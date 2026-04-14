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Vor zwei Wochen endete die Bearbeitungszeit für den Hardwareluxx-Modding-Contest 2025 ganz regulär. In nur etwa vier Monaten stellten die fünf Teilnehmer "richu006", "Robert_JJ4", "Yargen", "karta03" und "i2r" aus ihrem Thermaltake-Gehäuse hervorragende Neukreationen her: Es wurde fleißig gefeilt, gedremelt, gedruckt, lackiert und mit den unterschiedlichsten Materialien hantiert.

Alle Projekte spiegeln enorme Kreativität wider – von handwerklichen Instrumenten über Popkultur bis hin zu Sci-Fi-Laboren. Alle Modder beweisen wieder einmal mehr viel Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und einiges an Kreativität! Die Entscheidung ist dem Bewertungsteam nicht leicht gefallen! Anders als noch in so manchem Vorjahr kamen in diesem Jahr alle Teilnehmer pünktlich an ihr Ziel und konnten ihre Projekte rechtzeitig abschließen. Ein Grund, weswegen wir dieses Mal keine Verlängerung ausriefen, obwohl es auch in diesem Jahr wieder die eine oder andere Verzögerung bei der Bereitstellung der Hardware oder defekte Komponenten bei einzelnen Wettbewerbsteilnehmern gab.

Ihren Arbeitsfortschritt protokollierten die Teilnehmer für die Community ausführlich in ihren Worklogs und hielten die anderen Forennutzer damit regelmäßig auf dem neuesten Stand. So konnten sie erstes Feedback aus der Community sammeln. Alle fünf Teilnehmer haben ganze Arbeit geleistet und ihr Bestes gegeben. Es ist nicht einfach, neben einem Fulltime-Job und teilweise mit Familie sich nach Feierabend über mehrere Wochen hinweg zusätzlich um einen Casemodding-Contest zu kümmern.

Am Ende kann den Wettbewerb nur einer für sich entscheiden. Wer das werden sollte, darüber hat in den vergangenen Tagen eine Jury aus Hardwareluxx-Mitarbeitern entschieden. Auch in diesem Jahr dienten hierfür angepasste Bewertungsgrundlagen der DCMM, der offiziellen deutschen Casemodding-Meisterschaft, als Grundlage. Dabei wurden in den vier Wettbewerbs-Kategorien "Optik", "Elektrik", "Handwerkliches" und "Kreativität" bis zu fünf Punkte pro Jury-Mitglied vergeben.

Um auch die Mühen in den Worklogs zu belohnen, wurde eine fünfte Kategorie hinzugefügt und mit der doppelten Anzahl an möglichen Punkten honoriert. Am Ende gibt es also fünf Kategorien, in denen jedes Jurymitglied zwischen null und fünf Punkten vergeben konnte, wobei die Note 5 anders als in der Schule als die beste gilt. Am Ende wurden die einzelnen Kategorien durch die Anzahl der Bewerter geteilt, kaufmännisch gerundet und zusammengezählt.

Das ist der Gewinner

Mit einer Gesamtpunktzahl von 26 Punkten hat "richu006" die Jury mit seinem Nachbau des Schweizer Schwyzerörgeli am meisten überzeugen können. Hierfür hat er die Außenflächen des Thermaltake-Gehäuses vollständig mit Nussbaumholz und Ahorn-Einlagen verkleidet und um messingfarbene Metallakzente ergänzt. Vor allem bei der Optik, aber auch bei der Worklogführung konnte der passionierte Instrumentenbauer die Jury überzeugen. Ordentlich Punkte gab es aber auch wegen des technischen Kernstücks: Ein motorisierter Balg an der Frontseite, hinter dem sich ein USB-Hub versteckt, kann über einen Linearantrieb bequem geöffnet und geschlossen werden. Zudem ist das Einschalten des Systems an eine Eingabe gekoppelt: Über 13 Tasten muss eine spezifische Ton-Sequenz gespielt werden. Erst wenn diese richtig ist, fährt das System hoch. Die gesamte Steuerlogik dahinter wurde auf einem Arduino implementiert und selbst programmiert.

"Yargen" konnte zwar in den Kategorien Handwerk und Kreativität gleichziehen, ließ allerdings bei der Jury vorwiegend im Bereich der Elektrik wertvolle Punkte liegen, sodass es für ihn mit 20 Punkten für den zweiten Platz reichte. Allgemein ist das Mittelfeld in diesem Jahr sehr eng, denn zwischen diesen Plätzen liegen nur wenige, bis sogar nur einen Punkt dazwischen. "karta03" und "i2" kommen auf eine Gesamtpunktzahl von 19 und 18 Punkten und haben damit eigentlich beide einen der begehrten Treppenplätze verdient. Auf Rang 5 folgt "Robert_JJ4" mit seinem "No Expectations"-Projekt.

Die Gewinner des Modding-Contests 2025 Platz Teilnehmer Optik Elektrik Handwerk Kreativität Worklog Gesamt-Punktzahl 1 richu006 5 4 4 4 9 26 2 Yargen 4 2 4 4 6 20 3 karta03 4 4 4 3 4 19 4 i2r 3 5 4 3 3 18 5 Robert_JJ4 2 2 3 3 2 12

richu006: The Swiss Harmonic Engine

Zu den Worklogs:

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 09. November 2025

Start am 1. Dezember 2025

Ende der Bearbeitungszeit ist am 29. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2026

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: