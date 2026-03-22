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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB oder die Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless im Test, sondern auch die Sharkoon OfficePal KB70W, den TRYX TURRIS 620 oder das Antec Flux Pro Noctua Edition getestet. Aber auch das MSI MEG X870E ACE MAX, das Corsair 3200D RS ARGB und der Arctic Senza AI 370 standen bei uns in diesen Tagen auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt spielten wir John Carpenter’s Toxic Commando an.

Mittwoch, 11.03.2026: ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB im Test

AiO-Kühlungen werden optisch immer aufwendiger gestaltet. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB legt die Messlatte nun noch höher und kombiniert ein großes, gewölbtes und verschiebbares AMOLED-Display mit A-RGB-Lüftern. Bei denen wird nicht nur der Rotor, sondern dank Aura Fan Edge auch die Seite beleuchtet... [weiterlesen]

Freitag, 13.03.2026: Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless im Test

Mit der Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless positioniert sich ein Hersteller aus der Ukraine im wachsenden Segment magnetischer Hall-Effekt-Tastaturen. Das Modell im 80‑%-Layout richtet sich an Anwender, die eine kompakte Bauform ohne dedizierten Nummernblock bevorzugen, jedoch nicht auf Funktionstasten und eine eigenständige Pfeiltastensektion verzichten möchten. Wir testen die Tastatur mit magnetischen Schaltern mit frei einstellbarem Auslösepunkt, einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz sowie einer Tri-Mode-Anbindung via 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C... [weiterlesen]

Sonntag, 15.03.2026: Sharkoon OfficePal KB70W im Test

Die OfficePal KB70W positioniert sich als mechanische Full-Size-Tastatur im klassischen 3-Block-Layout. Sie richtet sich primär an Nutzerinnen und Nutzer im Büro- und Produktivumfeld, die Wert auf ein vollständiges Tastenfeld, ein angenehmes Tippgefühl und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten legen... [weiterlesen]

Montag, 16.03.2026: TRYX TURRIS 620 im Test

TRYX bringt mit dem TURRIS 620 einen ersten eigenen Luftkühler auf den Markt - und sorgt damit gleich für Aufsehen. Denn das Dual-Towermodell verspricht nicht nur eine hohe Kühlleistung, sondern kann ein ungewöhnlich großes Display vorweisen. Ist der TURRIS 620 damit ideal, wenn ein leistungsstarker Luftkühler mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gesucht wird... [weiterlesen]

Dienstag, 17.03.2026: Antec Flux Pro Noctua Edition im Test

Antecs Flux Pro Noctua Edition wird als erstes Gehäuse mit Noctua-Lüftern ausgeliefert. Gleich vier NF-A14x25 G2 und zwei NF-A12x25 G2 sowie ein NA-FH1-PWM-Hub werden mitgeliefert. Damit soll das großzügige E-ATX-Gehäuse sowohl bestens für besonders leise als auch für sehr hitzige Systeme geeignet sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.03.2026: MSI MEG X870E ACE MAX im Test

Unter den X870E-Platinen von MSI gehörte bisher kein ACE-Modell als Vize-Flaggschiff zum Portfolio. Dies holt MSI nun mit den AM5-Refresh-Mainboards nach und hat uns für einen Test das MEG X870E ACE MAX zur Verfügung gestellt. Von der technischen Ausstattung her muss sich die Platine definitiv nicht verstecken, denn es handelt sich hierbei ganz klar um ein Oberklasse-Modell, das viel Komfort für den gehobenen Anspruch bietet... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.03.2026: Corsair 3200D RS ARGB im Test

Mit der neuen 3200D-Serie möchte Corsair für frischen Wind im Einsteigerbereich sorgen. Man zielt auf einen Preisbereich unterhalb der 100-Euro-Marke ab, verspricht gleichzeitig aber auch ein Airflow-freundliches Design und eine moderne Ausstattung...[weiterlesen]

Donnerstag, 19.03.2026: Der Arctic Senza AI 370 im Test

Der Arctic Senza war im letzten Jahr der erste Komplett-PC des Kühlungsspezialisten. Mit der zweiten Generation wird er jetzt eine Plattform für moderne AI-Hardware. Während das Erstlingswerk noch auf eine betagte Ryzen‑5000‑APU setzte, bringt die neue Generation mit Ryzen AI 9 HX 370 deutlich mehr CPU‑ und GPU‑Leistung, modernere Schnittstellen und aktuelle Funkstandards mit – am passiven Under‑Desk‑Konzept ändert sich dagegen nichts. Wie sich der aktualisierte Passivrechner im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 20.03.2026: John Carpenter’s Toxic Commando angespielt

Bei dem Namen John Carpenter denkt man nicht unbedingt an Computerspiele. Dennoch lässt er Fanherzen höher schlagen. Der erste Film des amerikanischen Regisseurs erschien bereits 1969. Spätestens mit dem 1974 veröffentlichten Dark Star hat sich Carpenter einen Namen gemacht. Danach folgten weitere Titel wie Die Klapperschlange, Ghosts of Mars oder The Fog. Sein größtes Werk dürfte allerdings das Halloween-Franchise sein... [weiterlesen]