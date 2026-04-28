In einer ersten Abstimmungsrunde der European Hardware Awards haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen die besten Produkte in mehr als 63 Kategorien nominiert. Auf dieser Basis entstand eine Übersicht, aus der per Punktesystem die jeweiligen Sieger ermittelt werden. Diese erste Phase ist nun abgeschlossen, und wir möchten unsere Leser darüber informieren, welche Hersteller und Produkte es ins Finale geschafft haben.
In dieser ersten Runde haben alle beteiligten Redaktionen ihre Favoriten innerhalb der einzelnen Kategorien benannt. Daraus wurde eine Gesamtliste aller Finalisten zusammengestellt. In einer zweiten Runde werden die Redaktionen nun ihre Bewertungen in Form von Punkten vergeben.
Die jährlichen Awards, die nun bereits zum 12. Mal verliehen werden, zeichnen die besten Produkte und Technologien im Bereich PC- und Verbraucherhardware aus, die von Fachjournalisten aus neun führenden unabhängigen europäischen Fachpublikationen ausgewählt werden.
Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.
Die Vergabe der Awards erfolgt einmal mehr im Courtyard by Marriott Hotel – Nangang Station in Taipeh. Die Veranstaltung ist für den 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr angesetzt – dem Vorabend der Computex Taipei 2026.
- Processing-Komponenten
- 1. Beste Desktop-CPU
- AMD Ryzen 7 9700X
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- Intel Core Ultra 5 250K Plus
- Intel Core Ultra 7 270K Plus
- 2. Beste Notebook-CPU
- AMD Ryzen 9 9955HX3D
- AMD Ryzen AI MAX+ 395
- Intel Core Ultra 9 285HX
- Intel Core Ultra X7 358H
- Intel Core Ultra X9 388H
- Snapdragon X2 Elite
- Snapdragon X2 Elite Extreme
- 3. Bester Smartphone-SoC
- Apple A19
- Apple A19 Pro
- MediaTek Dimensity 9500
- Samsung Exynos 2600
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Snapdragon 8 Gen 5
- 4. Bestes AMD ATX / Micro-ATX-Mainboard
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E Dark Hero
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
- GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D
- GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D
- GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP
- MSI MEG X870E ACE MAX
- MSI MEG X870E Godlike X
- MSI MPG X870E Carbon WiFi
- 5. Bestes Intel ATX / Micro-ATX-Mainboard
- ASUS Pro WS W890-SAGE
- ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO
- ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI
- GIGABYTE Z890 AORUS MASTER
- GIGABYTE Z890 AORUS XTREME AI TOP
- MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II
- MSI MEG Z890 ACE
- 6. Bestes AMD Mini-ITX-Mainboard
- ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WiFi
- ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
- GIGABYTE X870I AORUS PRO
- MSI MPG B850i EDGE TI WIFI
- MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI
- 7. Bestes Intel Mini-ITX-Mainboard
- ASRock Phantom Gaming Z890i Nova WiFi
- ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI
- GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA
- MSI MPG B860I EDGE TI WIFI
- 8. Beste Speicherserie
- Biwin Black Opal DW100 Series
- CORSAIR Dominator Titanium
- CORSAIR Vengeance RGB DDR5
- G.Skill Trident Z5 CK RGB
- G.Skill Trident Z5 RGB
- Kingston FURY Beast DDR5 RGB
- Kingston Fury Renegade DDR5
- Lexar ARES RGB
- XPG LANCER RGB DDR5
- Darstellende Hardware
- 9. Beste Desktop-GPU
- AMD Radeon RX 9070
- AMD Radeon RX 9070 XT
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5080
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- 10. Beste Notebook-GPU
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
- 11. Beste AMD-basierte Grafikkarte
- ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB Series
- ASUS TUF Gaming RX 9070 Series
- ASUS TUF Gaming RX 9070 XT Series
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite
- GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming Series
- PowerColor Radeon RX 9070 Hellhound
- SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT Series
- 12. Beste NVIDIA-basierte Grafikkarte
- ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition
- ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Series
- ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090
- MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z
- MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID Series
- NVIDIA GeForce RTX 5090 FE
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY
- 13. Bester Gaming-Monitor
- ASUS ROG Strix XG27AQWMG
- ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
- GIGABYTE AORUS FO27Q5P
- GIGABYTE MO27Q28G OLED
- MSI MPG 271QR QD-OLED X50
- MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
- 14. Bester professionelle Monitor
- ASUS ProArt Display OLED PA27USD
- ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG
- BenQ PD2770U
- EIZO FlexScan EV2740S
- Philips Brilliance 27E3U7903
- Kühlung
- 15. Bester CPU-Kühler (Luft)
- ARCTIC Freezer 36
- be quiet! Dark Rock Elite
- be quiet! Dark Rock Pro 5
- Cooler Master V4 Alpha 3DHP
- DeepCool Assassin VC Elite
- FSP MP7
- Noctua NH-D15 G2
- Sudokoo SK620V
- TRYX TURRIS 620
- 16. Bester CPU-Kühler (Wasser)
- ARCTIC Liquid Freezer III / III Pro
- ASUS ROG Ryujin III Extreme
- ASUS ROG Ryuo IV
- be quiet! Pure Loop 3 LX
- be quiet! Silent Loop 3
- CORSAIR NAUTILUS RS ARGB
- Lian Li HydroShift II LCD-C
- TRYX Stage ARGB
- 17. Bester Custom-Wasserkühlung
- Alphacool
- Aqua Computer
- CORSAIR
- EKWB
- Thermal Grizzly
- 18. Beste Wärmeleitpaste
- ARCTIC MX-6
- ARCTIC MX-7
- Noctua NT-H2
- Polartherm X-10
- Thermal Grizzly Duronaut
- Thermal Grizzly KryoSheet
- 19. Beste Lüfterserie
- ARCTIC P Pro Series
- ARCTIC P Series
- Noctua NF G2 PWM Series
- Seasonic MagFlow Series
- Sudokoo Mach Series
- Storage
- 20. Beste Festplattenserie
- Seagate EXOS
- Seagate IronWolf Pro
- Synology HAT3310 Plus
- WD Purple Pro
- WD Red Plus
- WD Red Pro
- 21. Beste SSD-Serie
- CORSAIR MP700 PRO XT
- Kingston Renegade Fury G5
- KIOXIA Exceria Plus G4
- KIOXIA Exceria Pro G2
- Lexar NM1090 PRO
- Samsung 9100 Pro
- SANDISK Optimus GX PRO 8100
- XPG MARS 980 BLADE
- 22. Bestes NAS
- ASUSTOR Flashstore 12Pro Gen 2
- QNAP TBS-h574TX
- QNAP TS-432X
- QNAP TS-h1290FX
- Synology DiskStation DS1525+
- Synology DiskStation DS1823xs+
- Synology DiskStation DS925+
- UGREEN iDX6011 Pro
- UGREEN NASync DH4300 PLUS
- 23. Bester externer Speicher
- ADATA SE880
- ADATA SE920
- Kingston XS2000
- KIOXIA G2 Portable
- LaCie Rugged Pro 5
- LaCie Rugged SSD4
- MSI DATAMAG 40Gbps
- Samsung T9
- Gehäuse und Netzteile
- 24. Bestes ATX-Gehäuse
- Antec Flux Pro Noctua Edition
- ARCTIC Xtender VG
- Cooler Master Cosmos Alpha
- Cougar FV270
- ENDORFY Aquarius 8000 Corona
- HAVN BF 360
- HYTE X50
- Lian Li 217 INF
- NZXT H9 FLOW RGB+
- 25. Bestes Micro ATX / ITX-Gehäuse
- DeepCool CH170 Digital
- Fractal Design Era 2
- NZXT H2 Flow
- NZXT H3 Flow
- Thermaltake The Tower 250
- 26. Beste Netzteilserie
- Antec Signature
- be quiet! Dark Power 14
- be quiet! Power Zone 2
- Cooler Master X Silent
- CORSAIR HX Shift
- FSP MEGA GM
- FSP MEGA Ti
- MSI MPG AI1600TS
- Seasonic PRIME TX
- Peripherals
- 27. Beste Gaming-Maus
- ASUS ROG Harpe II Ace
- be quiet! Dark Perk Series
- CORSAIR Sabre V2 Pro Wireless MG
- ENDORFY LIV Plus Wireless
- Logitech G Pro X2 Superstrike
- Razer Viper V3 Pro
- Razer Viper V4 Pro
- 28. Bestes Gaming-Keyboard
- ASUS ROG AZOTH 96 HE
- ASUS ROG Falcata
- ASUS ROG Falchion Ace 75 HE
- be quiet! Dark Mount
- CORSAIR Galleon 100SD
- CORSAIR K100 AIR WIRELESS RGB
- CORSAIR MAKR Pro 75
- Glorious GMMK 3 Pro HE
- Keychron K2 HE
- Keychron K5 Max QMK/VIA Low Profile
- Keychron Q1 HE
- 29. Bester Router
- ASUS ROG Rapture GT-AXE11000
- ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI
- ASUS ROG Rapture GT-BE98
- ASUS ZenWiFi BT10
- FRITZ!Box 4690
- FRITZ!Box 5690 Pro
- FRITZ!Box 7690
- TP-Link Archer BE800
- 30. Bester Gaming/Office-Chair
- Fractal Design Refine Mesh
- HATOR Arc 3
- LiberNova Omni
- noblechairs EPIC
- noblechairs HERO
- Sharkoon Office Pal C20
- 31. Bestes Streaming-Equipment
- CORSAIR Galleon 100SD
- Elgato Game Capture 4K X
- Elgato Stream Deck +
- Elgato Stream Deck + XL
- Audio
- 32. Bestes Gaming-Headset
- ASUS ROG Kithara
- Endorfy Viro Plus USB
- Fractal Design Scape
- HyperX Cloud Alpha 2
- Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED
- Sharkoon Skiller SGH40
- SteelSeries Arctis Nova Elite
- 33. Beste Kopfhörer
- Apple AirPods Max 2
- ASUS Khitara
- Bowers & Wilkins PX8 s2
- Fosi Audio I5
- Fractal Design Scape
- Kiwi Ears Serene
- Nothing Headphone (1)
- Sony WH-1000XM6
- 34. Beste In-Eards
- Apple AirPods Pro 3
- ASUS ROG Cetra Open Wireless Gaming Earbuds
- Creative Aurvana Ace 2
- Edifier NeoDots TWS
- HUAWEI FreeBuds Pro 5
- Kiwi Ears Astral
- Samsung Galaxy Buds 4 Pro
- Sony WF-1000XM6
- Yanyin Canon Pro
- 35. Beste Lautsprecher
- Creative Pebble Nova
- Edifier MR3
- Edifier MR5
- Edifier QR65
- Edifier S880DB MKII
- Kanto Audio REN
- Systeme
- 36. Bester Mini-PC
- ARCTIC Senza AI 370
- ASUS Ascent GX10
- ASUS NUC 15 Pro+
- ASUS NUC 16 Pro
- ASUS ROG GR70
- Geekom A9 Max
- Lenovo Yoga Mini I
- MSI Cubi NUC AI 1UMG
- 37. Bestes Gaming-Desktop-System
- CyberPowerPC PBM U97 PZ
- Cybertek Celeste
- GIGABYTE AORUS Prime 5
- MSI MEG Vision X AI 2nd
- PCSpecialist Luna Recon Master
- 38. Bestes Notebook (Non-Gaming)
- Acer TravelMate P6 14 AI
- Apple MacBook Neo
- ASUS ExpertBook Ultra
- ASUS ProArt P16 OLED
- ASUS ProArt PX13 GoPro Edition
- ASUS Zenbook A14
- ASUS Zenbook A16
- ASUS Zenbook DUO
- Geekom Geekbook X14 Pro
- HP Zbook Ultra G1a
- Lenovo Yoga Slim 7 Ultra
- MSI Prestige 14 Flip AI+
- 39. Bestes Gaming-Notebook
- Acer Predator Helios 16 AI
- Acer Predator Helios 18 AI
- Alienware 16 Area 51
- ASUS ROG Strix SCAR 18
- ASUS ROG Zephyrus G14
- ASUS ROG Zephyrus G16
- Dream Machines RT5090-16PL32
- GIGABYTE GAMING A16
- HP OMEN MAX 16
- Lenovo Legion 9
- MSI Raider A18 HX
- MSI Titan 18 HX AI
- 40. Bestes Creator-Notebook
- Apple MacBook Pro 16 (2026)
- ASUS ProArt P16 OLED
- ASUS ProART PX13 GoPro Edition
- ASUS Zenbook DUO
- GIGABYTE Aero X16
- MSI Prestige 14 Flip AI+
- 41. Bestes AI-Notebook
- ASUS ProArt P16 OLED
- ASUS ProArt PX13 GoPro Edition
- ASUS Zenbook A14
- ASUS Zenbook A16
- ASUS Zenbook DUO
- Lenovo Legion 9
- MSI Prestige 14 Flip AI+
- MSI Titan 18 HX AI
- 42. Beste(r) Konsole/Handheld
- ASUS ROG Xbox Ally X
- Lenovo Legion Go 2
- Lenovo Legion Go S
- MSI Claw 8
- Nintendo Switch 2
- Valve Steam Deck OLED
- Mobile Geräte und Smart Home
- 43. Bestes Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Google Pixel 10 Pro
- HONOR Magic 8 Pro
- Nothing Phone 4(a) PRO
- OPPO Find X9 Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Vivo X300 Pro
- 44. Bestes Wearable
- Amazfit T-Rex 3 Pro
- Apple Watch 11
- HUAWEI WATCH GT 6 Pro
- HUAWEI WATCH Ultimate 2
- Samsung Galaxy Watch 8
- Preis/Leistung
- 45. Beste Preis/Leistungs-CPU
- AMD Ryzen 5 7500F
- AMD Ryzen 5 9600X
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- AMD Ryzen 7 9700X
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- Intel Core Ultra 5 225F
- Intel Core Ultra 5 250K Plus
- Intel Core Ultra 7 270K Plus
- 46. Best Preis/Leistungs-Grafikkarte
- ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition
- GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G
- MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC
- Palit RTX 5060 Ti INFINITY 3 OC 16GB
- PNY GeForce RTX 5070 Ti Triple Fan Plus
- PowerColor AMD Radeon RX 9070 Hellhound
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID
- 47. Bestes Preis/Leistungs-Mainboard
- ASRock B850 Steel Legend WiFi
- ASUS TUF Gaming B650E-E WiFi
- MSI B850MPOWER
- MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
- Sapphire Nitro+ B850A WiFi 7
- 48. Beste Preis/Leistungs-Speicherserie
- CORSAIR Vengeance NON-RGB DDR5
- Kingston FURY Beast
- Lexar ARES RGB
- Netac Z RGB DDR5
- Patriot Viper Elite 5 Ultra Series
- 49. Bester Preis/Leistungs-Massenspeicher
- Acer FA300
- ADATA Legend 900 Pro
- Kingston KC3000
- Kingston NV3
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4
- SanDisk Optimus GX Pro 8100
- XPG GAMMIX S70 BLADE
- XPG MARS 980 BLADE
- 50. Best Preis/Leistungs-Kühlungslösung
- ARCTIC Freezer 36
- ARCTIC Liquid Freezer III / III Pro
- be quiet! Pure Loop 3
- be quiet! Pure Rock Pro 3
- Cooler Master V4 Alpha 3DHP
- CORSAIR Nautilus 360 RS
- Montech NX600 Air Cooler
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- 51. Beste Preis/Leistungs-Netzteilserie
- ADATA XPG Core Reactor II VE
- be quiet! Pure Power 13 M
- CORSAIR Rme
- ENDORFY Supremo FM6
- FSP Mega
- FSP Vita GM
- LC-Power LC P2 3.1
- Seasonic CORE
- 52. Bestes Preis/Leistungs-Gehäuse
- Cooler Master QUBE 540
- CORSAIR 3200D RS ARGB
- CORSAIR Frame 4000D RS ARGB
- CORSAIR Frame 4500X
- DeepCool CH690
- Fractal Design Pop 2 Air RGB
- Montech KING 65 Pro
- PHANTEKS XT M3
- Sharkoon AK7 ARGB
- Thermalright A70 Vision
- XPG VALOR AIR NANO
- 53. Bestes Preis/Leistungs-Gaming-Keyboard
- CORSAIR K55 RGB Pro XT
- Dark Project ALU87A
- ENDORFY Thock V2 Series
- Epomaker TH108 Pro
- HATOR Skyfall MAG Ultima 8K
- HATOR Skyfall Pro Series
- MSI FORGE GK600 TKL
- 54. Beste Value-Gaming-Maus
- ENDORFY LIV Plus Wireless Onyx
- Epomaker Click
- HATOR Quasar 3 Ultra 8K
- Logitech G305 Lightspeed
- MCHOSE A7 V2 PRO
- Sharkoon FIREGLIDER One
- Sharkoon SGM50W
- 55. Bester Preis/Leistungs-Gaming-Monitor
- AOC AGON PRO AG276QZD2
- ASUS ROG Strix XG27AQWMG
- GIGABYTE MO27Q2
- GIGABYTE MO27Q28G
- GIGABYTE MO27U2
- iiyama GB2791QSU-B1
- KTC H27E6
- LC-Power LC-M27UFD
- LG Ultragear 27G850A-B
- MSI Gaming MAG 245F X24
- 56. Bester Value-Laptop
- Acer Aspire Go 15
- Acer Nitro V 16 AI
- Apple MacBook Neo
- ASUS V16 Gaming
- ASUS Zenbook 14 OLED
- Lenovo LOQ 15i Gen 10
- PCSpecialist Lafite AI AMD
- 57. Bestes Preis/Leistungs-Desktop-System
- CyberPowerPC PBM U97 PZ
- Geekom A6
- Lenovo LOQ Tower Gen 10
- PCSpecialist TOPAZ NOVA R
- 58. Bestes Preis/Leistungs-Smartphone
- Google Pixel 10
- Google Pixel 9a
- HONOR 600 Lite
- Nothing Phone (4a)
- Poco M8 Pro
- Xiaomi 15T
- Gesamtsieger
- 59. Bestes Gaming-Produkt
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
- MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
- NVIDIA GeForce RTX 5090 FE
- 60. Bestes Overclocking-Produkt
- ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC
- ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX
- MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
- Noctua NH-D15 G2
- Thermal Grizzly Conductonaut Extreme
- Thermal Grizzly DeltaMate GPU Block
- Thermal Grizzly WireView Pro II
- 61. Beste KI-Hardware-Lösung (Consumer)
- AMD Ryzen AI Max+ Pro 395
- ASUS Zenbook A14
- ASUS Zenbook A16
- GIGABYTE AI TOP Atom
- NVIDIA DGX Spark
- Snapdragon X2 Elite Extreme
- 62. Beste neue Technologie
- AMD FSR 4.1
- GIGABYTE X3D Turbo Mode 2.0
- NVIDIA DLSS 4.5
- NVIDIA DLSS 5
- OpenClaw
- Samsung QD-OLED Y26
- 64. Produkt des Jahres
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- Apple MacBook Air M5
- ASUS ExpertBook Ultra
- Intel Core Ultra 7 270K Plus
- MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
