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Unsere News und Tests zu Notebooks, Monitoren, Smartphones und PC-Komponenten aller Art sollen in erster Linie dabei helfen, die passende Kaufentscheidung zu treffen. Nutzer stützen ihre Wahl jedoch nicht ausschließlich auf die hier präsentierten Informationen und Messergebnisse, sondern beziehen am Ende auch zahlreiche weitere Faktoren in ihre Entscheidung mit ein.

Für die genannten Produktkategorien sind jeweils unterschiedliche Kriterien ausschlaggebend. Mal steht das Design im Vordergrund, mal die Akkulaufzeit oder das verfügbare Software- und Serviceangebot. Hinzu kommt, wie vertraut man mit der jeweiligen Produktkategorie ist: Wer seinen Gaming-PC bereits selbst zusammengestellt hat, wird sich bei der Auswahl eines passenden Notebooks meist leichter tun – was umgekehrt nicht bedeutet, dass die Entscheidung für ein neues Smartphone automatisch ebenso einfach fällt.

Auch die konkrete Nutzung spielt eine wichtige Rolle: Wofür setzen unsere Leser ihren PC oder ihr Notebook ein? Welche Komponenten und Technologien sind im Hinblick auf eine anstehende Neuanschaffung besonders interessant? Und welches Budget planen sie dafür ein? Nach Monaten eingeschränkter Verfügbarkeit ist dieses Problem zwar aktuell weniger präsent, dafür sind die Preise teilweise deutlich gestiegen und neue Preisbereiche entstanden. Entsprechend stellt sich vor jeder Investition die Frage, ob und in welchem Umfang man diese Ausgaben derzeit tätigen möchte – und ob die Hardware auch beruflich genutzt wird bzw. im Arbeitsumfeld einen Mehrwert bietet.

Wir bitten unsere Leser um ein paar Minuten ihrer Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Versucht die Angaben in der Umfrage bitte so ausführlich wie möglich zu machen. Die Arbeit soll sich aber auch lohnen - und so verlosen wir unter allen Teilnehmern einen Gewinn!

Zu gewinnen gibt es einen Acer Swift 16 AI – ein Copilot+-Notebook mit Intel Core Ultra X7, 32 GB LPDDR5X und einer 1 TB SSD. Die vollen Ausstattungsmerkmale des Acer Swift 16 AI sehen wie folgt aus:

Intel Core Ultra X7 358H (16 Kerne, 1,9 GHz/4,8 GHz, 18 MB Cache

32 GB LPDDR5X

1 TB SSD

Display-Größe und Auflösung: 16 Zoll, 2.880 x 1.800 Pixel

Display-Funktionen: OLED, 120 Hz, 400 Nits, VESA True Black GDR 500, 100 % DCI-P3

Wi-Fi 6E

Anschlüsse: 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5 mm Audio-Anschluss

bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

Windows 11 Home

Die Umfrage läuft bis zum Freitag, den 10. Mai 2026, 23:59 Uhr. Die ist auch der Stichtag für das Gewinnspiel, welches von der Parsec Media S.L., Spanien, durchgeführt wird.

Im Rahmen der EHA-Award-Vergabe auf der Computex 2026 werden wir am 1. Juni 2026 die Daten dieser Umfrage in Teilen veröffentlichen.

Zur EHA gehören neben Hardwareluxx aus Deutschland auch KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien, Technology Insider aus den Niederlanden und CowCotlandaus Frankreich. Insgesamt wurden über alle Partner hinweg bereits mehr als 500.000 Artikel veröffentlicht – mit einer gemeinsamen Reichweite von 20 Millionen Lesern europaweit.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die E-Mail-Adressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.