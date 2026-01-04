Werbung

Auch in der ersten Woche des Jahres 2026 werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche und listen noch einmal all unsere letzten Artikel auf. So warfen unsere Redakteure nicht nur einen Blick auf die Sharkoon A60 RGB oder die TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB, sondern unterzogen auch der Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB einen Kurztest. Weiterhin standen der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG, das UGREEN NASync DH4300 Plus und der SAMA A60B bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt wurde der Geekom A7 Max von uns getestet.

Freitag, 26.12.2025: Sharkoon A60 RGB im Test

Seinen Dual-Towerkühler A60 RGB schmückt Sharkoon nicht nur mit einem A-RGB-Lüfter, sondern vor allem auch mit einem großen Unendlichkeitsspiegel auf der Oberseite. Damit wird er zu einem der optisch auffälligsten Luftkühler am Markt. Doch kann sich der A60 RGB auch bei der Kühlleistung hervortun... [weiterlesen]

Samstag, 27.12.2025: TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB im Test

In unserem heutigen Artikel schauen wir uns die TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB an. Diese PCIe‑Gen‑5‑SSD ist mit DRAM-Cache ausgestattet. Als günstige SSD mit DRAM-Cache und InnoGrit-Controller stellt sich die T-Force GC Pro anders auf, als alle bisherigen SSDs, welche auf unserem neuen Testsystem bisher einen Platz fanden. Ob dies eine gute Mischung der beiden genannten Komponenten ist, erfahrt ihr im Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 28.12.2025: Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB im Kurztest

Die iCUE LINK TITAN 420 RX RGB ist die neue Flaggschiff-AiO-Kühlung von Corsair und soll das bisher leistungsstärkste Modell des Unternehmens sein. Im Test finden wir heraus, wie performant die 420-mm-AiO-Kühlung wirklich ist... [weiterlesen]

Dienstag, 30.12.2025: ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG im Test

Der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG bietet sich mit einer Wiederholfrequenz von 500 Hz für ambitionierte eSport-Enthusiasten an. Wo Vor- und Nachteile bei dem 27 Zoll großen QD-OLED-Monitor liegen, klärt unser Test... [weiterlesen]

Dienstag, 30.12.2025: UGREEN NASync DH4300 Plus im Test

Bereits mit dem NASync DH2300 hat UGREEN gezeigt, dass die eigene Cloud-Storage zu Hause nicht teuer sein und zugleich keine Abstriche in der Qualität machen muss. Heute wollen wir uns in diesem Kurztest den größeren Bruder, das UGREEN NASync DH4300 Plus anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 31.12.2025: SAMA A60B im Test

Als ersten Luftkühler von SAMA testen wir mit dem A60B gleich ein Flaggschiff-Modell: Der Dual-Towerkühler wird ab Werk mit zwei Lüftern bestückt und lässt auf entsprechend hohe Kühlleistung hoffen. Dazu zeigt er sich optisch dezent und edel mit gebürsteten Metallabdeckungen... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.01.2026: Geekom A7 Max im Test

Der Geekom A7 Max ist ein kompakter Mini-PC, der mit AMDs Ryzen 9 7940HS und Radeon 780M die Leistung eines starken Office-Rechners auf weniger als einem Liter Volumen komprimiert. Er richtet sich an Nutzer, die einen leisen, sparsamen und dennoch leistungsfähigen Allrounder für Arbeit, Content-Erstellung und Gaming suchen. Wir haben den 799 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 02.12.2026: SAMA L70 360BK im Test

Dieser Test ist ein Novum: Mit der L70 360BK testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von SAMA. Das 360-mm-Modell soll mit seinen 28 mm dicken Lüftern und der Keramikpumpe eine hohe Kühlleistung bieten. Optisch fallen vor allem die A-RGB-Lüfter und der Pumpendeckel mit seinem angeschrägten Unendlichkeitsspiegel auf. Besonders attraktiv ist aber auch der Preis... [weiterlesen]