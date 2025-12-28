Werbung

Auch während der Weihnachtsfeiertage gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem ASUS ProArt PA32QCV einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder die WD_Black SN8100 mit 2 TB auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL, den EIZO EV2740S, das MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ und den Sharkoon A60 RGB getestet. Zu guter Letzt stellten wir die TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB auf den Prüfstand. Unser XXL-Adventskalender läuft derweil weiter!

Freitag, 19.12.2025: ASUS ProArt PA32QCV im Test

Der ASUS ProArt PA32QVC bietet aktuell eine seltene Kombination aus Thunderbolt 4 und der 6K-Auflösung und ist damit für Mac-User und alle interessant, die nach der maximalen Bildschärfe suchen. Ob der 32-Zöller aus der Creator-Reihe noch mehr zu bieten hat, klärt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 19.01.2025: WD_Black SN8100 mit 2 TB im Test

Die Sandisk (ehemals WesternDigital) WD_BLACK SN8100 SSD mit 2 TB und PCIe-Gen5-Anschluss hat den Weg auf unser SSD-Testsystem gefunden. Sandisks aktuelles Topmodell auf dem Endkundenmarkt kommt mit bis zu 8 TB an Speicherplatz im M.2-Format und erhebt den Anspruch, an den Erfolg der SN850X anzuknüpfen. Ob das gelingt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 21.12.2025: Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test

Seiner neuen AiO-Kühlung HydroShift II LCD-S 360TL spendiert Lian Li so ziemlich jede optische Raffinesse: Ein 3,4 Zoll großes Display mit diffuser Rundumbeleuchtung und die Unendlichkeitsspiegel an den Lüfterseiten ziehen die Blicke auf sich. Gleichzeitig unternimmt Lian Li alles, um Kabel und Schläuche bestmöglich zu verstecken und setzt dabei auch auf eine teils kabellose Steuerung... [weiterlesen]

Montag, 22.12.2025: EIZO EV2740S im Test

Der EIZO FlexScan EV2740S ist ein reinrassiges Business-Display, das eine hohe Auflösung mit umfangreichen ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten und einer Typ-C-Schnittstelle zum Docking kombiniert. Wie sich der 27-Zöller auf dem Schreibtisch schlägt, klärt unser Office-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 23.12.2025: MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ im Test

Wenn explizit ein X870E-Mainboard gewünscht ist, ist MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI (Test) für deutlich weniger als 400 Euro eine gute Wahl. So bringt die ATX-Platine wichtigen Onboard-Komfort, wie eine ausführliche Debug-LED, einen PCIe-Release-, Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button mit. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass MSI diese Platine als Basis nimmt, um mit dem MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ den nächsten Gang einzulegen. Wir haben von MSI das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ für ein Review erhalten und es durch den Test-Parcours laufen lassen... [weiterlesen]

Freitag, 26.12.2025: Sharkoon A60 RGB im Test

Seinen Dual-Towerkühler A60 RGB schmückt Sharkoon nicht nur mit einem A-RGB-Lüfter, sondern vor allem auch mit einem großen Unendlichkeitsspiegel auf der Oberseite. Damit wird er zu einem der optisch auffälligsten Luftkühler am Markt. Doch kann sich der A60 RGB auch bei der Kühlleistung hervortun... [weiterlesen]

Samstag, 27.12.2025: TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB im Test

In unserem heutigen Artikel schauen wir uns die TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB an. Diese PCIe‑Gen‑5‑SSD ist mit DRAM-Cache ausgestattet. Als günstige SSD mit DRAM-Cache und InnoGrit-Controller stellt sich die T-Force GC Pro anders auf, als alle bisherigen SSDs, welche auf unserem neuen Testsystem bisher einen Platz fanden. Ob dies eine gute Mischung der beiden genannten Komponenten ist, erfahrt ihr im Artikel... [weiterlesen]