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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. So unterzogen wir nicht nur aktuellen Radeon- und GeForce-Karten in Pragmata einen Spieletest, sondern testeten mit dem PCZentrum Falcon Pro auch einen leistungsstarken Spiele-Rechner der Oberklasse. Weiterhin standen der Scythe Magoroku, das Endorfy Aquarius 8000 Corona, die Hator Quasar 3 Ultima und Quasar 3S Ultima, das Corsair Frame 4000D Wood RS und das FSP Mega GM 1200W auf dem Prüfstand. Außerdem spielten wir Windrose und Sudden Strike 5 an und prüften die Kingstons DC3000ME und GRAID Technology SupremeRAID Core in unserem Server auf Praxistauglichkeit. Highlight der Woche dürfte aber auch unser Test zum AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition gewesen sein.

Donnerstag, 16.04.2026: Radeon- und GeForce-Karten in Pragmata

Bereits vor einigen Tagen konnten wir einen ersten Blick auf die Rendering-Technik in CAPCOMs Pragmata werfen. Eine reine Rasterizer-Darstellung wird durch die Nutzung von Raytracing und Pathtracing ergänzt. Per DLSS 4.5, FSR 3 sowie Frame Generation (FSR) und Multi Frame Generation (DLSS) sollen die FPS-Zahlen wieder ein spielbares Niveau erreichen. Die Bildvergleiche und ersten Tests sind mit einer GeForce RTX 5080 entstanden. Heute können wir die Ergebnisse um die GeForce RTX 5090 sowie die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT von AMD ergänzen... [weiterlesen]

Freitag, 17.04.2026: Komplett-PC mit Ryzen 9 9900X3D und GeForce RTX 5070 Ti im Test

Der PCSpecialist Falcon Pro ist für rund 3.000 Euro ein leistungsstarker High-End-Komplett-PC, der sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für professionelle Anwendungen konzipiert ist. Hierfür kombiniert er einen AMD Ryzen 9 9900X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti und macht so Gaming in QHD oder 4K mit DLSS 4 und Multi Frame Generation sowie die Beschleunigung professioneller Workloads möglich. Wie sich der potente Desktoprechner im Praxisalltag schlägt und ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 19.04.2026: Scythe Magoroku im Test

Um Scythe war es auf dem europäischen Markt länger sehr still geworden. Doch mit dem Magoroku gibt es nun einen neuen Dual-Towerkühler, der vorrangig durch seine moderate Höhe und sein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis interessant wird... [weiterlesen]

Montag, 20.04.2026: Endorfy Aquarius 8000 Corona im Test

Das Endorfy Aquarius 8000 Corona ist ein Showgehäuse, das vor allem von runden Formen geprägt wird. Das betrifft nicht nur die äußere Gestaltung, sondern auch die der neuen Corona-Lüfter... [weiterlesen]

Dienstag, 21.04.2026: Hator Quasar 3 Ultima und Quasar 3S Ultima im Test

Mit der Hator-Quasar-3-Ultima-8K-Wireless und der Hator-Quasar-3S-Ultima-8K-Wireless positioniert der Hersteller zwei ultraleichte Gaming-Mäuse im kompetitiven Segment. Beide Modelle adressieren insbesondere Nutzer, die auf geringe Masse, hohe Abtastraten und flexible Konnektivität Wert legen. Technisch unterscheiden sich die Varianten primär in ihren Abmessungen und ihrem Gewicht, während zentrale Komponenten wie Sensor, Schalter und Funktechnik identisch ausgeführt sind. In diesem Vergleichstest gehen wir noch genauer auf die Unterschiede ein... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.04.2026: Kingstons DC3000ME und GRAID Technology SupremeRAID Core

Über unser PMXX-Projekt haben wir schon zweimal berichtet: Nach einem Einführungsartikel sind wir zuletzt genauer auf den Gigabyte-Server eingegangen. Jetzt geht es hinsichtlich der Storage-Architektur des Servers ans Eingemachte: In den vergangenen Wochen testeten wir ausgiebig verschiedene RAID-Level und Optionen mit den Kingston DC3000ME und einer besonderen RAID-Lösung von GRAID Technology. Denn letztlich soll der neue Server hauptsächlich eines machen: die Daten von Hardwareluxx solide und sicher verwahren – und sie schnell bereitstellen... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.04.2026: Windrose angespielt

Mit Windrose ist im April 2026 ein neues Piratenabenteuer in den Early Access gestartet. Es ist das Erstlingswerk des Studios Kraken Express. Als Publisher tritt aber eine bekannte Größe auf. Pocketpair aus Japan ist vor allem für Palworld bekannt. Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Testphase. Ein Datum für den vollen Release gibt es noch nicht... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.04.2026: Sudden Strike 5 angespielt

Mit Sudden Strike startete im Jahr 2000 eine Echtzeitstrategiereihe, die großen Wert auf Taktik legt. Die Spiele wurden anfänglich von dem russischen Studio Fireglow Games produziert. Der bislang letzte Teil Sudden Strike 4 erschien 2017. Er wurde von Kite Games entwickelt und Kalypso Media fungierte als Publisher. In der gleichen Konstellation hat man nun Sudden Strike 5 veröffentlicht... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.04.2026: Corsair Frame 4000D Wood RS im Test

Bei der Frame-Serie geht es Corsair um maximale Flexibilität. Die Gehäuse können durch optionales Zubehör ganz individuell angepasst werden. Wir wollen mit dem neuen Frame 4000D Wood RS herausfinden, wie flexibel dieses Frame Modular Case System wirklich ist... [weiterlesen]

Freitag, 24.05.2026: FSP Mega GM 1200W im Test

FSP hat mit den MEGA GM eine neue High-End-Netzteilserie vorgestellt, welche eine gute Kombination aus Qualität, Effizienz und Ausstattung mitbringen soll. Die MEGA GM mit Gold-Effizienz sind mit 850 bis 1.200 W verfügbar und ergänzen die MEGA-TI-Modelle im Leistungsbereich nach unten. Mit kompaktem Gehäuse, voller ATX-3.1-Kompatibilität und auf leisem Betrieb optimiertem Design bringen sie zumindest laut Datenblatt alle wichtigen Features mit... [weiterlesen]

Samstag, 25.04.2026: AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Test

Mit Erscheinen der ersten Prozessoren mit 3D V-Cache sowie dem Vorhandensein von Ryzen-Prozessoren mit zwei CCDs stellte sich der Endkunde die Frage, ob es auch Sinn ergibt, auf - oder genauer gesagt - inzwischen unter beiden CCDs auch den zusätzlichen Cache unterzubringen. Mit der Vorstellung des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition können wir diese Frage nun beantworten... [weiterlesen]