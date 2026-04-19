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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure spielten nicht nur Life is Strange - Reunion an oder testeten einige Grafikkarten in Pragmanta, sondern warfen auch einen Blick auf den NVIDIA DGX Spark, den LC-Power Gaming 812B Onyx Vision und unterzogen der Intel Arc Pro B70 einen Gaming- und Workstation-Test. Aber auch das Gigabyte Gaming A18 Pro und der PCSPecialist Falcon Pro standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand.

Freitag 10.04.2026: Life is Strange - Reunion angespielt

Das 2015 erschienene Abenteuer Life is Strange dreht sich um die beiden Teenager Max Caulfield und Chloe Price. Das Spiel wurde von Spielern und Presse durchaus gut angenommen und steht bis heute auf einem Metascore von 85 und einem User Score von 8,6. Jetzt gibt es eine Reunion, die wir durchgespielt haben... [weiterlesen]

Freitag, 10.04.2026: ACEMAGIC M5 Mini PC im Angebot [Anzeige]

ACEMAGIC ist bekannt für seine durchdachten und leistungsstarken Mini-PCs. Der M5 Mini PC, der einen Intel Core i7-14650HX im kompakten Gehäuse unterbringt, ist aktuell bei Amazon stark reduziert. Dort erhalten Käufer mit unserem Rabatt-Code eine Ermäßigung von 36 % beim Kauf des ACEMAGIC M5. Der Code ist noch bis zum 30. April 2026 um 23:59 Uhr gültig... [weiterlesen]

Sonntag, 12.04.2026: NVIDIA DGX Spark – der KI-Mini-PC im Praxiseinsatz

NVIDIA verspricht mit dem DGX Spark nichts weniger als den "kleinsten KI‑Supercomputer der Welt". Grundlage ist der GB10‑Superchip mit integriertem Arm‑Prozessor und Blackwell‑GPU, dazu 128 GB an LPDDR5X‑Speicher, der CPU und GPU gemeinsam zur Verfügung steht. In Kombination mit NVFP4‑Präzision wirbt NVIDIA mit bis zu einem PetaFLOP an KI‑Leistung und der Möglichkeit, Sprachmodelle mit rund 70 Milliarden Parametern feinzutunen und Varianten mit bis zu etwa 200 Milliarden Parametern lokal für die Inferenz zu betreiben. Wir haben versucht, den DGX Spark in den Redaktionsalltag einzubinden und geschaut, an welcher Stelle eine lokale KI hier sinnvoll sein kann... [weiterlesen]

Montag, 13.04.2026: Pragmata – PC-Technik mit Pathtracing und Dynamic MFG im Technik-Check

Pragmata, das Action-Adventure-Spiel von Capcom wird am 17. April für PC-Spieler und die Konsolen erscheinen. Heute schon können wir einen kurzen Blick auf die Darstellung mit und ohne Raytracing, sowie der Pathtracing-Option und der Unterstützung von DLSS und Multi Frame Generation werfen. Zum Start am Donnerstag wird es dann auch einen Vergleich der Hardware-Leistung mit verschiedenen Karten geben... [weiterlesen]

Montag, 13.04.2026: LC-Power Gaming 812B Onyx Vision im Test

Das LC-Power Gaming 812B Onyx Vision fährt viel Glas, RGB-Lüfter und die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards auf. Dabei liegt es preislich deutlich unterhalb der 100-Euro-Marke. Doch ist es damit wirklich das ideale Showgehäuse bei schmalem Budget... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.04.2026: Intel Arc Pro B70 im Gaming-Test

Vor wenigen Tagen stellte Intel mit dem Arc Pro B65 und B70 die Workstation-Karten auf Basis des großen Battlemage-Chips alias BMG-G31 vor. Ein um 60 % größerer architektonischer Ausbau, ein 256 Bit breites Speicherinterface und ein 16 Lanes breites PCIe-Interface bleiben dem Endkundenmarkt vorenthalten. Neben einem Workstation-Test mit gleich vier Arc-Pro-B70-Karten, haben wir eine der Karten aber auch durch unsere Spiele-Benchmarks geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.04.2026: Viermal Intel Arc Pro B70 im Workstation-Test

Vor wenigen Tagen hat Intel die Arc Pro B70 und B65 vorgestellt. Mit der größeren GPU und 32 GB an Grafikspeicher sieht Intel die größeren Modelle primär für den KI-Workstation-Einsatz vor. Uns standen gleich vier Arc Pro B70 zur Verfügung, die wir in einer entsprechenden Workstation testen konnten. Arbeiten gleich vier oder gar acht GPUs zusammen, nennt Intel dies Project Battlematrix... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.04.2026: Gigabyte Gaming A18 Pro im Test

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Das Gigabyte Gaming A18 Pro GA8J sortiert sich klar in der Gaming-Klasse ein, kann jedoch nicht mit so ziemlich jedem High-End-Feature auf sich aufmerksam machen, setzt mit einem großzügigen 18-Zoll-Panel dafür jedoch auf maximale Spielfläche. Der Gaming-Bolide will mit flotten 165 Hz und einer GeForce-RTX-50-Grafik überzeugen. Wir haben den Test mit einer 2.399 Euro teuren Konfiguration mit Intel Core Ultra 7 240H und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop gemacht... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.04.2026: Radeon- und GeForce-Karten in Pragmata

Bereits vor einigen Tagen konnten wir einen ersten Blick auf die Rendering-Technik in CAPCOMs Pragmata werfen. Eine reine Rasterizer-Darstellung wird durch die Nutzung von Raytracing und Pathtracing ergänzt. Per DLSS 4.5, FSR 3 sowie Frame Generation (FSR) und Multi Frame Generation (DLSS) sollen die FPS-Zahlen wieder ein spielbares Niveau erreichen. Die Bildvergleiche und ersten Tests sind mit einer GeForce RTX 5080 entstanden. Heute können wir die Ergebnisse um die GeForce RTX 5090 sowie die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT von AMD ergänzen... [weiterlesen]

Freitag, 17.04.2026: Komplett-PC mit Ryzen 9 9900X3D und GeForce RTX 5070 Ti im Test

Der PCSpecialist Falcon Pro ist für rund 3.000 Euro ein leistungsstarker High-End-Komplett-PC, der sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für professionelle Anwendungen konzipiert ist. Hierfür kombiniert er einen AMD Ryzen 9 9900X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti und macht so Gaming in QHD oder 4K mit DLSS 4 und Multi Frame Generation sowie die Beschleunigung professioneller Workloads möglich. Wie sich der potente Desktoprechner im Praxisalltag schlägt und ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]