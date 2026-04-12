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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur den LC-Power LC-M27UFD und das Sharkoon Skiller SGH40W getestet, sondern auch die Enermax Liqmax IV 360 und das InWin W50 auf dem Prüfstand. Aber auch der Intel Arc Pro B70 unterzogen wir einen Gaming- und Workstation-Test und spielten Life is Strange an.

Mittwoch, 01.04.2026: AM5-Refresh-Mainboards von MSI – Perfekt abgestimmt auf die Ansprüche moderner Gamer [Anzeige]

Auch im Jahr 2026 bleibt der Mainboard-Markt in Bewegung. Für AMDs AM5-Prozessoren hat MSI mit der 800-Chipsatzserie jede Menge interessante Refresh-Mainboards ins Portfolio aufgenommen. Von günstigen Budget-Modellen bis zum absoluten High-End-Board hat das MSI-Sortiment für jeden Anspruch ein passendes Board parat... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.04.2026: LC-Power LC-M27UFD im Test

Der LC-Power LC-M27UFD soll als Dual-Mode-Gerät viel Flexibilität für Spieler bieten, denn wahlweise stehen die UHD-Auflösung mit maximal 160 Hz oder Full HD mit 320 Hz zur Verfügung. Ob der nicht einmal 300 Euro teure 27-Zöller damit zum gelungenen Allrounder wird, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Montag, 06.04.2026: Sharkoon Skiller SGH40W Test

Mit dem Skiller SGH40W erweitert Sharkoon sein Portfolio um ein kabelloses Gaming-Headset im Einstiegs- bis unteren Mittelklassesegment. Im Test zeigt sich, wie sich das Modell mit einem Straßenpreis von rund 70 Euro einordnet und ob Dual-Mode-Betrieb, große 53‑mm‑Treiber sowie ein abnehmbares Mikrofon einen Funktionsumfang bieten, der über einfache Basislösungen hinausgeht... [weiterlesen]

Dienstag, 07.03.2026: Enermax Liqmax IV 360 im Test

Die Enermax Liqmax IV 360 ist eine ausgewachsene 360-mm-AiO-Kühlung mit einer drehbaren Temperaturanzeige, die aktuell nur rund 70 Euro kostet. Kann sie sich damit einen Preis-Leistungs-Award sichern oder stoßen wir im Test auf größere Schwächen... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.03.2026: Intel Arc Pro B70 im Gaming-Test

Vor wenigen Tagen stellte Intel mit dem Arc Pro B65 und B70 die Workstation-Karten auf Basis des großen Battlemage-Chips alias BMG-G31 vor. Ein um 60 % größerer architektonischer Ausbau, ein 256 Bit breites Speicherinterface und ein 16 Lanes breites PCIe-Interface bleiben dem Endkundenmarkt vorenthalten. Neben einem Workstation-Test mit gleich vier Arc-Pro-B70-Karten, haben wir eine der Karten aber auch durch unsere Spiele-Benchmarks geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.04.2026: Viermal Intel Arc Pro B70 im Workstation-Test

Vor wenigen Tagen hat Intel die Arc Pro B70 und B65 vorgestellt. Mit der größeren GPU und 32 GB an Grafikspeicher sieht Intel die größeren Modelle primär für den KI-Workstation-Einsatz vor. Uns standen gleich vier Arc Pro B70 zur Verfügung, die wir in einer entsprechenden Workstation testen konnten. Arbeiten gleich vier oder gar acht GPUs zusammen, nennt Intel dies Project Battlematrix... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.04.2026: InWin W50 im Test

InWin will den Einsatz von Glas beim W50 auf ein neues Level heben. Dafür schließt sich direkt an die Glasfront ein W-förmiges Glaselement aus drei angewinkelten Glasflächen an. Und auch das rechte Seitenteil besteht zumindest teilweise aus Glas... [weiterlesen]

Freitag 10.04.2026: Life is Strange - Reunion angespielt

Das 2015 erschienene Abenteuer Life is Strange dreht sich um die beiden Teenager Max Caulfield und Chloe Price. Das Spiel wurde von Spielern und Presse durchaus gut angenommen und steht bis heute auf einem Metascore von 85 und einem User Score von 8,6. Jetzt gibt es eine Reunion, die wir durchgespielt haben... [weiterlesen]

Freitag, 10.04.2026: ACEMAGIC M5 Mini PC im Angebot [Anzeige]

ACEMAGIC ist bekannt für seine durchdachten und leistungsstarken Mini-PCs. Der M5 Mini PC, der einen Intel Core i7-14650HX im kompakten Gehäuse unterbringt, ist aktuell bei Amazon stark reduziert. Dort erhalten Käufer mit unserem Rabatt-Code eine Ermäßigung von 36 % beim Kauf des ACEMAGIC M5. Der Code ist noch bis zum 30. April 2026 um 23:59 Uhr gültig... [weiterlesen]