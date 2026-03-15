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Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir unterzogen nicht nur der WireView Pro II und der Ampinel einen umfangreichen Praxisvergleich, sondern testeten auch die Cherry M68 Pro Wireless, den Geekom A5 Pro 2026 und die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB sowie die Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless. Außerdem spielten wir Marathon an und schauten uns das Nothing Phone 4a näher an.

Freitag, 06.03.2026: WireView Pro II und Ampinel im Praxisvergleich

Beschädigte 12V-2x6-Stecker, angekokelte Buchsen an Grafikkarten und defekte Netzteile sorgen weiterhin für Ärger – die Problematik ist konzeptionell bedingt und in der aktuellen Form nicht vollständig lösbar. Es hat sich inzwischen ein breiter Markt rund um eigene Lösungen zu dieser Problematik gebildet, die zumindest eine Überwachung der Problemstelle ermöglicht. In einem Praxistest haben wir uns das Thermal Grizzly WireView Pro II sowie das Aqua Computer Ampinel einmal angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 06.03.2026: Nothing Phone 4a im Kurztest

Smartphones von Nothing heben sich optisch vom aktuellen Allerlei ab. So auch das neue Nothing Phone (4a), mit seiner Glyph-Lichtsignatur und der halbtransparenten Rückseite. Im Kurztest klären wir, was das neue Mittelklasse-Modell so alles kann... [weiterlesen]

Sonntag, 08.03.2026: Cherry M68 Pro Wireless im Test

Mit der M68 Pro Wireless hat Cherry eine Maus auf den Markt gebracht, die mit dem Feedback von Pro-Playern entwickelt wurde. Ob sie die 8K-Pollingrate erreicht und wie sich die Maus in der Praxis schlägt, werden wir in diesem Test unter die Lupe nehmen... [weiterlesen]

Montag, 09.03.2026: Geekom A5 Pro 2026 im Test

Der Geekom A5 Pro ist ein kompakter Mini-PC, der mit einem AMD Ryzen 5 7530U einen effizienten Zen-3-Prozessor in ein edles Vollaluminium-Gehäuse packt und diesen mit 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB großen NVMe-SSD kombiniert. Damit zielt der Kompaktrechner klar auf Nutzer ab, die einen leisen und stromsparenden Desktop-Ersatz suchen, der sich trotzdem für anspruchsvolle Office- und Multimedia-Anwendungen eignet. Wir haben den regulär rund 620 Euro teuren Mini-PC durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Dienstag, 10.03.2026: Marathon angespielt

Die Entwickler von Bungie dürften vielen Spielern vor allem als die Schöpfer von Halo und Destiny bekannt sein. Mit Marathon will die Firma nun neue Wege gehen. Statt eines klassischen Story-Shooters oder eines weiteren Updates für Destiny 2 präsentiert das Studio hier einen Extraction-Shooter... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.03.2026: ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB im Test

AiO-Kühlungen werden optisch immer aufwendiger gestaltet. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB legt die Messlatte nun noch höher und kombiniert ein großes, gewölbtes und verschiebbares AMOLED-Display mit A-RGB-Lüftern. Bei denen wird nicht nur der Rotor, sondern dank Aura Fan Edge auch die Seite beleuchtet... [weiterlesen]

Freitag, 13.03.2026: Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless im Test

Mit der Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless positioniert sich ein Hersteller aus der Ukraine im wachsenden Segment magnetischer Hall-Effekt-Tastaturen. Das Modell im 80‑%-Layout richtet sich an Anwender, die eine kompakte Bauform ohne dedizierten Nummernblock bevorzugen, jedoch nicht auf Funktionstasten und eine eigenständige Pfeiltastensektion verzichten möchten. Wir testen die Tastatur mit magnetischen Schaltern mit frei einstellbarem Auslösepunkt, einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz sowie einer Tri-Mode-Anbindung via 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C... [weiterlesen]