vision RGB und das Lian Li Vector V150 INF standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir noch das Corsair ThermalProtect 600W 12V-2x6-Kabel ausprobiert.

Freitag, 24.05.2026: FSP Mega GM 1200W im Test

FSP hat mit den MEGA GM eine neue High-End-Netzteilserie vorgestellt, welche eine gute Kombination aus Qualität, Effizienz und Ausstattung mitbringen soll. Die MEGA GM mit Gold-Effizienz sind mit 850 bis 1.200 W verfügbar und ergänzen die MEGA-TI-Modelle im Leistungsbereich nach unten. Mit kompaktem Gehäuse, voller ATX-3.1-Kompatibilität und auf leisem Betrieb optimiertem Design bringen sie zumindest laut Datenblatt alle wichtigen Features mit... [weiterlesen]

Samstag, 25.04.2026: AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Test

Mit Erscheinen der ersten Prozessoren mit 3D V-Cache sowie dem Vorhandensein von Ryzen-Prozessoren mit zwei CCDs stellte sich der Endkunde die Frage, ob es auch Sinn ergibt, auf - oder genauer gesagt - inzwischen unter beiden CCDs auch den zusätzlichen Cache unterzubringen. Mit der Vorstellung des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition können wir diese Frage nun beantworten... [weiterlesen]

Montag, 27.04.2026: Masters of Albion angespielt

Der Name Peter Molyneux dürfte vor allem Spielern ein Begriff sein, die ihre Gaming-Leidenschaft in den frühen 90er-Jahren entdeckt haben. Der britische Entwickler gilt als einer der Väter des God-Game-Genres. Neben Populous von 1989 hat er auch etliche andere Spiele, die bis heute die Spielelandschaft prägen, geschaffen. Er war maßgeblich an Klassikern wie der Fable-Reihe, der Göttersimulation Black and White und unserem persönlichen Highlight Dungeon Keeper beteiligt... [weiterlesen]

Dienstag, 27.04.2026: PhantomLink ausprobiert

Zur Computex im vergangenen Jahr verkündete Sapphire, dass man mit PhantomLink eine zu BTF von ASUS kompatible Version der Stromversorgung der Grafikkarte über das Mainboard auf den Markt bringen werde. Nun sollte es aber fast noch einmal zwölf Monate dauern, bis die ersten Mainboards und Grafikkarten mit PhantomLink auf den Markt kommen sollten. Wir haben uns die Kombination angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 28.04.2026: Das Corsair ThermalProtect 600W 12V-2x6-Kabel ausprobiert

Zuletzt hatten wir uns mit dem WireView Pro II von Thermal Grizzly sowie dem Ampinel von Aqua Computer und damit den aktiven Überwachungs- und Abschalteinrichtungen für den problematischen 12V-2x6-Anschluss beschäftigt. Heute nun bringt Corsair ein 12V-2x6-Kabel mit eingebauter Over Temperature Protection (OTP) auf den Markt, welches mit dem Produktnamen ThermalProtect erscheinen wird. Wir haben uns das ThermalProtect-Kabel genauer angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.04.2026: ASUS ROG Strix 5K XG27JCG im Test

Gaming-Displays hören 2026 nicht mehr bei der UHD-Auflösung auf. Es gibt eine neue Art von Dual-Mode-Displays, die einen schnellen QHD-Modus mit einem gestochen scharfen 5K-Betrieb kombinieren. Der ASUS ROG Strix XG27JCG ist das auf dem Papier schnellste Gerät dieser Klasse und bietet wahlweise 330 Hz mit niedriger Auflösung oder 180 Hz mit hoher Auflösung. Wie gut sich der 27-Zöller im Alltag schlägt, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.04.2026: Fractal Design Pop 2 Vision RGB im Test

Fractal Design baut seine Pop-2-Serie um ein Showgehäuse aus. Das Zweikammermodell soll die Hardware bestmöglich in Szene setzen und gleichzeitig ein besonders elegantes, minimalistisches Design bieten. Dazu ist es auch noch preislich attraktiv... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.04.2026: Lian Li Vector V150 INF im Test

Lian Lis neuer Mini-Tower Vector V150 INF ist maximal auffällig. Seine Glasfront wird von einem großen Unendlichkeitsspiegel dominiert, der von zwei beleuchteten 140-mm-Lüftern durchbrochen wird. Aber kann das Micro-ATX-Gehäuse auch abseits der Optik beeindrucken... [weiterlesen]