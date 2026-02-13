Werbung

ASUS stellt der Hardwareluxx-Redaktion eines der brandneuen ExpertBook-B3-Notebooks zur Verfügung – im Rahmen eines Gewinnspiels haben unsere Leser die Möglichkeit, das Gerät mit etwas Glück und der richtigen Antwort zu gewinnen!

Das ASUS ExpertBook B3 richtet sich überwiegend an Business-Nutzer und Profis, die ein zuverlässiges und gut ausgestattetes Notebook für den mobilen Einsatz suchen. Mit einem Gewicht von knapp 1,79 kg ist es ein echtes Leichtgewicht, das sich problemlos in der Laptoptasche transportieren lässt und dennoch eine hohe Leistung für den Arbeitsalltag bietet.

Herzstück des ASUS ExpertBook B3 ist ein 16 Zoll großes WUXGA-Display mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und einem praktischen 16:10-Seitenverhältnis. Das IPS-Panel mit entspiegelter Oberfläche soll eine Helligkeit von 300 cd/m² erreichen und eignet sich somit hervorragend für Außeneinsätze – sei es im Café, im Flugzeug oder beim Kunden vor Ort. Das NanoEdge-Design minimiert die Displayränder und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Die Farbe "Gentle Grey" verleiht dem Notebook ein elegantes, zeitloses Design.

Im Inneren werkelt ein Intel Core Ultra 5 125H der Meteor-Lake-Generation und damit ein SoC mit hybridem Aufbau. Zur Verfügung stehen insgesamt 14 Kerne, die sich aus vier schnellen Performance- und acht Effizienz-Kernen sowie zwei besonders sparsamen LP-Cores zusammensetzen und einen Takt von bis zu 4,5 GHz erreichen. Besonders hervorzuheben ist die integrierte Intel-AI-Boost-NPU, die KI-Funktionen beschleunigt und somit ideal für die nächste Generation von Produktivitätsanwendungen geeignet ist. Die integrierte Intel Arc Graphics kümmert sich um die Grafikausgabe. Dazu gibt es 16 GB an DDR5‑Arbeitsspeicher und eine 512 GB große NVMe-SSD mit PCIe-4.0-Geschwindigkeit.

Die Konnektivität ist umfangreich: zwei USB-3.2-Typ-A-Anschlüsse, zwei Typ-C-Ports mit Display- und Power-Delivery-Support, HDMI 2.1, Gigabit-Ethernet und ein microSD-Kartenleser. Außerdem sind WiFi 6E mit Bluetooth 5.3 Standard. Ein 3,5-mm-Combo-Audio-Jack und ein Kensington-Slot runden das Gesamtpaket weiter ab. Das ASUS ExpertBook B3 wurde mit Microsofts Secured-core-PC-Zertifizierung und Security Level 2 realisiert. Die Sicherheitsfeatures umfassen einen Fingerprint-Sensor in der Power-Taste, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel BIOS Guard und Intel Boot Guard für Firmware-Schutz sowie umfangreiche BIOS-Passwortschutzoptionen.

Der 50 Wh große Akku bietet lange Laufzeiten für den mobilen Arbeitstag. Geladen wird er über das mitgelieferte 65 W starke USB-C-Netzteil. Die beleuchtete Chiclet-Tastatur mitsamt Zahlenblock erleichtert die Arbeit. Die Audio-Engine von Dirac mit Smart Amp Technology und Array-Mikrofon ist optimiert für Videokonferenzen. Die FHD-Webcam mit Abdeckung ermöglicht qualitative Video-Calls.

Regulär kostet das ASUS ExpertBook B3 in dieser Ausstattungsvariante rund 950 Euro. Ein glücklicher Hardwareluxx-Leser kann den 16-Zöller mit etwas Glück nun gewinnen.

Frage richtig beantworten und gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das unten stehende Formular ausgefüllt und die Gewinnspielfrage richtig beantwortet werden. Das Gewinnspiel läuft bis zum 28.02.2026, 23:59 Uhr. Unter allen korrekten Einsendungen wird dann ca. eine Woche später der Gewinner ausgelost.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Der Datenschutz ist gewährleistet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.

P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten. Die Gewinner werden wir in unregelmäßigen Abständen ziehen und auf dieser Seite veröffentlichen.