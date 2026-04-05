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Auch in dieser Woche gingen wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Ocypus Sigma L36 PRO getestet, sondern auch das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II, die Exceria Pro G2 SSD und den LC-Power LC-M27UFD. Aber auch Crimson Desert hatten wir angespielt.

Freitag, 27.03.2026: UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro im Test

Mit dem UGREEN NASync iDX6011 Pro wagt der chinesische Hersteller einen großen Sprung: Weg vom klassischen NAS hin zu einem echten Hybrid-Gerät, das gleichzeitig High-End-NAS, kompakte Workstation und privater AI-Server sein will. Ob dieser Spagat gelingt, werden wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 28.03.2026: Crimson Desert angespielt

Crimson Desert ist wahrscheinlich eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre. Durch gezeigtes Material und die Erwartungen der Spieler ist es zu einem der ambitioniertesten Open-World-Projekte seit langem geworden. Entwickler Pearl Abyss verspricht eine riesige, dynamische Spielwelt, ein komplexes Kampfsystem und eine cineastisch inszenierte Geschichte rund um den Söldner Kliff... [weiterlesen]

Sonntag, 29.03.2026: Ocypus Sigma L36 PRO im Test

Die Ocypus Sigma L36 PRO präsentiert sich mit einer besonders aufwendig gestalteten Pumpenabdeckung. Ein 3,5-Zoll-Display mit dünnen Rändern schwebt dabei über einem LED-Leuchtrahmen. Aber kann die 360-mm-AiO-Kühlung auch funktional glänzen... [weiterlesen]

Montag, 30.03.2026: MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II im Test

Passend zu den beiden neuen LGA1851-Prozessoren, in Form des Core Ultra 5 250K Plus und des Core Ultra 7 270K Plus (Test), hat MSI auch das bestehende MAG Z890 TOMAHAWK WIFI überarbeitet und das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II vom Stapel gelassen. In diesem Test legen wir unseren Fokus natürlich auf die neuere Variante, halten jedoch auch die Unterschiede zur ersten Version fest. Eins steht jedenfalls schon jetzt fest: Das MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II ist ein interessantes Modell mit einem annehmbaren Preis, wenn man den Preis des Vorgängers vor Auge führt... [weiterlesen]

Dienstag, 31.03.2026: Exceria Pro G2 SSD im Test

Mit der Exceria Pro G2 bringt Kioxia sein Produktportfolio auf Generation-5-Stand. Das Spitzenmodell für anspruchsvolles Gaming und kreative Umgebungen mit 4 TB sowie DRAM-Cache schauen wir uns in diesem Test genauer an... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.04.2026: AM5-Refresh-Mainboards von MSI – Perfekt abgestimmt auf die Ansprüche moderner Gamer [Anzeige]

Auch im Jahr 2026 bleibt der Mainboard-Markt in Bewegung. Für AMDs AM5-Prozessoren hat MSI mit der 800-Chipsatzserie jede Menge interessante Refresh-Mainboards ins Portfolio aufgenommen. Von günstigen Budget-Modellen bis zum absoluten High-End-Board hat das MSI-Sortiment für jeden Anspruch ein passendes Board parat... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.04.2026: LC-Power LC-M27UFD im Test

Der LC-Power LC-M27UFD soll als Dual-Mode-Gerät viel Flexibilität für Spieler bieten, denn wahlweise stehen die UHD-Auflösung mit maximal 160 Hz oder Full HD mit 320 Hz zur Verfügung. Ob der nicht einmal 300 Euro teure 27-Zöller damit zum gelungenen Allrounder wird, klärt der umfangreiche Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]