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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten pünktlich zum Marktstart des Arctic Senza AI 370 nicht nur den neuen Passiv-PC im Radiator-Format, sondern stellten auch die Sharkoon Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2, den Intel Core Ultra 200S Plus und das ASUS ROG Crosshair X870E Glacial auf den Prüfstand. Weiterhin spielten sie John Carpenter’s Toxic Commando und Crimson Desert an und testeten die Huawei Watch GT Runner 2, den Ubiquiti UniFi Travel Router sowie das UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro.

Donnerstag, 19.03.2026: Der Arctic Senza AI 370 im Test

Der Arctic Senza war im letzten Jahr der erste Komplett-PC des Kühlungsspezialisten. Mit der zweiten Generation wird er jetzt eine Plattform für moderne AI-Hardware. Während das Erstlingswerk noch auf eine betagte Ryzen‑5000‑APU setzte, bringt die neue Generation mit Ryzen AI 9 HX 370 deutlich mehr CPU‑ und GPU‑Leistung, modernere Schnittstellen und aktuelle Funkstandards mit – am passiven Under‑Desk‑Konzept ändert sich dagegen nichts. Wie sich der aktualisierte Passivrechner im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 20.03.2026: John Carpenter’s Toxic Commando angespielt

Bei dem Namen John Carpenter denkt man nicht unbedingt an Computerspiele. Dennoch lässt er Fanherzen höher schlagen. Der erste Film des amerikanischen Regisseurs erschien bereits 1969. Spätestens mit dem 1974 veröffentlichten Dark Star hat sich Carpenter einen Namen gemacht. Danach folgten weitere Titel wie Die Klapperschlange, Ghosts of Mars oder The Fog. Sein größtes Werk dürfte allerdings das Halloween-Franchise sein... [weiterlesen]

Sonntag, 23.03.2026: Sharkoon Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 im Test

Mit der Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 bietet Sharkoon eine kompakte mechanische Tastatur im 75-Prozent-Format an, die preislich im Bereich der gehobenen Mittelklasse angesiedelt ist... [weiterlesen]

Montag, 23.03.2026: Intel Core Ultra 200S Plus im Test

Intel zeigte sich zum Start der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren gleich in vielerlei Hinsicht selbstkritisch. Wir schauen uns heute den Core Ultra 5 250K Plus sowie das zweite Modell, den Core Ultra 7 270K Plus genauer an. Die Tatsache, dass es sich um einen Refresh handelt, bedeutet zugleich meist auch, dass keine großen Sprünge zu erwarten sind. Aber Intel hat auch mehrere Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Welche genau dies sind, schauen wir uns im folgenden Test an... [weiterlesen]

Dienstag, 24.03.2026: ASUS ROG Crosshair X870E Glacial im Test

Mit dem neuen ROG Crosshair X870E Glacial hat ASUS das ROG Crosshair X870E Extreme als bisheriges AM5-Flaggschiff-Modell vom Thron gestoßen und wechselte gleichzeitig von der dunklen zur hellen Optik, eben passend zum Gletscher-Thema. Das ROG Crosshair X870E Glacial ist Teil der Refresh-Mainboards von ASUS und liefert eine absolut luxuriöse Ausstattung, sodass abgesehen vom fehlenden Thunderbolt kaum Wünsche offen bleiben sollten. Was die Platine bietet und leistet, schauen wir uns in diesem Test an... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.03.2026: Huawei Watch GT Runner 2 im Test

Mit der Watch‑GT‑Runner‑Serie richtet sich Huawei traditionell an Nutzer, die ihre Smartwatch primär im sportlichen Umfeld einsetzen. Die Huawei Watch GT Runner 2 positioniert sich entsprechend im Segment der sportorientierten Smartwatches mit erweiterten Trainings‑ und Gesundheitsfunktionen. Im Fokus stehen insbesondere Laufanalysen, GPS‑Tracking sowie eine lange Akkulaufzeit. In unserem Test zeigt sich, wie sich die Uhr dabei schlägt... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.03.2026: Ubiquiti UniFi Travel Router im Kurztest

Das Problem ist bekannt: Man ist viel auf Reisen und möchte natürlich auch unterwegs mit dem Internet verbunden sein. Zu den Möglichkeiten zählen der Mobilfunk, der WLAN-Hotspot im Hotel oder in einem Café oder auch seltener per LAN-Kabel, wenn im Hotel oder im Besprechungsraum eine LAN-Buchse zur Verfügung steht. Ohne VPN ist die Verbindung über einen WLAN-Hotspot oder per fremdem LAN nicht ungefährlich, da niemals ausgeschlossen werden kann, dass das (W)LAN-Netz bereits kompromittiert und/oder sogar falsch konfiguriert ist... [weiterlesen]

Freitag, 27.03.2026: BLUETTI Elite 300 im Angebot [Anzeige]

BLUETTI hat sich auf mobile Energiespeicher und Solarlösungen spezialisiert. Mit der neuen Elite 300 hat der Hersteller nun eine kompakte 3-kWh-Powerstation auf den europäischen Markt gebracht. Das Gerät richtet sich sowohl an Nutzer im Outdoor-Bereich als auch an Anwender, die eine flexible Notstromlösung für den Haushalt suchen. Aktuell gibt es für Hardwareluxx-Leser einen speziellen Rabatt von 8 %... [weiterlesen]

Freitag, 27.03.2026: UGREEN KI-NAS iDX6011 Pro im Test

Mit dem UGREEN NASync iDX6011 Pro wagt der chinesische Hersteller einen großen Sprung: Weg vom klassischen NAS hin zu einem echten Hybrid-Gerät, das gleichzeitig High-End-NAS, kompakte Workstation und privater AI-Server sein will. Ob dieser Spagat gelingt, werden wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 28.03.2026: Crimson Desert angespielt

Crimson Desert ist wahrscheinlich eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre. Durch gezeigtes Material und die Erwartungen der Spieler ist es zu einem der ambitioniertesten Open-World-Projekte seit langem geworden. Entwickler Pearl Abyss verspricht eine riesige, dynamische Spielwelt, ein komplexes Kampfsystem und eine cineastisch inszenierte Geschichte rund um den Söldner Kliff... [weiterlesen]