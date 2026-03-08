Werbung

Auch in dieser Woche sind auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gegangen. Wir hatten nicht nur die Huawei FreeBuds 5 Pro im Kurztest, sondern haben auch das InWin Shift, den neuen Nintendo Virtual Boy und den Dell Ultrasharp U5226KW ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin testeten wir mit dem Google Pixel 10a und dem Nothing Phone 4a zwei brandneue Smartphones und spielten Resident Evil Requiem an. Auch unsere Display-FAQ brachten wir auf den neusten Stand.

Donnerstag, 26.02.2026: Huawei FreeBuds 5 Pro im Kurztest

Kurz vor dem Mobile World Congress 2026 schickt Huawei seine FreeBuds 5 Pro an den Start. Wir konnten die neuen High-End-In-Ears bereits ausprobieren und klären, ob die neue Dual-Engine AI Noise Cancellation eine überzeugende Arbeit macht... [weiterlesen]

Freitag, 27.02.2026: Gigabytes R284-S93-AAL1 Server im Test

Im Rahmen unseres PMXX-Projektes nutzen wir den Gigabyte R284-S93-AAL1, einen leistungsstarken 2U-Rackserver vom taiwanesischen Hersteller, der auf Intels neue Xeon-6-Prozessoren setzt. In den letzten Wochen hatten wir nun Zeit, umfassende Tests zu machen, den Server sowohl unter einer Windows Server-Umgebung wie unter Proxmox zu testen und können nun eine Einschätzung über den High-End-Server geben, der von Gigabyte für High-Performance-Computing, KI-Inferenz und Software-Defined-Storage-Anwendungen entwickelt worden ist... [weiterlesen]

Freitag, 27.02.2026: Display FAQ - Alles was man zu Monitoren wissen muss [Anzeige]

Die Anschaffung eines neuen Monitors will gut durchdacht sein. In unserer, in Kooperation mit MSI realisierten, großen Display-FAQ vermitteln wir ein umfangreiches Wissen zu allen wichtigen Features aktueller Monitore. So geht beim nächsten Monitor-Kauf sicherlich nichts schief... [weiterlesen]

Sonntag, 01.03.2026: InWin Shift im Test

Neue Vollaluminiumgehäuse für größere Systeme haben wir schon ewig nicht mehr zum Test erhalten. InWin zeigt nun mit dem Shift eindrucksvoll, wie hochwertig ein Vollalumodell wirken kann. Es ist allerdings kein geschlossenes Gehäuse, sondern ein Luxus-Benchtable für E-ATX-Systeme...[weiterlesen]

Montag, 02.03.2026: MSIs AIO-Prototyp ist für AMDs AM5-CPUs optimiert [Anzeige]

MSI hat sich in den letzten Jahren im Bereich der AIO-Wasserkühlungen bewiesen. Am Markt existieren bereits vielfältige Produkte für unterschiedliche Marktsegmente. Speziell für Ryzen-Prozessoren hat MSI nun auf der Grundlage seiner bereits bestehenden Technologien und der damit einhergehenden Expertise einen AMD-optimierten Prototypen entwickelt, der gerade bei hoher CPU-Auslastung noch kühlere Temperaturen ermöglicht und für künftige AIO-Produkte den Weg auf den Markt finden wird... [weiterlesen]

Dienstag, 03.03.2026: Nintendo Virtual Boy ausprobiert

Ursprünglich 1995 von Nintendo veröffentlicht, kennen heute nur noch wenige den Virtual Boy. Das Gerät ist einer der größten Fehlschläge in Nintendos Firmengeschichte. Nicht einmal 770.000 Exemplare wurden weltweit verkauft. Aufgrund der schlechten Kritiken und ausbleibenden Verkäufe entschied sich Nintendo nach rund einem Jahr, die Konsole wieder vom Markt zu nehmen. In Europa ist sie nie offiziell erschienen. Wer sich heute einen Original Virtual Boy zulegen möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Je nach Zustand und Vorstellungen des Verkäufers werden Preise zwischen 400 und 1.000 Euro aufgerufen... [weiterlesen]

Dienstag, 03.03.2026: Microsofts neuer High-Performance NVMe Driver im Überblick

Mit Windows 11 25H2 und Server 2025 schickt Microsoft den ehrwürdigen NVMe-Treiber in den Ruhestand. Eine komplette Neuentwicklung auf IoRing-Basis verspricht IOPS-Rekorde und massive Effizienzgewinne. Doch unser Test zeigt: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Während die Random-Read-Performance explodiert, kämpfen klassische Benchmarks wie AS SSD mit massiven Einbußen. Wir haben vier SSDs durch den Test-Parcours geschickt und klären, warum der neue Treiber aktuell Fluch und Segen zugleich ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.03.2026: Resident Evil Requiem angespielt

Mit Resident Evil Requiem setzt Capcom die berühmte Survival-Horror-Reihe fort. Der neue Titel soll dabei klassischen Horror mit neueren Action-Elementen mischen. Es gibt zwei spielbare Hauptfiguren, eine davon neu, eine ein alter Bekannter. Es gibt zwei Perspektiven und zwei Spielstile... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.03.2026: Google Pixel 10a im Test

Das eigene Smartphone ist vielleicht das, was man am häufigsten am Tag in der Hand hält. In diesem Testbericht stellen wir heute das neue Pixel 10a von Google auf den Prüfstand, das "Einsteiger-Smartphone" der Amerikaner, für das unter anderem die beste Smartphone-Kamera im Preisbereich von unter 550 Euro versprochen wird... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.03.2026: Dell Ultrasharp U5226KW im Business-Test

Darf’s ein wenig größer sein? Der Dell Ultrasharp U5226KW kommt mit einer gigantischen Diagonale von 52 Zoll und kombiniert diese mit der 6K-Auflösung. Gedacht ist das laut Dell in erster Linie für Trader, die unzählige Charts gleichzeitig im Blick haben müssen. Ob es sich lohnt, einen größeren Schreibtisch anzuschaffen, klärt unser Office-Test... [weiterlesen]

Freitag, 06.03.2026: WireView Pro II und Ampinel im Praxisvergleich

Beschädigte 12V-2x6-Stecker, angekokelte Buchsen an Grafikkarten und defekte Netzteile sorgen weiterhin für Ärger – die Problematik ist konzeptionell bedingt und in der aktuellen Form nicht vollständig lösbar. Es hat sich inzwischen ein breiter Markt rund um eigene Lösungen zu dieser Problematik gebildet, die zumindest eine Überwachung der Problemstelle ermöglicht. In einem Praxistest haben wir uns das Thermal Grizzly WireView Pro II sowie das Aqua Computer Ampinel einmal angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 06.03.2026: Nothing Phone 4a im Kurztest

Smartphones von Nothing heben sich optisch vom aktuellen Allerlei ab. So auch das neue Nothing Phone (4a), mit seiner Glyph-Lichtsignatur und der halbtransparenten Rückseite. Im Kurztest klären wir, was das neue Mittelklasse-Modell so alles kann... [weiterlesen]