Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir haben mit dem MSI MEG Vision X AI 2nd nicht nur einen leistungsstarken Komplett-Rechner der 6.000-Euro-Klasse getestet, sondern auch einen mit vielen spannenden Features. Außerdem prüften unsere kritischen Blicke das Fractal Design Epoch XL auf seine Praxistauglichkeit, stellten die ASUS ROG Harpe Ace II auf den Prüfstand und testeten das Antec P7S und P30 Air. Weiterhin standen das Fractal Design Pop 2 Air RGB, die Sennheiser Profile Wireless und das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 15.01.2026: MSI MEG Vision X AI 2nd im Test

Der MSI MEG Vision X AI 2nd will neue Maßstäbe für High-End-Desktop-PCs setzen. Das Kraftpaket vereint Leistung satt mit einem eleganten Design und einem spannenden Zusatz-Bildschirm direkt im Gehäuse und soll so nicht nur Gamer, sondern auch Content‑Creator und Technikenthusiasten begeistern. MSI hat keinen gewöhnlichen PC geschaffen. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System in der Praxis schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 16.01.2026: Fractal Design Epoch XL im Test

Das Fractal Design Epoch XL ist ein großzügiges Gehäuse, das ein dezentes Design mit gutem Airflow verbinden soll. Dabei wird es selbst mit RGB-Beleuchtung noch zu einem moderaten Preis angeboten... [weiterlesen]

Sonntag, 18.01.2026: ASUS ROG Harpe Ace II im Test

Als Nachfolger der bereits gut zwei Jahre alten ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, die viele sicher noch kennen und auch noch benutzen, hat ASUS mit der Harpe Ace II nun einen Nachfolger auf den Markt gebracht. Der soll mit einem technischen Update die Lücke zwischen der Mini und der Extreme füllen... [weiterlesen]

Montag, 19.01.2026: Thermal Grizzly WireView Pro II [Anzeige]

Beschädigte 12V-2x6-Stecker, angekokelte Buchsen und beschädigte Netzteile sowie Grafikkarten – die Problematik reißt nicht ab und ist konzeptionell. Lösbar ist das Problem in der aktuellen Form nicht. Mit dem WireView Pro II bietet Thermal Grizzly ein Gerät zur Messung des Stromverbrauchs von Grafikkarten. Die 2. Pro-Generation misst den Grafikkarten-Stromverbrauch und bietet eine umfangreichere Ausstattung mit Per-Pin-Strommessung, TFT-IPS-Display und einer erweiterten Garantie... [weiterlesen]

Dienstag, 20.01.2026: Antec P7S und P30 Air im Test

Die beiden Antec-Modelle P7S und P30 Air sind eigentlich grundverschieden ausgelegt: Eines ist ein Silent-Gehäuse, das andere hingegen ein luftiges Airflow-Modell. Doch trotz der unterschiedlichen Auslegung haben beide Midi-Tower den gleichen Innenraum. Und beide sind preislich im Einsteigerbereich angesiedelt. Im Doppeltest wollen wir klären, für welchen Nutzer sich welches Modell lohnen könnte... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.01.2026: Fractal Design Pop 2 Air RGB im Test

Nach längerer Pause führt Fractal Design seine Einsteigerserie fort. Das Pop 2 Air soll als preiswertes Meshgehäuse mit starkem Airflow auftrumpfen und wird dabei in drei Varianten angeboten... [weiterlesen]

Donnerstag, 22.01.2026: Sennheiser Profile Wireless im Test

Drahtlose Mikrofonlösungen gehören inzwischen zur Grundausstattung vieler moderner Content-Creator, Vlogger und Interviewer. Sie bieten nicht nur mehr Bewegungsfreiheit beim Dreh, sondern auch eine deutlich professionellere Klangqualität als integrierte Mikrofone von Kameras oder Smartphones. In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf das Profile Wireless 2-Channel-Set von Sennheiser, eine kompakte All-in-One-Lösung, die sich gezielt an diese Zielgruppe richtet und dabei auf eine besonders einfache Handhabung ohne App-Zwang setzt... [weiterlesen]

Freitag, 23.01.2026: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 im Test

Das neue Jahr 2026 beginnen wir bei den Mainboard-Tests mit einem Format, das viele in die Nische rücken und das dennoch von einigen PC-Usern favorisiert wird. Die Rede ist vom Micro-ATX-Format, einem Spagat zwischen dem ganz kleinen und kompakten Mini-ITX- und dem klassischen großen ATX-Format, das mehr Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Von ASUS schauen wir uns das B850M-Plus WiFi7 aus der TUF-Gaming-Reihe an. Für die meisten Anwender reicht der B850-Chipsatz völlig aus und sie benötigen (noch) kein USB4. Kann das ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi7 für 238 Euro überzeugen? Wir klären es in diesem Test... [weiterlesen]