Auch in dieser Woche sind auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel veröffentlicht worden. Wir haben nicht nur unsere Mainboard- und Grafikkarten-FAQ auf den neusten Stand gebracht, sondern auch das realme GT 8 PRO, die TRYX Stage ARGB 360mm und die Kiwi Ears Serene getestet. Aber auch die Antec Vortex View 360 und der ASUS NUC 15 PRO standen in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Ein Highlight dürfte sicherlich unser Test zur MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z gewesen sein.

Donnerstag, 05.02.2026: Mainboard-FAQ – Was man über Mainboards wissen sollte [Anzeige]

Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das gesamte Themenfeld zu verschaffen... [weiterlesen]

Freitag, 06.02.2026: realme GT 8 PRO im Test

Das realme GT 8 PRO bietet auf dem Papier beeindruckende Spezifikationen: darunter Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5, ein 144-Hz-Display mit einer extremen maximalen Helligkeit und einen 7.000-mAh-Akku. Vielversprechend ist auch, dass die Kamera ein Ricoh-GR-Branding trägt. Doch ist es auch in der Praxis ein überzeugendes Flaggschiff-Modell... [weiterlesen]

Sonntag, 08.02.2026: Grafikkarten-FAQ – Was man über Grafikkarten wissen sollte [Anzeige]

GPUs sind in den vergangenen zehn Jahren nicht nur durch den Compute- und insbesondere den KI-Boom allgegenwärtig geworden, sondern haben sich in modernen Gaming-Systemen von reinen 3D-Rendering-Beschleunigern zu vielseitigen Rechenwerken entwickelt, die weit mehr als nur eine klassische Grafikpipeline abarbeiten. Raytracing-Effekte sowie KI-gestützte Rekonstruktion einzelner Effekte oder kompletter Frames gehören für viele Spieler inzwischen zum technischen Alltag und prägen die Darstellung moderner Spielewelten nachhaltig. Zentrale Fragen zur Funktionsweise von GPUs und Grafikkarten sollen in dieser FAQ beantwortet werden... [weiterlesen]

Montag, 09.02.2026: TRYX Stage ARGB 360mm im Test

Die TRYX Stage ARGB 360mm ist nicht einfach nur eine AiO-Kühlung, sondern sie ist auch eine dreidimensionale Bühne. Kleine Gegenstände wie Sammelfiguren oder Modelle können vor zwei Displayhintergründen und auf einem Spiegel in Szene gesetzt werden. Im Test wollen wir herausfinden, welches kreative Potenzial in der AiO-Kühlung steckt und ob sie auch funktional überzeugen kann... [weiterlesen]

Dienstag, 10.02.2026: Kiwi Ears Serene im Test

Der Kiwi Ears x Z Reviews: Serene ist ein geschlossener Over-Ear-Kopfhörer mit planar-magnetischer Treibertechnik, der sich im Preisbereich zwischen 130 und 160 Euro bewegt. Das Modell entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Audio-Influencer Z Reviews. Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das audiophilen Ansprüchen genügt und dennoch für den portablen Einsatz geeignet ist. Der Serene richtet sich damit vor allem an anspruchsvolle Hörerinnen und Hörer, die eine kompakte, leistungsstarke Lösung mit hohem Klangpotenzial suchen und gleichzeitig Wert auf Komfort und Design legen... [weiterlesen]

Dienstag, 10.02.2026: Antec Vortex View 360 im Test

Bei der Vortex View 360 verbaut Antec nicht nur ein ziemlich großes 5-Zoll-Display, sondern setzt dieses auch noch auf ein Kugelgelenk. Das Display lässt sich so z. B. ins Hochformat drehen oder auch schwenken und ist damit besonders flexibel... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.02.2026: ASUS NUC 15 PRO im Test

Der ASUS NUC 15 PRO ist ein kompakter Mini-PC, der mit Intels mobiler Arrow-Lake-Architektur und der integrierten Arc-140T-Grafik die Leistung eines effizienten Office-Rechners auf weniger als einem Liter Volumen komprimiert. Er richtet sich an Nutzer, die einen leisen, sparsamen und dennoch leistungsfähigen Allrounder für Arbeit und die Content-Erstellung suchen. Wir haben den vielseitigen Kompaktrechner zusammen mit 16 GB RAM und 1 TB SSD durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.02.2026: Die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z im Test

Mehr als ein Jahr nach der Einführung der GeForce RTX 5090 stellt MSI mit der GeForce RTX 5090 Lightning Z ein neues High-End-Modell vor. Eine potente AiO-Kühlung, ein angehobenes Power-Limit und eine Versorgung über zwei 12V-2x6-Anschlüsse sowie ein riesiges Display auf der Karte selbst sollen die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z zur Speerspitze der aktuellen Serie machen. Wir haben die Karte im Test... [weiterlesen]

